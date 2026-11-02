Guatemala

De Mixco a Totonicapán: una oleada de operativos policiales en Guatemala deja una docena de detenidos

La Policía Nacional Civil desplegó allanamientos y patrullajes en varias regiones del país. Entre los arrestados hay sindicados de extorsión, homicidio, trata de personas y narcotráfico.

La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas. (PNC de Guatemala)
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Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron diversas diligencias durante las últimas horas, las cuales resultaron en la detención de una decena de presuntos delincuentes vinculados a extorsiones y a la portación ilegal de armas de fuego.

Las acciones, encabezadas por la Policía Nacional Civil (PNC), incluyeron allanamientos y operativos encubiertos en varias regiones del territorio guatemalteco, donde además se remitió a dos adolescentes hacia los juzgados correspondientes.

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Uno de los despliegues destacados ocurrió en el parqueo de un centro comercial en la zona 3 del municipio de Villa Nueva.

En el lugar, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) interceptaron a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Los uniformados aprehendieron a Milton N, de 33 años; Josué N, de 32; y Mervin N, de 25, al momento de recoger un paquete que simulaba contener dinero. Junto a ellos, las fuerzas de seguridad remitieron a un menor de 17 años.

La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
Tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y un menor de edad quedaron bajo custodia policial en un centro comercial de Villa Nueva. (PNC de Guatemala)

La pesquisa comenzó tras la denuncia de una víctima a quien le exigían 125 mil quetzales (unos USD 16.200) bajo intimidaciones de muerte.

Durante la entrega vigilada, las autoridades emplearon un señuelo con 60 mil quetzales, aproximadamente USD 7.770, para consumar el arresto.

Como resultado de la diligencia en Villa Nueva, los agentes incautaron dos motocicletas y cuatro aparatos telefónicos que los sindicados utilizaban para coordinar los cobros a comerciantes.

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La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
En Villa Nueva decomisaron teléfonos celulares y dinero. (PNC de Guatemala)

Las pesquisas por homicidios en Mixco llevaron al decomiso de pertrechos

En seguimiento a ataques armados recientes en Mixco, elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la colonia Berlín, en la zona 10 de esa localidad.

La intervención culminó con el arresto del ciudadano hondureño Darwin N, de 28 años, y de Deimy N, de 18 años, ambos señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Mixco.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Mixco. (PNC de Guatemala)

En el inmueble, los peritos incautaron una pistola calibre nueve milímetros y 95 municiones, elementos que quedaron incorporados a las investigaciones judiciales.

Los patrullajes preventivos retiraron armamento sin registro en varios departamentos

La PNC también concentró esfuerzos en neutralizar el trasiego de pertrechos sin documentación. En la zona 6 de la capital, una patrulla apresó a Luis N, de 43 años, quien portaba una pistola sin licencia.

Casos similares se registraron en Tierra Nueva 1, Chinautla, con la aprehensión de Felipe N, de 26 años; y en San Francisco El Alto, Totonicapán, donde fue interceptado Alexander N, de 36 años, en posesión de otra arma corta ilegal.

La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
En Totonicapán se capturó a Alexander N por posesión de arma corta ilegal. (PNC de Guatemala)

Los decomisos continuaron en el interior de Guatemala. En la aldea El Rancho, El Progreso, la PNC aprehendió a Andrea N, de 22 años, quien llevaba oculto un revólver con 34 cartuchos.

Asimismo, en San Marcos, las patrullas neutralizaron a Evilio N, de 30 años, a quien le decomisaron una escopeta calibre 12. A estos casos se añadieron detenciones en la zona 7 capitalina, en Palencia y en Izabal, donde otros individuos trasladaban pistolas con cargadores abastecidos sin permiso oficial.

La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
Andrea N fue detenida en El Progreso con un revólver oculto. (PNC de Guatemala)

Operaciones paralelas dejaron capturas por delitos contra la vida y la libertad

De forma paralela, las unidades policiales ejecutaron capturas por otros delitos de alto impacto. En Sanarate, El Progreso, las autoridades aprehendieron a Cleyver N, de 25 años, requerido por homicidio y tentativa de homicidio.

La Policía Nacional Civil ejecutó operativos en varias regiones de Guatemala que dejaron una decena de detenidos por extorsión y tenencia de armas.
Las unidades policiales arrestaron a personas señaladas por trata de personas, narcotráfico y agresión sexual en varios departamentos. (PNC de Guatemala)

Además, en diferentes sectores de la capital y en Mixco, los investigadores arrestaron a tres personas señaladas por extorsión y trata de personas, mientras que en Momostenango y Huehuetenango cayeron sujetos acusados de narcotráfico y agresión sexual. Por último, en el penal de Quetzaltenango se notificó un nuevo proceso por asociación ilícita a un recluso.

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