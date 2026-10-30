En medio de las tensiones con Manchester United, Lisandro Martínez está en el radar de dos potencias de España

Lisandro Martínez atraviesa una etapa crítica en Inglaterra, mientras el Barcelona analiza incorporarlo (REUTERS/Phil Noble)

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El futuro de Lisandro Martínez abrió un nuevo frente en el mercado europeo, con el Barcelona atento a la situación del defensor argentino en el Manchester United. Según informó el diario español Sport, el club catalán busca un central y considera al futbolista como una alternativa accesible en términos económicos frente a otros nombres de la lista. Deco sigue de cerca cualquier novedad, aunque la entidad evalúa varias opciones para reforzar la defensa.

“El FC Barcelona está buscando un central, y Lisandro es una oportunidad de mercado. Deco está atento a lo que pueda suceder, aunque el abanico de opciones es elevado. No obstante, ninguna de estas tiene una condiciones económicas tan asequibles”, aseguró el periodista Jordi Gil, quien afirmó que es el “central más a tiro” para el Blaugrana.

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El interés del Barcelona se explica por la necesidad de reforzar su defensa y por la opción de acceder a un futbolista con trayectoria internacional frente a las lesiones que afronta el club. Aunque todavía no se confirmó una propuesta formal ni un entendimiento entre las instituciones, la situación de Martínez aparece como una oportunidad para el área deportiva encabezada por Deco, que sigue el caso junto con otras alternativas para la zaga.

Sport se basó en la tensa situación que vive el argentino en Inglaterra pese a que su vínculo con el Manchester United vence a mediados de 2027. El portal Transfermarkt lo valora en 50 millones de dólares. La renovación parece inviable por su enfrentamiento con la cúpula de la entidad. A la vez, las lesiones de Eric Garcia, Andreas Christensen, Xavi Espart y Jules Kounde expusieron la necesidad del Barcelona de incorporar un central, una opción que ya había sido evaluada durante el verano.

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El defensor argentino tiene contrato hasta mitad de 2017 con el United con la posibilidad de extenderlo una temporada más (REUTERS/Phil Noble)

El diario AS informó que el Atlético de Madrid también se interesó por Martínez, por lo que competiría con el Barcelona por el argentino. El defensor quedaría libre en verano, una condición que vuelve probable que el United procure negociar su salida en el mercado de invierno. El periódico catalán, por su parte, señaló que el jugador vería con buenos ojos la posibilidad de competir en España. En el Colchonero, además, podría reencontrarse con su compatriota Cristian Cuti Romero, aunque el campeón del mundo podría tener varias opciones para definir su próximo destino.

La tensión sobre el futuro del zaguero se produjo en medio de una crisis del Manchester United que agregó otro episodio tras una nueva derrota en la Premier League. El equipo quedó en el puesto 16 de la tabla, a un punto de la zona de descenso, acumuló ocho partidos sin triunfos y sufrió dos caídas consecutivas por goleada. Wayne Rooney cuestionó con dureza al plantel dirigido por Michael Carrick y apuntó contra el nivel de compromiso de los futbolistas. La histórica figura del club también dedicó un reclamo particular a Martínez.

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“Martínez, da la cara: levantate y mostrá que cuestionás al entrenador. Da la cara”, exigió Rooney al referirse al defensor argentino. El exjugador vinculó ese pedido con críticas previas de Martínez hacia la dirigencia del United: “Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, sostuvo.

Luego de sus fuertes declaraciones por el presente del Manchester, el defensor se mantiene en el radar del fútbol español (REUTERS/Phil Noble)

Los dichos de Lisandro tuvieron lugar luego de la caída contra el Atlético de Madrid en España. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, soltó y desató una controversia que no tardó en escalar.

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Luego, tuvo que sacar un comunicado en el que pidió disculpas: “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”.