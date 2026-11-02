El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

Ayao Komatsu junto a Esteban Ocon

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La abrupta salida de Esteban Ocon de Haas durante el Gran Premio de México quedó rodeada de versiones sobre una discusión con el director del equipo, Ayao Komatsu. Según publicó recientemente BILD, el piloto francés habría agarrado del hombro al responsable japonés cuando este intentaba abandonar su despacho, en un episodio que el propio Ocon reconoció de forma parcial, aunque negó de manera tajante cualquier uso de violencia física.

Haas anunció el sábado por la mañana que el piloto reserva japonés Ryo Hirakawa reemplazaría a Ocon durante el resto de la actividad del fin de semana. El comunicado, difundido a las 8:35 hora local, no ofreció explicaciones sobre la decisión. Más tarde, Komatsu descartó que la ausencia estuviera vinculada con un problema de salud.

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“No puedo dar muchos detalles, pero sí puedo decir que no está enfermo”, declaró el director de Haas a Sky Sports F1. Consultado sobre si el intercambio por radio entre el francés y su ingeniera de carrera durante la práctica del viernes había incidido en lo ocurrido, Komatsu respondió: “Lo siento, no puedo entrar en detalles”.

La publicación alemana situó el origen del conflicto en una orden de equipo durante la segunda sesión de entrenamientos libres. La ingeniera Laura Müller le indicó a Ocon que ingresara en boxes para reemplazar los neumáticos blandos por los medios. El francés rechazó inicialmente la orden mediante la radio del equipo.

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“No, quiero seguir con los blandos. ¡No me hagas esto!”, protestó Ocon, de acuerdo con las comunicaciones difundidas durante la jornada. En otro registro citado por medios especializados, Müller le explicó que Haas había modificado el plan por la situación del otro coche: “Hemos cambiado la carga de combustible de alta a media porque Ollie no tiene muy buen aspecto”.

Ocon insistió con su preferencia por otra estrategia. “Seguimos con los blandos, ¿verdad?”, preguntó. Desde el muro le contestaron que el equipo debía montar los compuestos medios. “No, no, yo quiero poner los blandos. O sea, no me hagas eso. Vamos”, replicó el piloto, antes de que la escudería concretara el cambio de neumáticos en boxes.

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Ocon habría agarrado a Komatsu del hombro en privado (Reuters)

De acuerdo con The Race, Ocon permaneció visiblemente molesto después de la sesión y mantuvo el casco puesto al regresar a la zona de hospitalidad de Haas. La información del medio alemán señaló que el desacuerdo continuó en una reunión interna celebrada esa misma noche.

El medio alemán sostuvo que el francés pidió una conversación con Komatsu en la oficina del director del equipo el sábado, con la intención de aclarar lo sucedido y ofrecer una disculpa. La versión publicada indicó que Komatsu no quería mantener una nueva discusión.

Según ese relato, Ocon respondió que no abandonaría la oficina hasta poder hablar con él. Cuando el director de la escudería intentó irse, el piloto habría reaccionado al tomarlo del hombro. BILD informó que ese fue el episodio que elevó la tensión entre las partes, aunque también circularon en el paddock versiones sobre acusaciones de violencia física.

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El francés respondió a esas versiones a través de una publicación en las redes sociales. En su mensaje confirmó que hubo una diferencia de criterio y una conversación posterior con las personas involucradas, pero negó que hubiera existido contacto violento. “Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 de que no participaré en el Gran Premio de Ciudad de México de este año, quisiera abordar oficialmente algunos informes y especulaciones de los medios de comunicación en torno a la situación. Anoche, un desacuerdo derivó en una conversación con las partes involucradas”, escribió Ocon.

El piloto añadió: “Rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier índole”. También sostuvo que condena “la violencia en todas sus formas” y que los desacuerdos deben resolverse “con profesionalismo, respeto y comprensión mutua”.

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El descargo de Ocon

La sustitución de Ocon se comunicó tres horas antes del comienzo formal de la actividad del sábado. Mientras los coches salían para la tercera práctica libre, integrantes de Haas retiraron de los boxes las referencias visuales al francés y las reemplazaron por las de Hirakawa.

El japonés, de 32 años, ya había participado en la primera práctica libre del Gran Premio de Ciudad de México. Su aparición representó su estreno oficial en una actividad de Fórmula 1, luego de nueve sesiones de entrenamientos realizadas durante los últimos tres años con Alpine, McLaren y Haas.

El futuro de Ocon dentro de la escudería estadounidense quedó bajo interrogantes. El francés ya tenía confirmada su salida para 2027 y que su reemplazante sería el brasileño Rafael Câmara. BILD informó, además, que el contrato del piloto vence al final de la temporada y que las partes iniciarían negociaciones para una rescisión anticipada a comienzos de la semana siguiente.

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Ocon ya dejó México y emprendió viaje hacia Europa, según la información difundida. La siguiente carrera del calendario será el Gran Premio de San Pablo, donde Haas deberá definir quién ocupará el asiento que quedó vacante durante el fin de semana mexicano. Los principales nombres que circulan son Jack Doohan y Rafael Camara.