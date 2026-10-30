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Stickers y mensajes de Halloween para enviar por WhatsApp en 2026

Sorprende a tus contactos en la app con frases y stickers alusivos a la Noche de Brujas

Halloween Whatsapp
Prepara tus mejores stickers y mensajes de WhatsApp para el 31 de octubre. (Gemini)
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Ya sea para saludar o simplemente pasar un buen rato con los amigos y familiares, los stickers simplifican y amenizan la comunicación por WhatsApp. Ahora, con motivo de Halloween, muchos usuarios disfrutan de enviarse figuras con un tinte más terrorífico.

Stickers para enviar en Halloween

Las siguientes imágenes se descargan en el teléfono. Luego, el usuario debe entrar a un chat de WhatsApp, presionar el botón de stickers, seleccionar “Crear sticker” y finalmente elegir la imagen descargada para hacer la conversión.

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Sticker halloween
(Gemini)
Sticker halloween
(Gemini)
Sticker Halloween
(Gemini)
Sticker halloween
(Gemini)
Sticker Whatsapp
(Gemini)

Mensajes con temática de Halloween

Para evitar el envío de cadenas de texto extensas, a continuación se detalla una recopilación de frases para WhatsApp. Las opciones se dividen en tres categorías temáticas (suspenso, humor y saludos formales), adaptables según el nivel de confianza con el destinatario.

Las frases fueron generadas por la IA Gemini. Si bien su nivel de creatividad es aceptable, se invita al usuario a crear sus mensajes propios con el inigualable toque humano.

Frases de suspenso y terror breve

  • “Esta noche, asegúrate de cerrar bien las puertas. Feliz Halloween.”
  • “Las sombras parecen más largas hoy. Que tengas una noche sin sobresaltos.”
  • “No mires debajo de la cama antes de dormir. Feliz Noche de Brujas.”
  • “Dicen que hoy los límites entre los mundos desaparecen. Mantente alerta esta noche.”
  • “Si escuchas pasos a tus espaldas, no te gires. Feliz Halloween.”
  • “Que el único terror que experimentes hoy provenga de una película.”
  • “Cuidado con lo que invitas a entrar a tu casa durante esta madrugada.”
Puedes guardar estas frases en un bloc de notas digital o en tu chat personal de WhatsApp. (Reuters)
Puedes guardar estas frases en un bloc de notas digital o en tu chat personal de WhatsApp. (Reuters)

Mensajes basados en humor

  • “Es el único día del año donde puedes mostrarte como eres sin asustar a nadie. Feliz Halloween.”
  • “Mi disfraz de este año es el saldo de mi cuenta bancaria. Eso es verdadero terror.”
  • “Prepárate para la sobredosis de azúcar. Feliz Noche de Brujas.”
  • “No necesito disfraz; con mi cara de lunes por la mañana es suficiente.”
  • “Reparte los dulces temprano antes de que termines consumiendo todo el inventario.”
  • “Si ves un fantasma en tu casa, exígele que pague su parte del alquiler.”
  • “Feliz Halloween. No aceptes tratos con entidades que no paguen impuestos.”

Saludos clásicos y cordiales

  • “Te deseo un Feliz Halloween, lleno de dulces y buenos momentos.”
  • “Que disfrutes de una noche de brujas segura y entretenida con tu familia.”
  • “Feliz 31 de octubre. Que los disfraces superen las expectativas de este año.”
  • “Un saludo especial en esta Noche de Brujas. Pásalo excelente.”
  • “Deseo que tengas un Halloween divertido y sin contratiempos.”
  • “Espero que disfrutes las celebraciones de esta noche. Feliz Halloween.”

‘Modo Halloween’ en WhatsApp

Aunque WhatsApp no cuenta con una función oficial centrada en Halloween, los usuarios de Android e iPhone pueden personalizar la aplicación con una estética temática mediante las herramientas de configuración habituales, sin instalar aplicaciones externas ni versiones modificadas.

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Whatsapp
Los usuarios de WhatsApp puede personalizar la aplicación con temática de Halloween.(Europa Press)

Las opciones incluyen cambiar la foto de perfil por imágenes de calabazas, fantasmas o personajes disfrazados, modificar el fondo de pantalla de los chats con ilustraciones de bosques oscuros o casas embrujadas, y ajustar los colores de las conversaciones con tonos naranja, violeta, negro y verde oscuro. Antes de empezar, se recomienda actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store, ya que algunas funciones varían según el modelo del teléfono, la versión y la región.

Quienes tengan acceso a Meta AI dentro de WhatsApp también pueden generar imágenes personalizadas con descripciones de texto, como calabazas iluminadas o escenas de cementerios, para usarlas como fondos o compartirlas en los chats.

Todos estos cambios son exclusivamente visuales: no alteran la privacidad de los mensajes ni las medidas de seguridad de la cuenta. El artículo recomienda, no obstante, evitar fondos muy recargados que dificulten la lectura de los mensajes y tener cuidado al compartir información personal o imágenes de terceros al usar la inteligencia artificial.

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