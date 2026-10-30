El Salvador

Diplomático estadounidense destaca el traslado aéreo de 600 toneladas de equipos hacia Haití

La operación partió de Bangladés para fortalecer a la Fuerza de Supresión de Pandillas, mientras aumenta la presión internacional por ampliar la capacidad operativa de la misión multinacional frente al control armado

El traslado de seiscientas toneladas de material refuerza a la misión multinacional en un país donde grupos armados controlan amplias zonas, mientras Alemania suma aportes financieros a los esfuerzos de estabilización. (Imagen de cortesía)
El traslado de seiscientas toneladas de material refuerza a la misión multinacional en un país donde grupos armados controlan amplias zonas, mientras Alemania suma aportes financieros a los esfuerzos de estabilización. (Imagen de cortesía)
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El diplomático estadounidense Juan Pablo Segura destacó el traslado de 600 toneladas de equipos prioritarios desde Bangladés hacia Haití mediante un puente aéreo destinado a reforzar a la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El despliegue ocurre mientras crece la presión internacional para mejorar la capacidad operativa de la misión multinacional ante el control de amplias zonas del país por grupos armados.

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Segura también agradeció al Gobierno de Alemania por sus aportes financieros a la fuerza que actúa en territorio haitiano. Consideró que los suministros transportados representan avances en los esfuerzos para restablecer la estabilidad y la seguridad de la población.

El jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vinculó la situación de los grupos criminales haitianos con la experiencia de su país antes de la ofensiva estatal contra las pandillas.

Afirmó que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.

El secuestro de ciudadanos salvadoreños en Haití intensificó los reclamos para reforzar el equipamiento de la misión encargada de enfrentar a las bandas. Bukele sostuvo que el objetivo de su Gobierno es recuperar a cuatro aerotécnicos retenidos y que las fuerzas salvadoreñas solo combatirán a las pandillas si estas bloquean el rescate.

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Juan Pablo segura agradece el aporte a la lucha contra las pandillas en Haití. (Captura de pantalla de X)
Juan Pablo segura agradece el aporte a la lucha contra las pandillas en Haití. (Captura de pantalla de X)

El rescate de cuatro aerotécnicos como límite de la misión

La operación salvadoreña busca liberar a los cuatro aerotécnicos con vida y no pretende desarticular a las organizaciones criminales haitianas, según planteó el mandatario. Sin embargo, advirtió que sus tropas responderán ante cualquier resistencia armada durante la intervención.

“Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, afirmó Bukele durante una conferencia en Casa Presidencial, difundida por Infobae Centroamérica.

También señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.

Un contenedor elevado por grúa en el interior de un avión de carga y un vehículo blindado color arena que desciende por una rampa abierta.
Un avión de carga transporta un contenedor mediante una grúa interna mientras un vehículo blindado desciende por la rampa de otra aeronave en una pista aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente advirtió que las pandillas enfrentarán consecuencias mayores si prolongan la retención: “Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”.

Bukele aseguró que El Salvador no busca establecer una presencia permanente en Haití. “Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, dijo, y añadió que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a los grupos armados.

La experiencia salvadoreña como referencia frente a las bandas haitianas

El mandatario sostuvo que las pandillas haitianas comparten rasgos con las estructuras criminales que operaban en El Salvador, aunque reconoció diferencias entre ambos escenarios. Recordó homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles atribuidos a esas organizaciones en su país.

Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos en Haití (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos en Haití (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Bukele afirmó que las pandillas salvadoreñas reclutaban menores, controlaban territorios y agredían a familias. “Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó.

El presidente presentó la ofensiva como una “batalla entre el bien y el mal” y acusó a algunas pandillas haitianas de practicar rituales satánicos y sacrificios humanos. No aportó pruebas durante su intervención para respaldar esas acusaciones.

El Salvador ha ampliado gradualmente su presencia militar en Haití, que superará los 2,000 soldados, según un comunicado del gobierno del presidente Nayib Bukele. El anuncio se conoció este miércoles después de una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, según información de CNN.

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