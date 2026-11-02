De Mixco a Totonicapán: una oleada de operativos policiales en Guatemala deja una docena de detenidos

Las fuerzas de seguridad de Guatemala ejecutaron diversas diligencias durante las últimas horas, las cuales resultaron en la detención de una decena de presuntos delincuentes vinculados a extorsiones y a la portación ilegal de armas de fuego.
Las acciones, encabezadas por la Policía Nacional Civil (PNC), incluyeron allanamientos y operativos encubiertos en varias regiones del territorio guatemalteco, donde además se remitió a dos adolescentes hacia los juzgados correspondientes.
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Uno de los despliegues destacados ocurrió en el parqueo de un centro comercial en la zona 3 del municipio de Villa Nueva.
En el lugar, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) interceptaron a presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.
Los uniformados aprehendieron a Milton N, de 33 años; Josué N, de 32; y Mervin N, de 25, al momento de recoger un paquete que simulaba contener dinero. Junto a ellos, las fuerzas de seguridad remitieron a un menor de 17 años.
La pesquisa comenzó tras la denuncia de una víctima a quien le exigían 125 mil quetzales (unos USD 16.200) bajo intimidaciones de muerte.
Durante la entrega vigilada, las autoridades emplearon un señuelo con 60 mil quetzales, aproximadamente USD 7.770, para consumar el arresto.
Como resultado de la diligencia en Villa Nueva, los agentes incautaron dos motocicletas y cuatro aparatos telefónicos que los sindicados utilizaban para coordinar los cobros a comerciantes.
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Las pesquisas por homicidios en Mixco llevaron al decomiso de pertrechos
En seguimiento a ataques armados recientes en Mixco, elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la colonia Berlín, en la zona 10 de esa localidad.
La intervención culminó con el arresto del ciudadano hondureño Darwin N, de 28 años, y de Deimy N, de 18 años, ambos señalados de pertenecer a la Mara Salvatrucha.
En el inmueble, los peritos incautaron una pistola calibre nueve milímetros y 95 municiones, elementos que quedaron incorporados a las investigaciones judiciales.
Los patrullajes preventivos retiraron armamento sin registro en varios departamentos
La PNC también concentró esfuerzos en neutralizar el trasiego de pertrechos sin documentación. En la zona 6 de la capital, una patrulla apresó a Luis N, de 43 años, quien portaba una pistola sin licencia.
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Casos similares se registraron en Tierra Nueva 1, Chinautla, con la aprehensión de Felipe N, de 26 años; y en San Francisco El Alto, Totonicapán, donde fue interceptado Alexander N, de 36 años, en posesión de otra arma corta ilegal.
Los decomisos continuaron en el interior de Guatemala. En la aldea El Rancho, El Progreso, la PNC aprehendió a Andrea N, de 22 años, quien llevaba oculto un revólver con 34 cartuchos.
Asimismo, en San Marcos, las patrullas neutralizaron a Evilio N, de 30 años, a quien le decomisaron una escopeta calibre 12. A estos casos se añadieron detenciones en la zona 7 capitalina, en Palencia y en Izabal, donde otros individuos trasladaban pistolas con cargadores abastecidos sin permiso oficial.
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Operaciones paralelas dejaron capturas por delitos contra la vida y la libertad
De forma paralela, las unidades policiales ejecutaron capturas por otros delitos de alto impacto. En Sanarate, El Progreso, las autoridades aprehendieron a Cleyver N, de 25 años, requerido por homicidio y tentativa de homicidio.
Además, en diferentes sectores de la capital y en Mixco, los investigadores arrestaron a tres personas señaladas por extorsión y trata de personas, mientras que en Momostenango y Huehuetenango cayeron sujetos acusados de narcotráfico y agresión sexual. Por último, en el penal de Quetzaltenango se notificó un nuevo proceso por asociación ilícita a un recluso.
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