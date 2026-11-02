Economía

Conflicto en Medio Oriente: la nafta argentina subió casi al ritmo de Europa y más de cinco veces por encima de Brasil

Pese al mecanismo de amortiguación que aplicó YPF, los combustibles en la Argentina aumentaron más que en el resto de América Latina, mientras la demanda de nafta acumula una baja del 2,4% en lo que va del año

Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
El precio de la nafta súper acumula una suba del 23% en dólares en lo que va de 2026, pero la demanda del combustible más vendido del país retrocedió 2,17% en septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre febrero y septiembre de 2026, el precio de la nafta en la Argentina subió 16% en dólares, casi al nivel de Europa —que registró un alza del 21%— y más de cinco veces lo que aumentó Brasil, que avanzó apenas 3% en el mismo período. El promedio de América Latina se ubicó en 9%, también por debajo de la suba local.

Los datos surgen del último informe de Economía & Energía (E&E), la consultora dirigida por el economista Nicolás Arceo, ex vicepresidente de YPF, que analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles en distintos mercados del mundo.

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El gasoil, en tanto, mostró una dinámica similar. En la Argentina, el precio del diésel trepó 20% en el período analizado, por encima del promedio latinoamericano —15%— aunque por debajo del promedio europeo —31%—, y de lo registrado en Estados Unidos, donde el gasoil acumuló una suba del 69 por ciento.

El contraste más llamativo del informe es el que separa a Estados Unidos del resto. La nafta en ese país subió 51% entre febrero y septiembre, impulsada por una combinación de factores: a la suba del valor del crudo se sumó la ampliación del margen de refinación, en un mercado que traslada de forma casi inmediata cualquier modificación de costos al precio en los surtidores. En septiembre, el índice de precios de la nafta estadounidense llegó a 156 puntos, partiendo de una base de 100 en enero.

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Por el contrario, en Brasil, la nafta subió 3% y el gasoil, 14 por ciento. La estabilidad en el precio de los combustibles se explica porque el gobierno brasileño amortiguó las subas mediante subsidios financiados con la recaudación de un impuesto a la exportación de petróleo y la reducción temporaria del impuesto a los combustibles.

La Argentina, en tanto, se ubicó entre ambos extremos, con una suba que más que duplicó el promedio regional pero que estuvo lejos de los valores de Estados Unidos. Esta moderación relativa del precio argentino respecto al mercado estadounidense se explica con el buffer que aplicó YPF y que luego replicó el resto de la industria. El mecanismo, implementado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, consiste en que la compañía absorbe parte de la suba internacional del crudo sin volcarla de forma directa al precio en los surtidores. Cuando el precio internacional baje, las petroleras mantendrán el valor en los surtidores y recuperarán lo que habían adelantado.

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, explicó este esquema la semana pasada ante inversores de Wall Street durante la conference call de resultados trimestrales. “Cuando vimos que la demanda de nafta y gasoil —que es totalmente inelástica— empezó a ser muy elástica en Argentina después de algunos incrementos, entendimos que no podíamos aumentar más”, afirmó el ejecutivo. Lo único que se traslada de forma directa e inmediata son las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), y los ajustes en el precio de los biocombustibles.

La brecha entre el precio del crudo Brent —que superó los USD 106 el barril en las primeras semanas de octubre— y el valor local de la nafta súper alcanzó en las últimas semanas un nuevo récord desde el inicio del buffer, según cálculos de la consultora 1816 con base en datos del Ministerio de Economía.

YPF implementó un mecanismo de buffer para absorber la suba internacional del crudo sin trasladarla al surtidor REUTERS/Agustín Marcarian
YPF implementó un mecanismo de buffer para absorber la suba internacional del crudo sin trasladarla al surtidor REUTERS/Agustín Marcarian

Pese a esa contención, la demanda de nafta siguió cayendo. Según el informe mensual del portal especializado Surtidores, las ventas de combustibles crecieron 1,96% interanual en septiembre —el primer resultado positivo desde enero—, pero la recuperación fue impulsada casi en exclusiva por el gasoil. La nafta súper, que representa alrededor del 41% del total comercializado en el país, retrocedió 2,17% respecto al mismo mes de 2025.

Cuánto podría cotizar el crudo en 2027

Las perspectivas para el precio del petróleo mantienen la incertidumbre como denominador común. Según recopila E&E, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) elevó por tercer mes consecutivo sus previsiones: proyecta un barril a USD 105 para el cuarto trimestre de 2026, con una baja hasta USD 74 en el mismo período de 2027, ante la recuperación esperada de los flujos y los inventarios.

Goldman Sachs mantiene una visión de precios elevados para lo que resta del año, impulsados por la caída de inventarios globales y las restricciones de oferta en Medio Oriente, y prevé para 2027 un promedio de USD 84 el barril. En la misma línea, Citi, en cambio, considera insostenible el bloqueo del estrecho de Ormuz y anticipa que su reapertura generaría un excedente de entre 3 y 4 millones de barriles diarios, lo que presionaría los precios a la baja: proyecta USD 70 el barril para el cuarto trimestre de 2026 y USD 65 para 2027.

El conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial, impulsaron el precio del barril de Brent por encima de los USD 106 en octubre REUTERS/Stringer
El conflicto en Medio Oriente y las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial, impulsaron el precio del barril de Brent por encima de los USD 106 en octubre REUTERS/Stringer

HSBC describe un escenario intermedio al que llama “new normal”: el Estrecho no está cerrado ni abierto, sino persistentemente afectado. El banco elevó sus previsiones hasta USD 90 el barril para 2026 y USD 85 para 2027 —una suba de USD 10 y USD 20 respecto de sus estimaciones previas, respectivamente— y no espera que el mercado se equilibre hasta mediados de ese año. Si la diplomacia falla y los flujos no se recuperan, advierte, el Brent podría escalar hasta USD 120 antes de ceder en el tercer trimestre de 2027. Para 2028 en adelante, el banco proyecta un precio de USD 75 el barril.

También relevado por E&E, una encuesta de Reuters entre analistas publicada el 30 de septiembre mostró un precio promedio proyectado de USD 89 el barril para 2026, por encima de las estimaciones de agosto, con la oferta identificada como el principal determinante de los precios este año y un superávit de mercado previsto recién para 2027.

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