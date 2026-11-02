La Hache y Yellowrose se unen para jugar Tortugas y Palermo

Guardar

La Hache y Yellowrose Polo Ranch anunciaron una alianza para competir en el 86° Abierto de Tortugas y en el Abierto Argentino de Polo de Palermo, con un equipo de 34 goles de hándicap formado por los hermanos Hilario y Carlos María Ulloa, y Benjamín y Tomás Panelo.

La formación de La Hache Polo Team jugará la final de Tortugas ante La Natividad-La Dolfina y llevará a Yellowrose Polo Ranch como patrocinador principal en la camiseta. El acuerdo proyecta la participación conjunta en Palermo, uno de los torneos centrales de la Triple Corona argentina.

PUBLICIDAD

Dos parejas de hermanos integran un equipo de 34 goles

El equipo estará compuesto por Hilario Ulloa, con 9 goles de hándicap; Carlos María Ulloa, con 8; Benjamín Panelo, con 8; y Tomás Panelo, con 9. La suma alcanza los 34 goles de hándicap, el máximo permitido para las competencias de alto nivel.

La unión reúne a dos parejas de hermanos con experiencia en el circuito de elite. La Hache buscará sostener su presencia entre los equipos que disputan los principales torneos de la temporada, mientras que Yellowrose acompañará el proyecto como marca asociada.

La definición del Abierto de Tortugas será ante La Natividad-La Dolfina, una formación que también reúne a figuras del polo argentino. El certamen funciona como una de las antesalas del Abierto de Palermo y forma parte de la agenda más relevante del calendario nacional.

PUBLICIDAD

Yellowrose sumó su respaldo a la campaña de La Hache

Yellowrose Polo Ranch fue fundado en 1996 en Punta del Este por Jorge “Corcho” Rodríguez. Desde 2021, la organización desarrolla actividades en Argentina, con encuentros que combinan partidos de alto hándicap, música y acciones solidarias.

La entidad organiza eventos benéficos con participación de jugadores profesionales y destina parte de lo recaudado a iniciativas sociales. Con el patrocinio de La Hache, la organización amplía su participación en la temporada argentina de alto hándicap.

Por su parte, La Hache nació hace más de una década en General Rodríguez y comenzó a competir en la máxima categoría del polo argentino en 2022. Su trayectoria reciente incluyó la conquista del Abierto de Tortugas de 2024, un resultado que la ubicó entre los equipos con aspiraciones en la Triple Corona.

PUBLICIDAD

La nueva formación tendrá en Tortugas su primer desafío competitivo bajo esta alianza. Luego, el objetivo estará puesto en el Abierto Argentino de Palermo, cuya disputa reúne cada año a los equipos de mayor hándicap del país.