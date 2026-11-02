Impacto en el mundo del deporte por la muerte de una campeona de atletismo a los 34 años: “Fue una figura muy querida”

Mageean murió a causa de un cáncer de intestino

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La campeona europea de 1.500 metros Ciara Mageean falleció a los 34 años, tras recibir un diagnóstico de cáncer de intestino en mayo de 2025. Su familia confirmó la noticia a través de la cuenta de Instagram de la atleta, nacida en Portaferry, en Irlanda del Norte.

“A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos”, señaló el comunicado. El mensaje agregó: “Una hija, hermana, esposa, amiga y fuente de inspiración muy querida para muchos, la echaremos mucho de menos. Que su alma descanse en paz”.

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Mageean había revelado públicamente su enfermedad en julio de 2025. Durante los últimos meses, habló del alcance de su diagnóstico y de cómo ese escenario modificó sus planes personales y deportivos. En una de sus últimas entrevistas, se refirió de manera directa a la posibilidad de una muerte temprana.

“Estaré sentada en el sofá y pensaré: ‘Mierda. Puede que muera en dos años’”, dijo la corredora. También afirmó: “Desde luego que no… bueno, no quiero decir ‘desde luego’, pero probablemente no llegue a cumplir 40 años. O sea, eso es jodidamente duro. Mis amigas y yo siempre tenemos planes para nuestra gran fiesta de cumpleaños número 40, y me pregunto: ¿estaré allí para celebrar ese cumpleaños número 40 con mis amigas?“, se preguntaba en declaraciones al programa irlandés Uncharted with Ray Goggins de RTÉ One.

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“Me diagnosticaron cáncer en el mes de mayo y desde entonces todo ha sido un torbellino. Al principio, con el diagnóstico, uno piensa: ‘¡Dios mío, ¿voy a morir?!’ Siento que es casi más fácil ser la persona que tiene la enfermedad, pero es mi pareja, Tommy, quien tiene que verme enferma. O mis padres, cuya hijita está enferma y no pueden hacer nada al respecto”, se lamentaba.

Su familia lo anunció en las redes

La atleta había llegado a la cima de su carrera en junio de 2024, cuando ganó el oro en los 1.500 metros del Campeonato Europeo de Atletismo de Roma. A los 32 años, consiguió su primer gran título internacional y completó una trayectoria marcada por lesiones, recuperaciones y resultados en grandes competencias.

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En aquella final, Mageean se impuso en el Estadio Olímpico de Roma. Luego explicó que su experiencia previa en el camogie, un deporte gaélico, la ayudó a encontrar espacio entre sus rivales en la recta decisiva. “No crecí jugando al camogie para quedar encerrada”, afirmó.

Además del título continental de 2024, la atleta obtuvo la medalla de plata en los 1.500 metros del Europeo de Múnich 2022 y el bronce en Ámsterdam 2016. También consiguió un tercer puesto en el Campeonato Europeo en pista cubierta de Glasgow 2019 y una plata para Irlanda del Norte en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022.

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Mageean representó a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Tenía previsto competir en París 2024, aunque una lesión en el tendón de Aquiles la obligó a retirarse un día antes de su debut. En el Mundial de Budapest 2023 había terminado cuarta en la final de los 1.500 metros.

En octubre se había casado con su pareja

Antes de consolidarse en el circuito senior, Mageean había destacado en las categorías juveniles. En 2010 fue subcampeona mundial juvenil de 1.500 metros y al año siguiente alcanzó otra medalla de plata en el Europeo juvenil.

Una lesión grave en el tobillo le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y requirió una operación. Tras su regreso, volvió a competir en las principales citas del atletismo internacional y sumó las medallas continentales que precedieron a su consagración en Roma.

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Durante su carrera también estableció récords irlandeses en 800, 1.000 y 1.500 metros, además de la milla. Entre esas marcas figuraron registros que habían pertenecido a Sonia O’Sullivan, referente histórica del atletismo irlandés.

La enfermedad llegó cuando Mageean preparaba nuevos objetivos deportivos y acababa de publicar sus memorias, My Greatest Race. En sus apariciones públicas, habló sobre la necesidad de aprovechar el tiempo junto a sus personas cercanas y de no permitir que el cáncer definiera cada decisión de su vida.

Semanas antes de su muerte, Ciara Mageean se casó con su pareja de toda la vida, Thomas Moran, en Belfast. La ceremonia se realizó el 13 de octubre. La atleta había expresado su deseo de celebrar ese momento sin que la enfermedad ocupara el centro de la jornada.

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El jefe de Gobierno de Irlanda, Micheál Martin, encabezó los homenajes tras la confirmación de la muerte de la corredora. “Me entristece profundamente el fallecimiento prematuro de Ciara Mageean”, manifestó.

Martin añadió: “Como campeona europea y atleta olímpica, inspiró a muchísimas personas con sus extraordinarias actuaciones y llenó de orgullo a Irlanda. Ciara ha dejado un legado deportivo excepcional”. También sostuvo: “Ciara afrontó sus recientes problemas de salud con gran valentía y dignidad. Mis más sinceras condolencias a su esposo Thomas, a toda su familia y amigos”.

La Federación de Atletismo de Irlanda también difundió un mensaje: “Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que tocó la vida de muchísimas personas. Su valentía, calidez y espíritu dejarán un legado perdurable”.

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