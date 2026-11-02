El fútbol playa femenino encendió la arena salvadoreña rumbo a 2027

Costa del Sol venció 10-4 a La Canoa en la tercera jornada con cuatro conquistas de Alexandra Carmona. (Foto cortesía INDES)

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A una fecha del cierre, Chirilagua mantiene el liderato del Torneo Clasificatorio de la Liga de Fútbol Playa 2027, aunque la derrota ante La Canoa dejó abierta la disputa por las posiciones finales en la rama femenina. El equipo suma nueve puntos y llegará a la jornada decisiva con la presión de sus perseguidores.

La clasificación ubica a Chirilagua en el primer puesto, seguido por Costa del Sol y La Canoa, ambos con seis unidades. San Marcelino aparece cuarto con tres puntos, mientras que Chiquirín todavía no logró sumar en el certamen.

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El torneo entró en su tramo final con una tabla que conserva opciones para varios equipos. Chirilagua cuenta con una ventaja de tres puntos, pero la jornada del domingo 8 de noviembre definirá el orden definitivo de las participantes.

Torneo Clasificatorio femenino de la Liga de Fútbol Playa 2027 (Foto cortesía INDES)

La Canoa le quitó el invicto al líder

La cuarta fecha dejó uno de los resultados que modificó el desarrollo del clasificatorio. La Canoa venció 5-4 a Chirilagua y terminó con su invicto, en un encuentro de marcador ajustado que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre.

Jenny Domínguez anotó dos goles para La Canoa. Johana Domínguez, Jeamy Aranda y Cindy Luna completaron la cuenta del equipo ganador con un tanto cada una.

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Del otro lado, Katherine Turcios convirtió los cuatro goles de Chirilagua. La atacante llegó a 16 anotaciones y se sostiene como la máxima goleadora del torneo, una cifra que refleja su incidencia ofensiva en las cuatro jornadas disputadas.

Pese a la derrota, Chirilagua conservó la punta por los triunfos obtenidos en las fechas anteriores. La Canoa, en cambio, alcanzó seis puntos y quedó a tres del primer puesto, igualada con Costa del Sol.

San Marcelino sumó su primera victoria en el campeonato tras imponerse 7-0 a Chiquirín. (Foto cortesía INDES)

San Marcelino se impuso con autoridad ante Chiquirín

En el otro partido de la cuarta jornada, San Marcelino derrotó 7-0 a Chiquirín y consiguió su primera victoria en el clasificatorio. El resultado le permitió sumar tres unidades y mantenerse en carrera por mejorar su ubicación antes del cierre.

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Dalia Castro encabezó la producción ofensiva de San Marcelino con cuatro anotaciones. Katy Martínez aportó dos goles y Madisson Henríquez selló el marcador con uno.

Chiquirín no pudo romper su sequía de puntos y quedó en el último lugar. El equipo buscará despedirse del torneo con un resultado favorable en la quinta fecha.

San Marcelino venía de perder 10-7 ante Chirilagua en la tercera jornada. En ese encuentro, Martínez había marcado seis veces y Castro anotó un gol, pero los cinco tantos de Turcios marcaron la diferencia para el líder. Issela Melgar convirtió dos goles, mientras que Dayana Alemán, Iris Araujo y Nahomy Rivera sumaron uno cada una.

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La quinta fecha del clasificatorio definirá los puestos finales de los cinco clubes el domingo 8 de noviembre. (Foto cortesía INDES)

Costa del Sol se mantiene cerca de la cima

Costa del Sol también llega con aspiraciones tras superar 10-4 a La Canoa en la tercera fecha. Alexandra Carmona anotó cuatro goles y fue la principal figura ofensiva del conjunto vencedor.

María Quintanilla convirtió tres tantos, Erika Guardado aportó dos y Yesica Rodríguez completó la goleada. Para La Canoa marcaron Johana Domínguez, con tres anotaciones, y María Eduarda Ramírez, con una.

La quinta jornada, prevista para el domingo 8 de noviembre, resolverá las posiciones finales del Torneo Clasificatorio de la Liga de Fútbol Playa 2027. Chirilagua defenderá el primer puesto, mientras Costa del Sol, La Canoa, San Marcelino y Chiquirín buscarán cerrar su participación con resultados que modifiquen la tabla.

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