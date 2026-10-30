Reddit sufre su peor día en Wall Street: sus acciones se desploman un 29,22%

Reddit registró la peor caída diaria de su historia en Wall Street desde su debut bursátil en 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Reddit sufrió su peor jornada en Wall Street desde que salió a bolsa en 2024: sus acciones se desplomaron un 29,22% este viernes 30 de octubre de 2026 y cerraron en USD 91,73, con una pérdida diaria de USD 37,87 por título.

La caída respondió a las previsiones de ventas para el cuarto trimestre, que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street.

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La compañía proyectó ingresos de entre USD 1.000 millones y USD 1.030 millones, frente a los USD 1.050 millones previstos por los analistas.

El retroceso superó el anterior peor desempeño diario de Reddit, registrado el 31 de julio, cuando sus acciones habían caído un 20,99%.

Los títulos de la plataforma retrocedieron 29,22% el 30 de octubre de 2026. (Google)

La empresa indicó que sus ventas del tercer trimestre crecieron 53% interanual. Aunque superó las previsiones de ganancias e ingresos, el ritmo de expansión fue menor que el de los trimestres previos.

Qué inquietó a los inversores de Reddit

El mercado reaccionó a la proyección para los últimos tres meses del año, que quedó por debajo de los cálculos de los analistas. El resultado profundizó las dudas sobre la evolución del negocio publicitario de la plataforma.

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Reddit también enfrenta cambios en el tráfico que recibe desde los buscadores.

Steve Huffman, director ejecutivo de la empresa, afirmó a CNBC que las visitas derivadas de Google disminuyeron de forma significativa durante el trimestre debido al avance de las respuestas generadas con inteligencia artificial en el buscador.

La acción de Reddit terminó la sesión en USD 91,73, tras perder USD 37,87 en el día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La compañía atribuyó parte de ese descenso a la expansión de AI Overview, la función de Google que ofrece resúmenes generados con inteligencia artificial dentro de los resultados de búsqueda.

El plan para exigir inicio de sesión a los usuarios en Reddit

Reddit anunció que probará exigir a los usuarios que inicien sesión para acceder a sus contenidos.

La medida representa un cambio para una plataforma identificada con el acceso abierto a debates y comunidades en internet.

Huffman explicó que la iniciativa apunta a incrementar la cantidad de usuarios registrados y activos, un factor relevante para el negocio de publicidad.

Reddit recibió menos tráfico desde Google durante el trimestre. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El ejecutivo sostuvo que Reddit es la última plataforma que todavía permite, en gran medida, el acceso sin iniciar sesión y que ese modelo responde a una decisión que él había defendido.

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Consideró que los usuarios terminarán por entender el cambio como una adaptación al momento actual y a la evolución del funcionamiento de las plataformas digitales.

Acciones de Intel bajaron un 28,54%

Intel sufrió su peor jornada bursátil desde 1974: sus acciones cayeron 28,58% el viernes 30 de octubre de 2026 y cerraron en USD 65,76, frente a los USD 92,07 del día anterior. El desplome significó una pérdida de USD 26,31 por acción en una sola rueda.

La acción de Intel cerró en USD 65,76, luego de haber terminado la jornada previa en USD 92,07. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El mercado castigó las previsiones de la compañía para el cuarto trimestre. Intel estimó ingresos de entre USD 15.000 millones y USD 16.000 millones, por debajo de los USD 17.070 millones esperados por los analistas consultados por LSEG.

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Además, anticipó una ganancia ajustada de 25 centavos por acción, frente a los 43 centavos previstos por el mercado.

Durante la jornada, la acción abrió en USD 68,36, alcanzó un máximo de USD 68,77 y tocó un mínimo de USD 63,20. Tras el cierre regular, cotizaba en USD 65,23.

Las débiles previsiones de Intel, la caída del mercado de computadoras personales y la explosión en una fábrica de Israel golpearon a la compañía y al sector de semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa atribuyó parte de sus débiles perspectivas a la caída del mercado de computadoras personales y a la explosión ocurrida en octubre en su fábrica de Kiryat Gat, Israel. El incidente, que dejó dos trabajadores muertos y un tercero gravemente herido, obligó a detener la planta durante dos semanas.

Intel estimó que la explosión reducirá sus ingresos del cuarto trimestre en unos USD 300 millones y afectará el margen bruto en 200 puntos básicos. El impacto total podría alcanzar los USD 600 millones durante los dos próximos trimestres.

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Pese a que los ingresos del tercer trimestre crecieron 21%, las ventas de chips para computadoras retrocedieron 5%. En contraste, el negocio de centros de datos e inteligencia artificial aumentó 78%. La baja también arrastró a otras empresas del sector, como Nvidia, Micron Technology, AMD y ASUS.