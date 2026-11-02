Cuba inicia noviembre con una previsión de apagones de hasta 1,922 megavatios en la noche

La Unión Eléctrica calcula una afectación de 1,922 MW para la noche de este lunes ante una demanda de 2,850 MW. (AP Foto/Ramón Espinosa)

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Las limitaciones de las termoeléctricas alcanzan 607 MW en Cuba, mientras el Sistema Eléctrico Nacional inicia noviembre con una previsión de cortes extendidos durante el horario de mayor consumo.

La Unión Eléctrica (UNE) calcula una afectación de 1,922 MW para la noche de este lunes, según informó Periódico Cubano. La disponibilidad prevista es de 958 MW frente a una demanda de 2,850 MW.

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Los apagones masivos responden a un déficit de generación que impide cubrir la demanda nacional. Para el pico nocturno, la UNE anticipa un faltante de 1,892 MW, con unidades termoeléctricas fuera de servicio, plantas bajo mantenimiento y nuevas salidas asociadas a problemas de combustible y lubricación.

Desde la madrugada, la capacidad de generación ya estaba por debajo del consumo. A las 06:00, la disponibilidad era de 970 MW y la demanda alcanzaba 2,300 MW.

Ese desbalance dejó 1,300 MW sin cobertura. Para el horario de la media, el organismo previó una afectación de 1,550 MW.

El déficit eléctrico se mantuvo durante las 24 horas del domingo

La jornada previa tampoco dio margen de recuperación. La UNE comunicó que el servicio sufrió interrupciones por falta de capacidad durante todo el domingo y que las afectaciones continuaron durante la madrugada.

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Las limitaciones en la generación de las plantas térmicas suman 607 MW debido a roturas y mantenimientos.

El mayor faltante de esa jornada llegó a 1,886 MW a las 7:20 pm. El dato anticipó otro inicio de semana con interrupciones prolongadas en distintas zonas del país.

Periódico Cubano indicó que las fallas de las centrales térmicas explican una parte sustancial de la crisis. La unidad uno de Santa Cruz, la unidad dos de Felton y las unidades tres y seis de Renté estaban fuera de servicio.

A esa situación se sumaban tareas de mantenimiento en la unidad tres de Santa Cruz, la unidad cinco de Nuevitas y la unidad cinco de Renté.

La UNE informó que “las limitaciones en la generación térmica son de 607 MW”. Esa capacidad indisponible reduce el margen de maniobra del sistema ante los aumentos del consumo.

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La entrada de una unidad no compensa las nuevas desconexiones previstas

El parte oficial contemplaba para la noche la entrada de la unidad cuatro de la central Carlos Manuel de Céspedes. La incorporación aportaría 150 MW.

Esa mejora tendría un alcance limitado porque la unidad tres de esa misma planta saldría de operación por bajo nivel de combustible. La pérdida prevista era de 115 MW.

La central Energas Varadero también debía desconectarse por falta de aceite de lubricación. Esa salida retiraría 47 MW de la generación disponible.

La combinación de ingresos y salidas muestra que la red opera sin una reserva suficiente. Las reparaciones, las averías y la escasez de insumos pueden alterar la disponibilidad en pocas horas.

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La generación solar no alcanza para cubrir los cortes nocturnos

Las interrupciones del servicio eléctrico abarcaron las 24 horas del domingo con un faltante de 1,886 MW. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los parques solares aportaron 4,140 MWh el domingo. La potencia máxima fue de 644 MW durante el horario de la media.

Ese volumen no logra compensar las limitaciones de las plantas térmicas. Tampoco cubre la noche, cuando la demanda aumenta y se concentran los mayores cortes.

La dependencia de centrales termoeléctricas envejecidas agrava la vulnerabilidad del sistema. Cuando una unidad deja de aportar electricidad, el déficit se traslada de inmediato a los consumidores.

La crisis actual prolonga el deterioro registrado en los últimos días de octubre. El faltante superó los 2,000 MW durante tres jornadas consecutivas al cierre del mes.

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El 29 de octubre, la afectación alcanzó 2,004 MW. Al día siguiente subió a 2,039 MW y el 31 de octubre se ubicó en 2,022 MW.

La Antonio Guiteras sufrió cinco averías no programadas en octubre

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, registró cinco averías no planificadas solo durante octubre. La planta tiene una capacidad nominal de 316 MW.

La última falla estuvo vinculada con un bajo vacío en el condensador. En la caldera se detectaron tres grietas simultáneas.

Otro episodio ocurrió el 16 de octubre, cuando un incendio en la central Santa Cruz redujo la disponibilidad del SEN a 740 MW. En ese momento, quedó sin cobertura el 75.5% de la demanda.

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Las consecuencias también se reflejaron en los circuitos de distribución. Al final de octubre, algunas zonas de la isla acumulaban entre 70 y 89 horas seguidas sin electricidad.

En La Habana, al mediodía del domingo había 213 MW afectados y 84 circuitos interrumpidos. El panorama se suma a los cortes de más de 20 horas diarias que enfrentan habitantes de distintas provincias.

La generación de los parques solares aportó 4,140 MWh el domingo y no compensa la demanda durante la noche. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El plan oficial hacia 2035 contrasta con la falta de capacidad actual

En noviembre de 2025, las autoridades cubanas presentaron una estrategia que promete alcanzar la independencia eléctrica en 2035. El proyecto plantea que las fuentes renovables representen el 40% de la generación.

La situación de este lunes exhibe una distancia entre esa meta y la capacidad disponible. El SEN comienza noviembre condicionado por averías, mantenimientos y limitaciones de combustible que reducen la producción de electricidad.

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