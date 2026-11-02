¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

La China Ansa participó en un móvil en vivo para referirse a su cruce con Santiago Maratea en PH

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El cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH: Podemos Hablar volvió a quedar en el centro de la conversación televisiva. Luego de que se difundiera el intercambio que ambos mantuvieron durante la sección “frente a frente” del ciclo de Telefe, la periodista se refirió al episodio este lunes en A la Barbarossa, donde negó que hubiera actuado con mala intención y rechazó que la producción le hubiera indicado qué preguntar.

La polémica se originó cuando Ansa le planteó a Maratea una consigna vinculada a las personas que aportaron dinero a sus colectas. La periodista le pidió que se pusiera en el lugar de quienes colaboraron económicamente y que explicara qué reclamo se haría a sí mismo. El influencer reaccionó ante la pregunta y el momento se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la emisión.

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Durante la mañana del lunes, Georgina Barbarossa abordó el tema, y lo abrió al saludar a su compañera de canal y referirse al impacto que tuvo el intercambio. “Qué momento espantoso”, le dijo la conductora, antes de aclarar que no creía que Ansa hubiera formulado la pregunta con una intención hostil.

La panelista coincidió con esa lectura y sostuvo que no le preocupan las interpretaciones que surgieron en redes sociales. “No, absolutamente no”, respondió al ser consultada sobre si había existido mala fe. Luego planteó que esas versiones crecieron a partir de las discusiones que se multiplicaron en las plataformas digitales.

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La conductora y el influencer protagonizaron un fuerte momento en la televisión argentina

“A mí no me afecta el que piensa si fue con mala o buena intención”, aseguró Ansa. La periodista remarcó que conoce el sentido con el que trabaja y que esa certeza le permite mantenerse tranquila frente a las críticas.

Pía Shaw le propuso que se viera como espectadora de la escena y le preguntó si, después de observar el programa emitido, se reprochaba algo o consideraba que la intervención había sido demasiado extensa. Ansa respondió que suele ser exigente con su propio desempeño frente a cámara, aunque esta vez no modificaría su planteo.

“Yo hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que si el programa volviera a comenzar, formularía la misma consulta. “No la cambiaría”, agregó.

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La periodista explicó que en otras ocasiones le cuesta verse porque encuentra aspectos de su trabajo que preferiría hacer de otra manera. Sin embargo, sostuvo que en esta oportunidad no percibió una acción impropia. “Duermo tranquila, con la conciencia tranquila”, expresó.

Luego del cruce verbal que protagonizaron los invitados, el conductor expresó su malestar sobre lo ocurrido y realizó una autocrítica al respecto (PH Podemos Hablar - Telefe)

Ansa también habló de la serenidad con la que intenta atravesar las situaciones de conflicto. “Tengo una templanza que, gracias a Dios, me acompaña a todos lados”, afirmó, antes de señalar que procura conservar la misma actitud en los distintos ámbitos de su vida profesional.

El debate tomó otro rumbo cuando Barbarossa mencionó una versión que había circulado después de la emisión de PH. Según ese trascendido, la producción le habría acercado a Ansa la pregunta que debía hacerle a Maratea. La periodista desmintió esa posibilidad de manera contundente.

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“Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar”, sostuvo. También negó que hubiera existido una “emboscada” contra el influencer y remarcó que la consulta surgió de ella durante la dinámica del programa.

Pía Shaw intentó precisar que la versión mencionada al aire indicaba que el debate sobre la pregunta había aparecido una vez finalizada la grabación. Pero Ansa volvió a marcar su posición: “A mí no me pasaron ninguna pregunta. Nadie me dijo lo que tenía que decir. Absolutamente no”.

La periodista habló en A la Barbarossa luego del escándalo que vivió con el influencer en la grabación del programa de Andy Kusnetzoff

La conversación se tensó cuando Analía Franchín intervino para plantearle una objeción a su compañera. La panelista recordó que días antes Ansa había atravesado una situación personal incómoda a partir de una versión sobre una supuesta relación extramatrimonial, algo que ella había negado y cuestionado por no haber sido corroborado con la fuente involucrada.

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A partir de ese antecedente, Franchín consideró que Ansa no había aplicado el mismo criterio en el intercambio con Maratea. “Yo creo que acá vos cometiste el mismo error que Nora Colosimo (quien había filtrado el rumor). No fuiste a la fuente”, le dijo.

La panelista aclaró varias veces que no atribuía una intención negativa a su compañera, pero sostuvo que la pregunta podía interpretarse como un cuestionamiento sobre el destino del dinero reunido en las colectas. “Uno lo está tratando de chorro”, expresó, al explicar por qué entendía la reacción del influencer.

Franchín señaló que, aunque Ansa hubiera mencionado que investigó el tema, no había conversado con la persona que había presentado el reclamo sobre una de las iniciativas solidarias de Maratea. Para ella, ese punto volvía riesgoso el planteo en un contexto televisivo.

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Diego Brancatelli intervino para defender a Ansa y recordó que la consigna exigía una respuesta espontánea. “Había que improvisar ahí”, planteó. Franchín respondió que esa condición no habilitaba a instalar una sospecha sobre una colecta vinculada con donaciones.

La China Ansa explicó en SQP el motivo de su discusión con Santiago Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Video: SQP, América TV)

“Una cosa es que vos improvises teniendo una cosa segura y otra cosa es que des a entender que una persona robó en algo que es una colecta”, sostuvo Franchín. La discusión obligó a Barbarossa a pedir que dejaran terminar a cada uno de los panelistas.

Ante el cuestionamiento, Ansa sostuvo que su pregunta no había tenido como objetivo acusar a Maratea ni validar una denuncia contra él. Según explicó, la dinámica de “frente a frente” consistía precisamente en poner a la otra persona en una situación hipotética para escuchar qué respuesta daría.

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“Yo lo único que hice fue preguntarle a la fuente”, respondió Ansa. Para la periodista, el destinatario de la consulta era el propio Maratea, quien tenía la posibilidad de defenderse, cuestionarse o explicar su posición frente a quienes habían participado de las colectas.

Franchín insistió en que el problema estaba en la forma en que se presentó el caso. “¿Qué le dirías a la gente que aportó a ese refugio y no está terminado?”, recordó como parte del planteo que generó la controversia. Ansa corrigió esa interpretación y sostuvo que la pregunta había sido formulada desde un intercambio de roles.

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El conductor se refirió al tenso episodio que se verá al aire este sábado (Video: Primicias Ya/ América TV)

“¿Qué te dirías si vos fueras, en un intercambio de roles, el que puso el dinero?”, explicó. “¿Dónde está la incriminación?”, preguntó luego, al rechazar que hubiera responsabilizado al influencer por alguna irregularidad.

La comunicadora diferenció entre hacer una investigación periodística y proponer una pregunta en el contexto de un juego televisivo. “No es que yo hice una investigación”, señaló, antes de remarcar que no presentó datos ni acusaciones concretas contra Maratea.

Ansa afirmó que, cuando el influencer le preguntó cómo se había informado sobre el tema, respondió que lo había hecho a través de los medios donde trabaja. También reveló que ambos mantuvieron contacto después de la grabación y que existe un vínculo personal entre sus familias.

“Nosotros seguimos hablando todo el fin de semana”, contó. La periodista añadió que ella y su entorno participan de donaciones y que Maratea conoce esa cercanía. Por eso, explicó que la pregunta tuvo el tono de una conversación que podrían haber mantenido fuera de cámaras, “charlando juntos, con un fernet de por medio”.