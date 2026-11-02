Ver online Newcastle vs Everton en XUPER TV o Pirlo TV llena de publicidad celulares y televisores

Los portales ilegales retransmiten eventos deportivos sin autorización. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos de la Premier League como Newcastle vs Everton en páginas piratas como XUPER TV o Pirlo TV pueden exponer a los usuarios a riesgos que van más allá de la interrupción del partido por ventanas emergentes.

La publicidad invasiva, los botones de reproducción falsos y las solicitudes para instalar extensiones o aplicaciones pueden derivar en descargas no deseadas en celulares, computadoras y televisores inteligentes.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que las páginas y redes que distribuyen contenido pirateado pueden alojar malware orientado a dañar dispositivos o a obtener datos personales.

El riesgo aumenta cuando el acceso depende de enlaces cambiantes, servicios proxy, registros sin garantías o supuestas actualizaciones para poder ver la transmisión.

Interpol advierte que las plataformas con contenido pirateado pueden alojar malware para dañar dispositivos o robar información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la publicidad puede ser una puerta de entrada al malware

Los portales que prometen acceso gratuito a partidos suelen mostrar anuncios superpuestos, redirecciones y mensajes que imitan avisos del sistema operativo.

Algunos señalan que el dispositivo tiene un virus, que falta un reproductor o que se debe actualizar una aplicación para continuar con la transmisión. Esos avisos pueden conducir a la descarga de archivos o programas sin respaldo oficial.

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Según Interpol, el malware alojado en sitios de contenido pirateado puede dañar el dispositivo o extraer información personal. En una red doméstica, una infección puede afectar otros dispositivos conectados, como televisores, tablets, computadoras o teléfonos.

La medida más segura es evitar descargas desde ventanas emergentes y cerrar el sitio si exige instalar software fuera de las tiendas oficiales.

XUPER TV muestra ventanas emergentes que pueden contener peligros que pueden robar datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información buscan los ciberdelincuentes

Las páginas de streaming ilegales pueden utilizarse como señuelo para captar contraseñas, datos bancarios, correos y otra información confidencial.

El método puede adoptar la forma de una supuesta cuenta gratuita, un formulario para confirmar la edad o una solicitud de pago de bajo monto para habilitar la transmisión de la Premier League.

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El problema no se limita a los datos que el usuario escribe. Un enlace malicioso puede intentar obtener permisos sobre el navegador, instalar complementos o dirigir a páginas que imitan servicios conocidos.

La pauta de expertos es no ingresar claves, números de tarjeta ni códigos de verificación en sitios cuya identidad no pueda comprobarse. Conviene activar la autenticación en dos pasos en las cuentas más sensibles.

Hay señales que alertan riesgos al visitar plataformas sin verificaciones de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar a una página web pirata

Interpol sugiere desconfiar de los servicios que ofrecen una gran cantidad de contenidos pagos de forma gratuita o a precios muy bajos. Dominios alternativos, errores de redacción, enlaces que cambian de dirección y promesas de acceso inmediato sin identificación del proveedor son otras señales de alerta.

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Asimismo, es útil comprobar si el partido está disponible mediante un titular legítimo de derechos en el país desde el que se realiza la conexión. Los proveedores autorizados revelan sus planes, condiciones de uso y canales de atención al cliente.

Un precio muy bajo o una transmisión sin costo pueden ocultar una operación orientada a captar tráfico y datos, no una alternativa segura para seguir partidos de fútbol online.

Interpol sugiere que antes de abrir un enlace para ver un partido, conviene comprobar la dirección web y evitar los vínculos recibidos por canales desconocidos. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Qué medidas ayudan a reducir la exposición a fraudes digitales

La protección comienza con el software actualizado. Interpol aconseja mantener al día el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, porque las actualizaciones corrigen fallos de seguridad. Se debe utilizar un antivirus vigente y un firewall, sobre todo en computadoras que comparten red con otros aparatos del hogar.

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Antes de abrir una transmisión, es clave revisar la dirección web y evitar enlaces recibidos por mensajes, redes sociales o grupos desconocidos. No se deben habilitar notificaciones, permisos o descargas que no sean indispensables.

Si un sitio web bloquea la reproducción hasta que se instale un archivo o se entregue información bancaria, lo más prudente es abandonar la página y optar por una plataforma oficial.