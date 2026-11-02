El Gobierno aumentó subsidios y reconoció una deuda de $39.000 millones a las empresas de colectivos para no aumentar el boleto

El Gobierno no autorizó subas del boleto de colectivo en noviembre, pero si mayores subsidios a las empresas hasta enero. (Foto: Luciano González)

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Luego de varios meses sin autorizar aumentos en el boleto de colectivo de las líneas nacionales, la Secretaría de Transporte acordó mayores subsidios para las empresas desde noviembre. A su vez, reconoció una deuda de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre, que aún no oficializó cómo la va a pagar.

A diferencia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia que aumentaron el boleto 3,9% y 5,02% respectivamente este mes, el Gobierno resolvió incrementar los subsidios que destina a las compañías durante los próximos meses con el objetivo de evitar presiones adicionales sobre la inflación.

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Este lunes, por medio del Boletín Oficial, se conoció la Resolución 80/2026. La norma estableció una nueva estructura de costos y subsidios para octubre, noviembre, diciembre y enero. También reconoció que las empresas recibieron menos recursos de los que correspondían entre junio y septiembre, ya que la recaudación real por el pago de boletos quedó por debajo de la previsión oficial.

El monto retroactivo ascendió a casi $39.000 millones. Según una fuente de una empresa de colectivos consultada por Infobae, el Gobierno prevé cancelar la mitad de esa deuda durante noviembre y la otra mitad antes de fin de año. Ante la consulta a fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte no existió una respuesta al cierre de está nota.

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La actualización de los subsidios alcanzó a las líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, además de los servicios urbanos interprovinciales del interior. Esos recorridos conservaron la tarifa sin ajustes desde julio, a diferencia de los servicios que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Más subsidios

El secretario de Transporte, Mariano Plencovich, firmó la Resolución 80/2026 el 28 de octubre de 2026. El texto reemplazó a la Resolución 48/2026 y fijó cuánto cuesta operar cada kilómetro de los servicios alcanzados.

A partir de esa referencia, la Secretaría de Transporte calculó el nivel de compensaciones que debe pagar el Estado nacional. El esquema tomó en cuenta los kilómetros previstos para cada empresa, el valor de los insumos y los ingresos proyectados por la venta de pasajes.

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Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunieron con los representantes de las empresas de colectivos el jueves de la semana pasada. (Foto: Secretaría de Transporte de la Nación)

La diferencia entre el costo total del sistema y la recaudación estimada por tarifas definió el subsidio que deben recibir las compañías. La resolución corrigió ese cálculo para los meses de octubre a enero y, al mismo tiempo, admitió una diferencia acumulada durante el período previo.

Una fuente empresaria explicó que la compensación mensual pasó de $85.390 millones en septiembre a $ 103.860 millones en octubre, una suba de 21,6%. Y en enero, el monto llegará a $ 106.651 millones, lo que implica un incremento de 24,9% respecto de septiembre. De acuerdo con esa fuente, las empresas percibirán cerca de $ 76.500 millones más en cuatro meses frente a los valores que surgían de la estructura anterior.

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Deuda por errores de cálculo

La novedad está en que a ese monto se agregó el pago retroactivo de $38.841 millones previsto por la diferencia entre las proyecciones oficiales y los ingresos efectivamente obtenidos.

La decisión surgió después de una reunión del jueves pasado entre autoridades de la Secretaría de Transporte y representantes de las empresas de colectivos y este lunes se plasmó en el artículo 6° de la resolución que indicó que las compañías cobraron una compensación inferior a la que correspondía durante junio, julio, agosto y septiembre. La diferencia surgió de una recaudación menor a la que el Estado proyectó al momento de definir los subsidios.

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Según comentaron a Infobae, el Gobierno va a pagar la deuda en dos cuotas, una mitad a noviembre y otra antes de fin de año. (Foto: Luciano González)

Según la explicación de la empresa consultada, el cálculo de subsidios parte de una previsión de costos. Para ello, el Estado estima la cantidad de kilómetros que recorrerán los colectivos, el precio de los insumos y otros gastos vinculados con la operación.

Luego, la Secretaría de Transporte proyecta cuánto dinero ingresará por el pago de boletos. Esa estimación depende de la tarifa promedio prevista y de la cantidad de pasajeros que se calcula que utilizarán el sistema. La diferencia entre el costo y esos ingresos determina cuánto debe aportar el Estado en subsidios.

La fuente sostuvo que el problema surgió porque la proyección oficial de recaudación no coincidió con la realidad. Según su versión, el cálculo anterior utilizó una tarifa promedio y una cantidad de pasajeros que no reflejaron los ingresos reales de las compañías.

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Para ejemplificar el mecanismo, la fuente describió un sistema con un costo total de $100. Si el cálculo estatal prevé que $30 ingresarán por boletos, el subsidio se fija en $70. En ese escenario, los recursos suman los $100 necesarios para afrontar la estructura de costos proyectada. Pero si la recaudación efectiva llega a $20 y el subsidio permanece en $70, la empresa obtiene $90. De esa forma, queda una diferencia de $10 respecto del costo total que el propio esquema oficial había considerado.

El mismo representante planteó que el Ministerio de Economía conserva la facultad de definir el ritmo de actualización tarifaria, los montos de subsidios y el momento de los pagos. “El Ministerio de Economía tiene la atribución para hacer lo que quiere, va a aumentar la tarifa cuando quiere, va a aumentar los subsidios cuando quiera y va a pagártelo cuando pueda, es la lógica de manejo de siempre”, dijo. “Nuestra posición es que puede hacer lo que quiera, pero no puede evitar las consecuencias”, agregó la fuente.

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