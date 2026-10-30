Reddit pasará a exigir inicio de sesión tras perder más de un millón de visitas semanales desde buscadores

Los usuarios activos diarios en todo el mundo se mantuvieron estables frente al trimestre anterior, en 130,3 millones. REUTERS/Dado Ruvic

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Reddit anunció que pasará a ser una plataforma pensada para usuarios con sesión iniciada, después de que el tráfico que recibe desde buscadores cayera en más de un millón de visitas semanales en promedio durante octubre. La empresa lo comunicó el 29 de octubre junto con los resultados del tercer trimestre.

El director ejecutivo y cofundador, Steve Huffman, escribió en una publicación en el sitio que la decisión es “la correcta” para la plataforma y para el negocio. Reconoció además que, para alguien cuya vida estuvo definida por la internet abierta, se trata de un cambio grande.

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El cambio no será inmediato. Según TechCrunch, Reddit hará pruebas en mercados seleccionados fuera de Estados Unidos durante el cuarto trimestre y todavía no tiene un calendario para extenderlo a todos sus usuarios. La empresa también admitió que el acceso a una portada sin cuenta sigue siendo importante.

Reddit anunció que pasará a ser una plataforma pensada para usuarios con sesión iniciada. REUTERS/Dado Ruvic

Reddit aclaró que iniciar sesión no implica renunciar al anonimato ni eliminará la opción de navegar de forma anónima, mediante un modo incógnito que está siendo reconstruido. Huffman reconoció que quedan preguntas abiertas sobre dónde deben trazarse los límites entre la experiencia con cuenta y sin ella.

Los usuarios en Estados Unidos bajan mientras los ingresos suben

Los usuarios activos diarios en todo el mundo se mantuvieron estables frente al trimestre anterior, en 130,3 millones. En Estados Unidos, el mercado más grande de la plataforma, pasaron de 53,2 millones en el segundo trimestre a 50,7 millones en el tercero, un 2% menos que un año antes.

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Reddit advirtió que, si la tendencia continúa, sus usuarios diarios podrían caer a un porcentaje bajo de dos dígitos el próximo trimestre. TechCrunch calculó que una baja de entre el 10% y el 12% llevaría la cifra a entre 115 y 117 millones.

Reddit aclaró que iniciar sesión no implica renunciar al anonimato ni eliminará la opción de navegar de forma anónima. REUTERS/Brendan McDermid

Huffman dijo a CNBC que la reducción del tráfico de referencia desde Google tuvo un peso central en la decisión de exigir sesión iniciada. Afirmó que ese tráfico cayó de forma notable en el trimestre y que la tendencia seguirá en el cuarto.

El negocio, en cambio, creció. Los ingresos aumentaron un 53% frente al mismo período del año anterior, hasta USD 895 millones, por encima de los cerca de USD 875 millones que esperaba Wall Street. La ganancia neta subió un 74%, hasta USD 283 millones.

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Los ingresos por publicidad crecieron un 54%, hasta USD 847 millones. Los demás, que incluyen la venta de datos a empresas de IA, avanzaron un 35%, hasta USD 48 millones. En Estados Unidos, el ingreso promedio por usuario diario subió un 53%, hasta USD 13,82.

Datos propios, anuncios más precisos y licencias a empresas de IA

TechCrunch señaló que la medida busca proteger los contenidos de Reddit del rastreo automático de las empresas de IA y así reforzar los acuerdos de licencia con los desarrolladores de modelos. Esos contratos permiten a las compañías usar las conversaciones de la plataforma bajo pago.

Reddit había presentado un canal de recomendaciones llamado “Para ti”. REUTERS/Brendan McDermid

Los usuarios con cuenta, a diferencia de los que llegan por buscadores, aportan más información sobre sus intereses y su comportamiento. Eso permite orientar mejor la publicidad y personalizar el contenido, y por eso valen más para los anunciantes, según TechCrunch.

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Un día antes, Reddit había presentado un canal de recomendaciones llamado “Para ti”, que combina publicaciones de las comunidades a las que pertenece cada persona con sugerencias basadas en sus intereses. La empresa planea empujar esa función entre los usuarios con sesión iniciada.

Las primeras pruebas del modelo con sesión iniciada comenzarán en el cuarto trimestre, en mercados seleccionados fuera de Estados Unidos, según la empresa.