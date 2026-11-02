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La fuerte crítica de Ruggeri a Nicolás Ramírez y la estrategia que hubiera usado para hacer expulsar a Paredes en el Superclásico

El exdefensor fue tajante al hablar sobre las decisiones del árbitro en el triunfo de Boca ante River

El ex defensor apuntó contra las decisiones de Nicolás Ramírez, quien expulsó a Lucas Martínez Quarta y a Gonzalo Montiel
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Mientras el fútbol argentino todavía digería las polémicas del Superclásico, Oscar Ruggeri se sentó en el estudio de ESPN F90 y dijo sin anestesia: “Boca está jugando bien, hay que reconocerlo, pero no necesita todas estas ayudas, es al pedo. El árbitro (Nicolás Ramírez), al pedo”. Y para que no quedaran dudas, fue más lejos todavía: explicó, con nombre y apellido, cómo el propio Gonzalo Montiel podría haber forzado la expulsión de Leandro Paredes si hubiera sabido leer la jugada.

El Superclásico dejó una estela de polémicas que no se apagó con el pitazo final. Las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron a River con nueve jugadores, y varias jugadas en las que el criterio arbitral, generaron controversia y coparon la agenda del fútbol argentino. Y en ese marco, uno de los panelistas más escuchados del periodismo deportivo alzó la voz con una claridad que no dejó lugar a dudas.

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La jugada que eligió el ex capitán del seleccionado argentino para ilustrar su argumento involucró a Montiel. Según su lectura, el propio lateral de River tenía en sus manos la posibilidad de forzar la expulsión de su rival: “Hay jugadas de todo tipo. Yo soy Montiel y lo hacía expulsar a Paredes en una jugada clave. Montiel está al lado de Paredes cuando le dice a Ramírez ‘cagón’. Soy Montiel, cuando escucho eso, yo Montiel le digo cagón también, nos tiene que echar a los dos o amonestar a los dos, si nos amonestan a los dos, chau Paredes. Lo del árbitro es una cosa...”, explicó.

Esa percepción de asimetría fue el hilo conductor de las críticas más fuertes que dejó el partido. La primera expulsión llegó apenas a los ocho minutos: Martínez Quarta vio la roja tras una revisión del VAR por una sujeción a Miguel Merentiel, en una acción en la que el delantero de Boca no tenía el balón bajo control. La reglamentación exige que, para considerar una situación como ocasión manifiesta de gol, el jugador tenga posibilidad real e inmediata de controlar la pelota. Con diez hombres desde tan temprano, River nunca pudo armar el partido que pretendía.

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El único gol llegó cuando el Millonario ya estaba en inferioridad

Lautaro Di Lollo marcó el único tanto del encuentro a los 27 minutos, cuando el equipo de Leonardo Ponzio intentaba reacomodarse tras el golpe de la expulsión. A los 79, Montiel recibió la roja directa por una infracción sobre Lautaro Blanco, quien minutos antes había cometido una acción similar sobre Tobías Andrada y fue sancionado apenas con amarilla. Esa disparidad fue señalada de forma explícita por el capitán riverplatense, Nicolás Otamendi: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, afirmó ante los medios presentes en el estadio.

Las voces críticas se multiplicaron. Ponzio, en conferencia de prensa, fue mesurado pero firme: “Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos, siempre en contra nuestro, y en otros casos no interfiere en esa decisión del árbitro”. Desde la dirigencia, el presidente Stéfano Di Carlo publicó en X: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”.

Ruggeri también apuntó contra el arbitraje por su distracción en la falta de Martínez Quarta. Según el criterio del ex zaguero, estuvo bien expulsado, pero no entendió cómo tuvieron que advertirle desde la cabina del VAR en Ezeiza sobre lo ocurrido.

“Quiero que me explique el árbitro por qué no vio la falta. Mirá adónde está. Cómo no ve falta, que lo tiene que llamar el VAR”, subrayó.

Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, River quedó cuarto en la Zona B con 23 puntos y octavo en la clasificación anual con 52 unidades. El próximo compromiso del Millonario será como visitante ante Aldosivi.

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