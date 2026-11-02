La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua

Una caricatura política ilustra las medidas contra el personal sanitario en Nicaragua bajo el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las asociaciones médicas canceladas, los médicos exiliados y los despidos masivos vuelven a estar en el centro del debate internacional. La Asociación Médica Mundial (AMM) acaba de respaldar una resolución que condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua, según informó Diario La Prensa.

El texto, revisado durante la 77ª Asamblea General de la AMM celebrada en Róterdam, Países Bajos, en octubre, documenta un patrón sostenido desde 2018: despidos arbitrarios, exilio forzado y restricciones al ejercicio profesional bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La AMM expresó “extrema preocupación” por los despidos masivos, el exilio forzado y las restricciones a la libertad profesional de los médicos nicaragüenses desde 2018, y exigió al Estado proteger a los profesionales de salud y restablecer la Asociación Médica Nicaragüense, disuelta en 2021.

Más de 600 profesionales afectados desde 2018

Según los datos recogidos en la resolución, más de 400 médicos han sido despedidos u obligados a renunciar desde 2018. Otros 200 debieron exiliarse.

La AMM advierte que el sistema sanitario nicaragüense enfrenta un déficit crítico de recursos humanos. La organización sostiene que estas acciones “han puesto en riesgo la vida de la población y del personal sanitario”, de acuerdo con el diario.

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El documento reafirma que “la independencia profesional, la autonomía clínica, la libertad de expresión científica y el deber ético de los médicos de actuar en defensa de la salud de sus pacientes constituyen principios fundamentales e irrenunciables de la profesión médica”.

En consecuencia, la organización condena “cualquier injerencia gubernamental que atente contra la libertad del ejercicio profesional y de expresión de cualquier médico”.

Las asociaciones médicas canceladas, los médicos exiliados y los despidos masivos vuelven a estar en el centro del debate internacional. La Asociación Médica Mundial (AMM) acaba de respaldar una resolución que condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua. (Foto La Prensa)

Un cirujano exiliado describe el “sometimiento ideológico”

El doctor Óscar González Arreaza, cirujano general y bariatra nicaragüense exiliado desde 2018 y radicado actualmente en Ecuador, dijo a Diario La Prensa que la situación del gremio representa uno de los episodios más graves del deterioro institucional y humanitario del país.

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“Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el ejercicio de la medicina ha sido despojado de su principio fundamental de neutralidad y ética profesional para convertirse en un instrumento de sometimiento ideológico y represivo”, expresó el médico al diario.

González Arreaza amplió que la persecución trasciende los ataques individuales contra el gremio y afecta directamente la capacidad del sistema sanitario para atender a la población.

“Al sofocar la autonomía médica y criminalizar la praxis profesional basada en evidencia y empatía, el régimen ha debilitado estructuralmente la red sanitaria nacional”, manifestó.

El cirujano también señaló que los profesionales que se negaron a cumplir directrices consideradas contrarias a sus deberes éticos enfrentaron consecuencias graves.

“Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el ejercicio de la medicina ha sido despojado de su principio fundamental de neutralidad y ética profesional para convertirse en un instrumento de sometimiento ideológico y represivo”, (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aquellos médicos que rehusaron obedecer estas directrices y cumplieron con su deber humano de salvar vidas sufrieron despidos masivos arbitrarios sin liquidación ni justificación profesional, persecución judicial y hostigamiento por parte de fuerzas policiales y grupos parapoliciales, cancelación de licencias y personerías”, denunció ante la publicación.

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Para el médico, la reconstrucción del sistema sanitario no dependerá solo de inversión económica. “Requerirá, inevitablemente, no solo cuantiosos recursos e infraestructura, sino el restablecimiento del Estado de derecho y la restitución de la dignidad y autonomía del gremio médico”, sostuvo.

Entre las principales recomendaciones, la AMM insta al régimen de Ortega y a los miembros del parlamento a proteger a todos los profesionales de la salud y restablecer la Asociación Médica Nicaragüense. EFE/Jorge Torres/Archivo

La resolución exige restablecer la Asociación Médica Nicaragüense

Entre las principales recomendaciones, la AMM insta al régimen de Ortega y a los miembros del parlamento a proteger a todos los profesionales de la salud y restablecer la Asociación Médica Nicaragüense.

La organización considera que esa entidad debe poder garantizar “la práctica de la medicina ética, la prestación de atención médica de buena calidad y la adhesión a altos estándares por parte de todos los profesionales”.

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El documento también exige proteger el derecho de los médicos nicaragüenses a ejercer “sin discriminación, intimidación ni interferencias indebidas”, así como su derecho a informar de manera veraz sobre la situación sanitaria.

Daniel Ortega y Rosario Murillo sostienen el diario oficial La Gaceta y archivos de la Secretaría Jurídica en una pintura al óleo rodeada de hojas volando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto plantea revisar y derogar las normas utilizadas para silenciar, intimidar o criminalizar a los profesionales sanitarios que cumplen con su deber ético de proteger la salud pública. La resolución menciona de forma expresa la Ley de Ciberdelitos cuando se aplique para restringir indebidamente la libertad de expresión científica o profesional.

La AMM también dirige recomendaciones a las asociaciones médicas de otros países para que denuncien la situación, en coordinación con la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) y la propia organización mundial.

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Entre las acciones propuestas figuran promover contactos con médicos nicaragüenses dentro y fuera del país y trasladar la preocupación a los ministerios de Relaciones Exteriores de distintos países.

En junio de 2021, la Asamblea Nacional canceló 24 asociaciones. Al menos 16 eran organizaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense. Los diputados justificaron la medida al argumentar que esos órganos impedían “la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación”.

Testimonios del gremio: “Hemos sufrido mucho”

Un médico identificado como Meléndez comentó al diario que la situación se agravó desde 2018, a partir de la protesta cuando más de 200 profesionales se exiliaron y posteriormente más de 400 fueron despedidos, retirados de las estructuras del Ministerio de Salud o abandonaron la institución por presiones políticas.

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El médico consideró que el deterioro se profundizó con la epidemia de covid-19 en Nicaragua, cuando más de 120 médicos nicaragüenses fallecieron a causa de la enfermedad porque no se brindaron las condiciones necesarias de protección y el régimen sandinista llegó a prohibir el uso de la mascarilla.

“Está bien que la Asociación Médica Mundial se haya referido a lo que está sucediendo en Nicaragua y realmente para nosotros lo está haciendo muy tarde, eso tenía que visibilizarse desde el año 2018 y también durante la pandemia del covid, pero agradecemos que se pronuncien”, expresó Meléndez al diario. “El gremio médico ha sido golpeado fuertemente con exilio, con muerte, con persecución, con despidos. Hemos sufrido mucho”.

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El médico recordó que otros organismos ya se habían pronunciado antes: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la actualidad también lo hace el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de Naciones Unidas.

La doctora Anely Pérez Molina, exmiembro de la Unidad Médica Nicaragüense, especialista en dermatología y desterrada por el régimen, también valoró el pronunciamiento ante el diario.

“Este pronunciamiento nos alegra y nos fortalece porque pone foco sobre la situación de la medicina y sobre los médicos en Nicaragua”, dijo.

Vista del área de emergencias de un hospital en Managua (Nicaragua). EFE/Carlos Herrera/Archivo

Pérez Molina subrayó que la resolución hace énfasis en la devolución de las personerías jurídicas. “Hacen énfasis en que tienen que devolver las personerías jurídicas, no solo a la Asociación Médica Nicaragüense, sino a todas las asociaciones de las diferentes especialidades como le fue quitada a pediatría, cirugía, a cirugía plástica, a la de otorrino, a la de oftalmología, dermatología, o sea, son muchísimas asociaciones médicas”, enumeró ante Diario La Prensa.

Pérez Molina agregó que recuperar la personería jurídica permitiría que los médicos vuelvan a reunirse en congresos. “Eso le devuelve no solo la dignidad al gremio, sino que también permite seguir creciendo desde el punto de vista científico, educativo, porque estas organizaciones promovían el derecho de organizar congresos nacionales e internacionales dentro de Nicaragua”, explicó.

La especialista comparó la situación nicaragüense con la del resto de la región. “Ningún otro país en Latinoamérica, a excepción de Cuba, ni siquiera Venezuela, les han quitado a los médicos el derecho a tener una asociación médica”, señaló. Para la médico, una aspiración pendiente del gremio es la creación de un colegio médico que proteja jurídicamente a los profesionales frente a arbitrariedades judiciales en casos de presunta mala praxis.

El reclamo llegó también a tribunales internacionales

El pronunciamiento de la AMM se suma a otros reclamos recientes sobre la situación del gremio médico nicaragüense en instancias internacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos atendió en septiembre una audiencia pública por el caso de un médico exiliado que denunció la vulneración de su libertad sindical por parte del Estado nicaragüense, de acuerdo con una cobertura de Diario La Prensa.

El texto de la resolución de la AMM, según detalló el portal español medicosypacientes.com, fue elaborado con la participación de la Asociación Médica de Uruguay y la Organización Médica Colegial de España, además del respaldo de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe.

El presidente de esta última organización, Jung Yul Park, declaró en un comunicado citado por el medio digital martinoticias.com que “cuando los médicos son despedidos, exiliados o amenazados simplemente por hacer su trabajo, los pacientes pagan el precio”.