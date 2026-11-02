Tecno

Ver online Newcastle vs Everton en XUPER TV o Pirlo TV llena de publicidad celulares y televisores

Las plataformas piratas para seguir partidos de la Premier League pueden intentar instalar malware que compromete datos personales y el funcionamiento de los dispositivos

Dos jugadores disputan un balón en la cancha, con los logotipos de Xuper TV y Pirlo TV superpuestos a los lados
Los portales ilegales retransmiten eventos deportivos sin autorización. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Ver partidos de la Premier League como Newcastle vs Everton en páginas piratas como XUPER TV o Pirlo TV pueden exponer a los usuarios a riesgos que van más allá de la interrupción del partido por ventanas emergentes.

La publicidad invasiva, los botones de reproducción falsos y las solicitudes para instalar extensiones o aplicaciones pueden derivar en descargas no deseadas en celulares, computadoras y televisores inteligentes.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que las páginas y redes que distribuyen contenido pirateado pueden alojar malware orientado a dañar dispositivos o a obtener datos personales.

El riesgo aumenta cuando el acceso depende de enlaces cambiantes, servicios proxy, registros sin garantías o supuestas actualizaciones para poder ver la transmisión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Interpol advierte que las plataformas con contenido pirateado pueden alojar malware para dañar dispositivos o robar información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la publicidad puede ser una puerta de entrada al malware

Los portales que prometen acceso gratuito a partidos suelen mostrar anuncios superpuestos, redirecciones y mensajes que imitan avisos del sistema operativo.

Algunos señalan que el dispositivo tiene un virus, que falta un reproductor o que se debe actualizar una aplicación para continuar con la transmisión. Esos avisos pueden conducir a la descarga de archivos o programas sin respaldo oficial.

PUBLICIDAD

Según Interpol, el malware alojado en sitios de contenido pirateado puede dañar el dispositivo o extraer información personal. En una red doméstica, una infección puede afectar otros dispositivos conectados, como televisores, tablets, computadoras o teléfonos.

La medida más segura es evitar descargas desde ventanas emergentes y cerrar el sitio si exige instalar software fuera de las tiendas oficiales.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
XUPER TV muestra ventanas emergentes que pueden contener peligros que pueden robar datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información buscan los ciberdelincuentes

Las páginas de streaming ilegales pueden utilizarse como señuelo para captar contraseñas, datos bancarios, correos y otra información confidencial.

El método puede adoptar la forma de una supuesta cuenta gratuita, un formulario para confirmar la edad o una solicitud de pago de bajo monto para habilitar la transmisión de la Premier League.

El problema no se limita a los datos que el usuario escribe. Un enlace malicioso puede intentar obtener permisos sobre el navegador, instalar complementos o dirigir a páginas que imitan servicios conocidos.

La pauta de expertos es no ingresar claves, números de tarjeta ni códigos de verificación en sitios cuya identidad no pueda comprobarse. Conviene activar la autenticación en dos pasos en las cuentas más sensibles.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay señales que alertan riesgos al visitar plataformas sin verificaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar a una página web pirata

Interpol sugiere desconfiar de los servicios que ofrecen una gran cantidad de contenidos pagos de forma gratuita o a precios muy bajos. Dominios alternativos, errores de redacción, enlaces que cambian de dirección y promesas de acceso inmediato sin identificación del proveedor son otras señales de alerta.

Asimismo, es útil comprobar si el partido está disponible mediante un titular legítimo de derechos en el país desde el que se realiza la conexión. Los proveedores autorizados revelan sus planes, condiciones de uso y canales de atención al cliente.

Un precio muy bajo o una transmisión sin costo pueden ocultar una operación orientada a captar tráfico y datos, no una alternativa segura para seguir partidos de fútbol online.

Interpol sugiere que antes de abrir un enlace para ver un partido, conviene comprobar la dirección web y evitar los vínculos recibidos por canales desconocidos. (Foto: REUTERS/Edgar Su)
Interpol sugiere que antes de abrir un enlace para ver un partido, conviene comprobar la dirección web y evitar los vínculos recibidos por canales desconocidos. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Qué medidas ayudan a reducir la exposición a fraudes digitales

La protección comienza con el software actualizado. Interpol aconseja mantener al día el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, porque las actualizaciones corrigen fallos de seguridad. Se debe utilizar un antivirus vigente y un firewall, sobre todo en computadoras que comparten red con otros aparatos del hogar.

Antes de abrir una transmisión, es clave revisar la dirección web y evitar enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o grupos desconocidos. No se deben habilitar notificaciones, permisos o descargas que no sean indispensables.

Si un sitio web bloquea la reproducción hasta que se instale un archivo o se entregue información bancaria, lo más prudente es abandonar la página y optar por una plataforma oficial.

Temas Relacionados

Newcastle vs EvertonXUPER TVPirlo TVCelularTelevisorTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

La nueva función de Windows 11 utiliza la tecnología de Ookla y muestra las velocidades de descarga, subida y latencia

Test de velocidad de internet: así creó Microsoft su propio modelo en 24 horas

SpaceX negocia comprar Boost Mobile para lanzar su propio servicio de telefonía celular en Estados Unidos

Elon Musk también pidió acceso a las redes de Verizon y otras operadoras, y las acciones de T-Mobile cayeron 2% antes de la apertura

SpaceX negocia comprar Boost Mobile para lanzar su propio servicio de telefonía celular en Estados Unidos

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

Rockstar Games, Nintendo y Blizzard forman parte de un mes que tendrá estrenos esperados y propuestas para distintos tipos de jugadores

GTA 6, Ocarina of Time Remake y más: los videojuegos que llegan en noviembre de 2026

Advierten por una nueva modalidad de estafa: usan anuncios pagos para hacerse pasar por bancos y billeteras virtuales

Los delincuentes compran espacios en los buscadores para aparecer entre los primeros resultados y derivar a las víctimas a falsos canales de atención por WhatsApp

Advierten por una nueva modalidad de estafa: usan anuncios pagos para hacerse pasar por bancos y billeteras virtuales

Hackeos a cuentas de ChatGPT logran robar millones en dinero y las contraseñas de WhatsApp e Instagram

El historial del asistente puede revelar información personal, laboral y financiera que ciberdelincuentes aprovechan para diseñar fraudes

Hackeos a cuentas de ChatGPT logran robar millones en dinero y las contraseñas de WhatsApp e Instagram

DEPORTES

Conor McGregor sorprendió al anunciar que su próxima pelea podría ser la última de su carrera: “Mi pelea final”

Conor McGregor sorprendió al anunciar que su próxima pelea podría ser la última de su carrera: “Mi pelea final”

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

TELESHOW

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

Sindicato de maestros convoca una movilización en la Ciudad de Guatemala para este martes 3 de noviembre

En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

Solo 28 productos reúnen condiciones favorables para exportar de Centroamérica a México, según la CEPAL

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente