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Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

La caída bursátil de Dell Technologies modificó el ranking de las mayores fortunas del planeta, mientras Alphabet también registró pérdidas en el mercado

Primer plano de Larry Page, cofundador de Google, hablando por un micrófono. Detrás de él se ve el logotipo de Google en colores brillantes
Larry Page, cofundador de Google, superó a Michael Dell en fortuna y se convirtió en la tercera persona más rica del mundo. (Reuters)
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El cofundador de Google, Larry Page, alcanzó el tercer puesto entre las personas más ricas del planeta después de superar a Michael Dell, fundador de Dell Technologies. El cambio se produjo tras una fuerte caída de las acciones de la compañía informática, que redujo en 17.500 millones de dólares el patrimonio de su principal accionista, según las estimaciones en tiempo real de Forbes.

Alrededor del mediodía del viernes, la fortuna de Page se estimaba en 234.400 millones de dólares, mientras que la de Dell había descendido a 229.200 millones. La diferencia de 5.200 millones de dólares permitió que el empresario vinculado a Google avanzara en el ranking internacional de multimillonarios.

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El movimiento ocurrió en una jornada marcada por las pérdidas de las principales compañías tecnológicas en Wall Street. Los inversores reaccionaron a los resultados financieros de Intel y a las perspectivas del mercado de computadoras personales, además de expresar preocupación por el elevado gasto que las empresas están destinando al desarrollo de inteligencia artificial.

Larry Page, cofundador de Google, logró alcanzar el tercer lugar como el hombre más rico del mundo luego que las acciones de Dell Technologies cayeran. (AP Photo/Seth Wenig)
Larry Page, cofundador de Google, logró alcanzar el tercer lugar como el hombre más rico del mundo luego que las acciones de Dell Technologies cayeran. (AP Photo/Seth Wenig)

Aunque Page consiguió avanzar en la clasificación, su patrimonio también registró una reducción durante la jornada. Su fortuna cayó aproximadamente 1.500 millones de dólares, debido principalmente a la pérdida de valor de las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google.

La situación se produjo después de que los títulos de Alphabet retrocedieran un 12% en la jornada anterior, tras la publicación de sus resultados correspondientes al tercer trimestre. Se trató de la mayor pérdida de valor de mercado de la compañía en un solo día y provocó que Page perdiera alrededor de 31.000 millones de dólares de su patrimonio.

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Por qué cayeron las acciones de Dell Technologies

El descenso de la fortuna de Michael Dell estuvo relacionado con la caída de las acciones de Dell Technologies, que retrocedieron más de un 10% durante la jornada.

El movimiento se produjo después de que Intel anunciara sus previsiones financieras para el trimestre actual. La compañía proyectó ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, una cifra inferior a las expectativas de Wall Street.

El fabricante de procesadores también anticipó una contracción del mercado de computadoras personales. Según sus estimaciones, los envíos de estos equipos podrían disminuir un 12% durante 2026 y otro 10% en 2027.

Dell Technologies redujo sus acciones tras darse a conocer las proyecciones financieras de los próximos meses. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
Dell Technologies redujo sus acciones tras darse a conocer las proyecciones financieras de los próximos meses. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, atribuyó estas perspectivas a los problemas de suministro y al encarecimiento de los componentes de memoria. También advirtió que la desaceleración del mercado de computadoras podría extenderse, al menos, durante la primera mitad de 2027.

Estas previsiones representan un desafío para Dell Technologies, que mantiene una parte importante de su negocio vinculada a la comercialización de computadoras. Aunque la empresa también busca ampliar su participación en el mercado de infraestructura para inteligencia artificial, sus resultados todavía dependen del comportamiento del sector informático tradicional.

A esto se suman las dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las grandes inversiones que las compañías tecnológicas realizan en inteligencia artificial, investigación, desarrollo y fabricación de nuevos componentes.

La caída de las inversiones en las principales tecnológicas viene afectando las acciones de Dell Technologies. REUTERS/Chris Helgren/File Photo
La caída de las inversiones en las principales tecnológicas viene afectando las acciones de Dell Technologies. REUTERS/Chris Helgren/File Photo

Cuánto dinero perdieron los principales multimillonarios del mundo

La caída de las acciones tecnológicas también afectó a otros empresarios que integran los primeros puestos del ranking de Forbes. Según las estimaciones publicadas durante el viernes, los ocho multimillonarios más ricos del planeta registraron pérdidas en sus patrimonios.

Elon Musk fue el más perjudicado en términos absolutos. El fundador de Tesla y SpaceX perdió aproximadamente 30.000 millones de dólares, aunque conservó el primer lugar de la clasificación con una fortuna estimada en 886.800 millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, también registró una reducción de 2.700 millones de dólares, con lo que su patrimonio quedó en 361.600 millones.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, también ha visto reducida su fortuna. (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)
Jeff Bezos, fundador de Amazon, también ha visto reducida su fortuna. (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)

Entre los empresarios vinculados directamente con la industria tecnológica, Sergey Brin, cofundador de Google, perdió 709,4 millones de dólares y quedó con una fortuna de 216.500 millones. Mark Zuckerberg, responsable de Meta, registró una disminución de 670 millones y alcanzó los 213.900 millones.

Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, perdió 6.500 millones de dólares y su patrimonio se situó en 178.700 millones. Larry Ellison, cofundador de Oracle, sufrió una caída de 8.800 millones y quedó con una fortuna estimada en 172.500 millones.

El ascenso de Larry Page al tercer puesto refleja cómo las variaciones en el mercado bursátil pueden modificar rápidamente la clasificación de las mayores fortunas del planeta. Aunque el empresario también sufrió pérdidas por la caída de Alphabet, el retroceso de Dell Technologies fue mayor y cambió el orden entre ambos multimillonarios.

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