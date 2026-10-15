iPhone Duo: cuándo sale la preventa del plegable de Apple calificado como mejor invento 2026

La preventa del iPhone Duo comienza en octubre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

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Apple abrirá la preventa del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el viernes 16 de octubre de 2026. El dispositivo, dirigido por John Ternus, estará disponible desde USD 1.999 y llegará a las tiendas el viernes 23 de octubre. La revista TIME lo incluyó entre los mejores inventos de 2026 en su edición anual Best Inventions, junto al nuevo director ejecutivo de la compañía.

El anuncio marca la entrada de Apple en la categoría de plegables, un segmento donde otros fabricantes ya tenían presencia. El precio del equipo varía según la capacidad de almacenamiento elegida, con cuatro opciones que van desde los 256 GB hasta los 2 TB.

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Precios y fechas de lanzamiento del iPhone Duo

La preventa del iPhone Duo comienza el viernes 16 de octubre de 2026, mientras que la venta oficial en tiendas arranca una semana después, el viernes 23 de octubre. El precio de entrada es de USD 1.999 para la versión de 256 GB de almacenamiento.

El dispositivo, dirigido por John Ternus, estará disponible desde USD 1.999 y llegará a las tiendas el viernes 23 de octubre. (AP Foto/Jeff Chiu)

Las opciones de capacidad se escalonan en cuatro niveles. La versión de 512 GB tiene un valor de USD 2.199, mientras que el modelo de 1 TB llega a USD 2.599. En el tope de la gama, la versión de 2 TB se ofrece a USD 3.199.

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable que Apple pone a la venta, después de que TIME lo calificara como uno de los mejores inventos de 2026 en su edición Best Inventions, que este año destacó al dispositivo junto al nuevo director ejecutivo de la compañía, John Ternus.

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Pantallas y diseño del plegable de Apple

El dispositivo combina dos pantallas Super Retina XDR: una exterior de 5,4 pulgadas y un panel interior de 7,6 pulgadas. Cuando está cerrado, la pantalla externa ofrece el 90% de la superficie de pantalla del iPhone 18 Pro, en un formato que cabe en el bolsillo.

El dispositivo combina dos pantallas Super Retina XDR: una exterior de 5,4 pulgadas y un panel interior de 7,6 pulgadas. (Apple)

Al desplegarse, el equipo amplía el espacio disponible para ver contenido, jugar y usar varias aplicaciones de forma simultánea. Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido se ajusta de manera proporcional al plegar o desplegar el teléfono, sin perder continuidad visual.

Las pantallas incorporan tecnología ProMotion, función de pantalla siempre activa y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores. La pantalla interior suma un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos y minimiza la visibilidad del pliegue central.

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En cuanto a materiales, Apple fabricó el iPhone Duo con titanio de grado 5. La parte posterior utiliza Ceramic Shield, mientras que el frente incorpora Ceramic Shield 2. El equipo cuenta además con certificación IP68, que lo protege contra el agua, las salpicaduras y el polvo.

La bisagra del dispositivo está compuesta por más de cien piezas, diseñadas para controlar la apertura y reforzar la estructura general del teléfono en el uso diario.

John Ternus asumió oficialmente el cargo de CEO (Director Ejecutivo) de Apple el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

Cámaras y funciones de video del iPhone Duo

El sistema fotográfico del iPhone Duo incluye una cámara Fusion principal de 48 MP, con teleobjetivo de calidad óptica de 2x. A esto se suma una cámara Fusion ultra gran angular, también de 48 MP, pensada para capturas más amplias y fotografías macro.

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El equipo incorpora una cámara frontal Center Stage, que permite tomar fotos y grabar videos en cualquier orientación sin necesidad de girar el teléfono. Esta función se complementa con las posibilidades que ofrece el formato plegable.

En video, el iPhone Duo graba en 4K con Dolby Vision a 120 cuadros por segundo y ofrece efectos cinematográficos que pueden aplicarse después de la grabación. El diseño plegable permite apoyar el equipo sobre una superficie para realizar videollamadas o grabar sin necesidad de un trípode.

El Touch ID está integrado en el botón lateral del dispositivo, mientras que el Control de la Cámara permite abrir de forma rápida la aplicación fotográfica desde cualquier pantalla.

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El equipo incorpora una cámara frontal Center Stage, que permite tomar fotos y grabar videos en cualquier orientación sin necesidad de girar el teléfono. REUTERS/Carlos Barria

Procesador, batería y software del plegable

El iPhone Duo utiliza el chip A20 Pro y un sistema de cámara de vapor para la gestión térmica. El equipo integra dos baterías que funcionan como una sola unidad de energía.

Según indica Apple, el dispositivo ofrece hasta 31 horas de reproducción de video cuando se usa la pantalla interior, y hasta 44 horas si se utiliza la pantalla exterior.

El software de base es iOS 27, que incorpora Split View para usar dos aplicaciones lado a lado en la pantalla interior. El sistema es compatible con Apple Intelligence y suma una nueva versión de Siri, capaz de interpretar el contexto personal del usuario.

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Apple Home Collection: la nueva línea para el hogar inteligente

Junto con el iPhone Duo, Apple presentó Apple Home Collection, una línea de accesorios para hogares inteligentes desarrollada en conjunto con LG Electronics y Schneider Electric. La propuesta incluye cámaras para interiores y exteriores, timbres con cámara, cerraduras inteligentes, termostatos y sensores de temperatura y humedad.

Apple Home Collection reúne cámaras, timbres, cerraduras, termostatos y sensores inteligentes de LG Electronics y Schneider Electric para controlar el hogar desde la app Casa. (Apple)

La línea de LG incorpora cuatro cámaras capaces de grabar video en resolución de hasta 2,5K. Estos dispositivos pueden identificar personas, rostros conocidos, mascotas, vehículos y paquetes que se acerquen al hogar.

Las cámaras ofrecen hasta diez días de historial de video mediante planes compatibles de iCloud+, además de almacenamiento local que mantiene las grabaciones disponibles aun cuando se interrumpe la conexión Wi-Fi.

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Entre los productos destaca la cerradura Smart Deadbolt Lock de LG, que utiliza tecnología de banda ultraancha para reconocer cuándo el usuario se aproxima a la puerta. Puede desbloquearse de forma automática con una llave de casa guardada en un iPhone o Apple Watch compatible, y cuenta con teclado numérico y una llave física de respaldo como alternativas de acceso.

Apple también anunció termostatos inteligentes de LG y Schneider Electric, que ajustan la temperatura según la presencia de personas en el hogar, los horarios de descanso o la ausencia de residentes. Los sensores adicionales de la línea permiten medir la temperatura y la humedad en distintas habitaciones de la casa.

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