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“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

En Infama, la humorista enfrentó las versiones de un supuesto acuerdo con su ex

A más de dos meses de su encontronazo en la pantalla chica, Fátima Florez se refirió a las versiones que señalaban un presunto acuerdo con su expareja y mánager, Norberto Marcos (Infama - América)
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La disputa entre Fátima Florez y Norberto Marcos sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez la humorista eligió bajar el tono y hablar de la posibilidad de cerrar la historia sin más enfrentamientos. Después de 22 años de relación sentimental y laboral, la separación que comenzó en abril de 2023 derivó en una compleja batalla judicial por la división de algunos bienes y, especialmente, por una de las propiedades que compartían. En medio de las versiones sobre un supuesto acuerdo entre ambos, la artista fue consultada por Infama (América) y dejó una respuesta que marcó su postura.

La declaración se produjo cuando la notera del programa de América le preguntó por la versión de que ella y su expareja habrían llegado finalmente a un entendimiento. “Yo no me enteré de nada. Seguramente también son conversaciones de los abogados que ellos a veces no nos molestan a nosotros y digamos como que deciden ellos”, respondió.

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“Igual para mí no es ninguna molestia, siempre estoy abierta a que me llamen o que me escriban por WhatsApp y me consulten”, sostuvo. Después volvió a remarcar cuál era su deseo para el futuro de la relación con Marcos: “Creo que lo mejor para todos es la paz y estar en paz los dos”.

En ese sentido, Fátima planteó: “No, no tiene por qué haber peleas o tirantez”, afirmó. La notera también le hizo notar que habían pasado varios años desde la separación y le preguntó si alguna vez había imaginado que la resolución podía llegar antes. “Total, además es como que decís: ‘Bueno, ¿qué son los Kardashian que tienen (tanto) para repartir?’”, expresó, en alusión a las extensas disputas familiares que suelen ocupar espacio en los medios.“Me parece que la vida es más sencilla de lo que a veces los seres humanos la hacemos”, sostuvo.

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fátima florez norberto marcos
Desde el final de su relación en 2023, la expareja mantiene una tensa batalla judicial (Captura de video)

Durante la conversación, la notera también le recordó una declaración de Norberto, quien había manifestado que, si hubiera tenido la oportunidad de compartir un café con Fátima, quizás el conflicto se habría resuelto entre ellos. Además, había señalado que los más de 20 años de relación no habían sido en vano. La humorista respondió sin desconocer la historia que construyeron juntos: “Para nadie es nada en vano. Y yo café no tomo, soy como Moria (Casán) en eso... No tomo, pero puedo beber un té de jengibre o de manzanilla”.

Cuando la notera le preguntó si atendería una eventual llamada de Marcos, Fátima fue contundente. “Sí”, respondió. La periodista quiso saber entonces si él la había contactado en algún momento durante todos esos años y la artista negó con la cabeza: “No... No, no, no”.

La última vez que Fátima había hablado públicamente sobre el conflicto había sido en agosto pasado, cuando se quebró en vivo al referirse al litigio por la vivienda en la que reside. En aquella oportunidad, la humorista reveló que la disputa con quien había sido su pareja y representante durante más de dos décadas continuaba abierta y que temía perder su casa. “Me quieren sacar la casa donde vivo. Mi casa, por favor”, dijo entre lágrimas.

La humorista salió al cruce de su expareja (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Ese momento había ocurrido después de la aparición de Marcos en LAM (América). En el programa, el empresario había protagonizado un cruce público con Ana Rosenfeld, abogada de Fátima, a quien señaló como una de las personas que habían influido en el distanciamiento de la pareja. “Recuerdo las cosas que me decía Fátima, que usted le decía de mí. Entonces, la verdad que me duele bastante”, le había dicho el productor a la letrada.

Aunque Marcos aclaró que no pretendía responsabilizarla por completo, insistió en que habían existido “influencias grandes en su momento”. También defendió la manera en que había tratado a Fátima durante los años que permanecieron juntos. “Yo, realmente, a mi mujer la traté como nunca la van a tratar. Yo la traté como una reina”, afirmó durante su participación en el programa.

Al escuchar esas declaraciones, la humorista no pudo contener la emoción. Visiblemente movilizada, explicó que el dolor no estaba relacionado únicamente con el final de la relación, sino con la continuidad de las versiones y los cuestionamientos después del paso del tiempo. “Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace 4 años, ya pasó un tiempo enorme y me duele”, expresó. “Duele que, de pronto, del otro lado, estén poniendo en tela de juicio o pongan en duda cuestiones y digan mentiras”, agregó. Sus palabras reflejaron el desgaste que le provocaba que la historia siguiera expuesta públicamente y atravesada por declaraciones cruzadas.

Norberto Marcos, ex de Fátima Flórez rompió el silencio: “Su carrera me costó 4 stents y dos by pass”
Fátima y Norberto comenzaron a salir cuando ella tenía 19 años y estuvieron más de dos décadas juntos

La humorista recordó además que había conocido a Marcos cuando tenía apenas 19 años y que, desde entonces, ambos habían compartido una parte extensa de sus vidas. “Me duele (que esto venga) de la persona con la que estuve 22 años juntos, de muy chica, de los 19 años”, expresó antes de quebrarse frente a las cámaras. “Trabajé toda mi vida y le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos. Eso yo lo reconozco siempre”, dijo.

Ahora, frente a la versión de un posible acuerdo, Fátima volvió a elegir una respuesta conciliadora, aunque aclaró que todavía no había recibido ninguna confirmación. Entre llamados que no ocurrieron, abogados que avanzarían por su cuenta y una historia que permanece abierta en los tribunales, la artista expresó su deseo de que la relación pudiera encontrar finalmente un punto de calma.

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