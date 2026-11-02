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Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

Las hijas de Gloria Carrá protagonizaron una inolvidable performance durante un show en Mar del Plata

Ángela Torres y Amelia Cáceres juntas sobre escenario

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En el recital de Ángela Torres en Mar del Plata, el anteúltimo show de la gira tuvo un momento familiar sobre el escenario. La cantante invitó a su hermana, Amelia Cáceres, para interpretar una canción juntas ante el público que asistió a la presentación.

La aparición de Amelia convirtió la fecha en una de las más personales del recorrido musical de Torres. Ambas son hijas de la actriz y cantante Gloria Carrá, y el encuentro permitió que compartieran, por primera vez en esta etapa de la gira, una actuación frente a los seguidores de Ángela.

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Ángela Torres y su hermana Amelia Cáceres cantaron juntas
Amelia Cáceres acompañó a Ángela Torres en el anteúltimo show de la gira, mientras profundiza su formación en danza, canto y comedia musical

La artista viene de presentar las canciones de No me olvides, su primer álbum de estudio, a través de una serie de conciertos en distintas ciudades del país. El tour incluyó funciones en teatros y festivales, además de presentaciones de mayor convocatoria. Durante ese proceso, Torres consolidó un repertorio propio que alterna canciones de su disco con otras que viene interpretando a lo largo de su carrera.

La participación de Amelia Cáceres, hija de Luciano Cáceres y Carrá, se dio en el tramo final de la gira, cuando Ángela Torres se prepara para concluir una serie de shows que marcó un paso importante en su carrera como solista. La menor de las hermanas subió al escenario para acompañarla en una interpretación que reunió canto y cercanía familiar.

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Ángela Torres y su hermana Amelia Cáceres cantaron juntas
A poco del cierre de No me olvides Tour, la cantante compartió escenario con Amelia en una fecha que reunió a las hijas de Gloria Carrá

Amelia también desarrolla su formación artística. Sus intereses incluyen la danza, el canto y la comedia musical, disciplinas que le permitieron acercarse al escenario desde diferentes lenguajes. Su aparición junto a Ángela sumó una nueva experiencia a ese camino y dejó una imagen compartida entre las dos hermanas durante una noche.

El público de Mar del Plata acompañó el momento desde la sala, en una función que se realizó a un paso del cierre del tour. La presencia de Amelia no estuvo planteada como un anuncio sobre futuros proyectos conjuntos, sino como una participación especial dentro de un recital que ya tenía un valor particular por su ubicación en el calendario.

El encuentro entre las hermanas Torres-Cáceres fue uno de los momentos centrales de la presentación, al combinar el recorrido profesional de Ángela con los primeros pasos de Amelia en las artes escénicas. La escena también volvió a poner en primer plano el vínculo de ambas con Gloria Carrá, cuya trayectoria incluye trabajos como actriz y música.

Ángela Torres y su hermana Amelia Cáceres cantaron juntas
La aparición de Amelia convirtió el recital de Ángela Torres en una noche de especial significado familiar

Ángela Torres inició una etapa como cantante solista con el lanzamiento de No me olvides y la posterior gira de presentación. El proyecto le permitió llevar su repertorio a diferentes puntos de la Argentina y encontrarse con un público que siguió sus canciones desde las plataformas digitales hasta los shows en vivo.

La cantante había presentado el material en el Teatro Margarita Xirgu, en Buenos Aires, en octubre de 2025. En aquella oportunidad, el concierto incluyó canciones como “Oops!”, No me olvides, Favorita, Placard, Luz roja, Mal, Demasiado, Vértigo y Superhéroe. Su repertorio combina temas de ritmo más marcado con baladas que abordan relaciones, recuerdos y conflictos personales.

Ángela Torres
Ángela Torres recibiendo su premio Idolo

En los últimos meses, Torres también participó en escenarios de gran alcance. Fue parte de Lollapalooza Argentina 2026 y tuvo presentaciones en distintos teatros del país. Ese recorrido reforzó la dimensión en vivo de un proyecto que se construyó alrededor de su primer álbum y de una búsqueda musical propia.

AMELIA CARRÁ CUMPLIÓ 15 AÑOS
Amelia junto a sus padres Gloria Carrá y Luciano Cáceres

Para Amelia, la presentación en Mar del Plata representó una oportunidad de mostrarse ante un público numeroso junto a una figura con experiencia sobre el escenario. Para Ángela, significó sumar a su hermana a uno de los últimos conciertos de una gira que atravesó distintas ciudades y formatos.

Con una fecha aún por delante, el show compartido por las hermanas quedó como uno de los momentos familiares del tramo final de No me olvides Tour.

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