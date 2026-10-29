“Mi mayor decepción con estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace 5 años”: Sam Altman, creador de ChatGPT

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI cuestionó la falta de audacia de muchos estudiantes de posgrado en negocios. (Reuters)

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, advirtió que la inteligencia artificial transformará de manera radical el mercado laboral que enfrenta la generación Z, aunque consideró que ese proceso abre una oportunidad inédita para los jóvenes dispuestos a abandonar las fórmulas tradicionales. Las declaraciones surgieron de una entrevista concedida la semana pasada a la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford.

“Es completamente cierto que una enorme cantidad de tareas que la gente realiza hoy serán hechas mejor, más barato y más rápido por la IA, de manera completamente distinta”, afirmó Altman durante el encuentro.

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Un mercado laboral en plena transformación

El creador de ChatGPT sostuvo que “amplios sectores” de los empleos actuales quedarán enteramente en manos de la inteligencia artificial. Aclaró, sin embargo, que esa transformación no ocurrirá con la velocidad que muchos anticipan.

El creador de ChatGPT advirtió que amplios sectores del empleo actual quedarán en manos de la inteligencia artificial. (Reuters)

Pese a esa advertencia, Altman planteó que la disrupción tecnológica representa una ventana de oportunidad para quienes estén dispuestos a pensar en nuevos negocios construidos sobre la base de esta tecnología.

La crítica a los estudiantes de posgrado

En ese contexto, el empresario formuló un señalamiento directo hacia una parte del estudiantado de posgrados en negocios. “Mi mayor decepción con los estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace cinco años, en lugar de intentar algo nuevo”, expresó. “Creo que este es un gran momento para hacer algo nuevo”, agregó.

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Para Altman, esa oportunidad no se limita a destacar dentro del mercado de trabajo. El directivo consideró que la inteligencia artificial podría habilitar la creación de empresas que resultaban difíciles, o directamente imposibles, de construir apenas unos años atrás. “Hay muchas compañías que pueden construirse sobre la tecnología que OpenAI puso a disposición del mundo, que serán mucho más grandes y, espero, más importantes que OpenAI”, sostuvo.

Altman sostuvo que los estudiantes de MBA tienden a replicar ideas de negocio que ya perdieron vigencia. (Reuters)

La experiencia de Altman como fundador

El propio Altman cuenta con antecedentes en la creación de empresas desde cero. En 2005 abandonó sus estudios de ciencias de la computación en Stanford para cofundar Loopt, una startup de redes sociales basada en geolocalización que luego fue adquirida por otra compañía. Posteriormente se incorporó a Y Combinator, la aceleradora de startups, donde ejerció como presidente entre 2014 y 2019.

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Desde esa experiencia, el directivo planteó que la etapa actual constituye un momento propicio para que una nueva generación de emprendedores aborde problemas que antes parecían inalcanzables. “Si estás por salir al mundo ahora mismo para trabajar en algo, creo que quieres comenzar tu carrera en un momento del mayor cambio, cuando el terreno de juego está más abierto”, señaló ante los estudiantes de Stanford.

“Creo que las personas con alto potencial, impulso, ideas, una nueva forma de ver las cosas y nuevas habilidades tienden a desempeñarse relativamente bien cuando el terreno tiembla más”, agregó el ejecutivo.

El empresario cofundó Loopt en 2005, tras abandonar sus estudios de computación en Stanford. (Reuters)

La tendencia hacia el emprendimiento ya se refleja en los datos oficiales de Estados Unidos. En 2025, los estadounidenses presentaron 5,7 millones de solicitudes para iniciar nuevos negocios, la cifra anual más alta registrada en las dos décadas que la Oficina del Censo lleva relevando esta información.

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Otras voces del sector tecnológico coinciden con el diagnóstico

El planteo de Altman encuentra eco en otros referentes del mundo empresarial y tecnológico. Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, argumentó en declaraciones a Fortune el año pasado que los fundadores que construyen con inteligencia artificial desde el primer día cuentan con una ventaja frente a quienes intentan adaptar la tecnología a negocios ya existentes.

“Cualquiera que haya iniciado una empresa en los últimos dos años ha estado construyendo una compañía en la era de la IA, y eso les da una ventaja por defecto, porque el ADN de su organización está en este nuevo mundo”, dijo Ohanian al citado medio.

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Altman dirigió su crítica a estudiantes de MBA, a quienes consideró reacios a explorar ideas de negocio novedosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el empresario Mark Cuban, ex inversor del programa Shark Tank, instó a los emprendedores a tratar la inteligencia artificial como una ventaja competitiva y no como un recurso opcional. “Si no estás usando la IA para moverte más rápido o tomar decisiones más inteligentes, estás en desventaja”, declaró Cuban a Fortune en 2025.

“No es solo una herramienta, es apalancamiento”, añadió el empresario, quien remarcó que “el emprendedor más exitoso será el que entienda cómo usar correctamente la inteligencia artificial”.