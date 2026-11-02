Jubilaciones y AUH de ANSES: de cuánto serán en noviembre 2026

Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobran sus beneficios a partir del 23 de noviembre

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre. La actualización alcanzará, entre otras prestaciones, a la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Las fechas de pago se pueden consultar en el calendario de ANSES.

El ajuste mensual responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que modificó el esquema de movilidad previsional. Desde julio de 2024, los haberes se actualizan cada mes según la evolución del IPC nacional de dos meses antes. Por ese mecanismo, el dato de inflación de septiembre determina los importes que ANSES liquidará durante noviembre.

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De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026

En noviembre, la jubilación mínima será de $444.158,46, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de determinados haberes, quedará en $203.182,22.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo percibirán sus pagos entre el 9 y el 20 de noviembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes superen ese monto cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

La Asignación Universal por Hijo registra un incremento del 1,93% y el depósito mensual directo ronda los $127.700 por hijo

El calendario de acreditaciones se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el cronograma prevé pagos desde el 23 de noviembre, agrupados de a dos terminaciones de DNI.

De cuánto será la AUH de ANSES en noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en noviembre un incremento de 1,93%. Con esa actualización, el monto total de la prestación será de alrededor de $159.600 por hijo.

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ANSES deposita cada mes el 80% del beneficio y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar. De esta forma, el pago mensual directo rondará los $127.700 por hijo, mientras que cerca de $31.900 quedarán retenidos para su cobro posterior, siempre que se complete el trámite correspondiente.

Para titulares de AUH por hijo con discapacidad, el valor total será cercano a $519.700. El depósito mensual, equivalente al 80%, rondará los $415.800, y el restante 20% quedará sujeto a la acreditación de la Libreta AUH.

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El calendario de acreditaciones se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

La Asignación por Embarazo eleva su valor bruto a cerca de $159.600 y se liquida entre el 11 y el 25 de noviembre

De cuánto serán los planes sociales en noviembre

La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá una suba de 1,93% en noviembre y alcanzará un valor bruto de aproximadamente $159.600. Como ocurre con la AUH, ANSES paga el 80% de forma mensual, por lo que el depósito directo rondará los $127.700. El 20% restante queda retenido hasta la presentación del certificado que acredita los controles médicos correspondientes. La prestación se pagará según la terminación del DNI, entre el 11 y el 25 de noviembre.

Las asignaciones familiares por hijo y prenatal también subirán 1,93%. Para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301, el monto será de $79.812,80 por hijo. En los tramos siguientes, los valores serán de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con el ingreso total del hogar. Los pagos se realizarán entre el 12 y el 18 de noviembre.

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La asignación por hijo con discapacidad llegará a $259.861,30 para familias con ingresos de hasta $1.212.301; a $183.835,73 para quienes perciban hasta $1.777.957; y a $116.023,37 desde ese nivel de ingresos. Las fechas de pago de estas prestaciones estarán disponibles en el calendario de pagos de ANSES.

Por su parte, las asignaciones de pago único quedarán en $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio. La asignación por cónyuge para jubilados y pensionados del sistema contributivo será de $19.365,68 mensuales.