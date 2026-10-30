El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

Intel cerró el viernes 30 de octubre de 2026 con una caída de 28,58%, hasta USD 65,76. REUTERS/Caroline Brehman

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Las acciones de Intel se desplomaron 28,58% al cierre de la jornada de este viernes 30 de octubre de 2026 y terminaron en USD 65,76, frente a los USD 92,07 del jueves.

La baja respondió a un pronóstico para el cuarto trimestre inferior a las expectativas: la empresa prevé ingresos de entre USD 15.000 millones y USD 16.000 millones, cuando los analistas consultados por LSEG esperaban USD 17.070 millones.

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Intel también anticipó una ganancia ajustada de 25 centavos por acción, por debajo de los 43 centavos previstos por el mercado. La caída equivalió a una pérdida de USD 26,31 por acción en una sola sesión.

Durante buena parte del día, los papeles de Intel oscilaron entre USD 64 y USD 68. (Google)

El gráfico de Google muestra que Intel abrió a USD 68,36, alcanzó un máximo de USD 68,77 y tocó un mínimo de USD 63,20. Durante gran parte del día, la acción osciló entre USD 64 y USD 68, lejos de los USD 92,07 del cierre anterior. Tras la rueda regular, cotizaba a USD 65,23.

El peor día de Intel desde 1974

La caída de 28,58% fue la más pronunciada para Intel desde 1974, de acuerdo con Yahoo Finance. El mercado castigó las proyecciones de la empresa para el cuarto trimestre, que quedaron por debajo de las expectativas de los analistas.

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La presión sobre la acción había comenzado en las operaciones posteriores al cierre del jueves 29 de octubre, cuando Intel anticipó ingresos y ganancias inferiores a lo esperado, según Reuters.

Intel vinculó sus previsiones con la debilidad del mercado de computadoras personales. REUTERS/Dado Ruvic

La empresa atribuyó parte de ese escenario a la debilidad del mercado de computadoras personales y a la explosión registrada en octubre en una fábrica de Kiryat Gat, Israel.

Los chips para PC bajan, mientras crecen los centros de datos

Los resultados del tercer trimestre, terminado el 26 de septiembre, habían mostrado ingresos de USD 16.510 millones, un aumento interanual de 21% y una cifra alineada con las previsiones.

La ganancia ajustada fue de 52 centavos por acción, por encima de los 40 centavos estimados.

El negocio de centros de datos e inteligencia artificial creció 78% y llegó a USD 7.300 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, las ventas de la división de chips para computadoras cayeron 5%, hasta USD 8.100 millones, por debajo de los USD 8.980 millones que esperaba el mercado. El negocio de centros de datos e inteligencia artificial, en cambio, creció 78% y alcanzó USD 7.300 millones, según CNBC.

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El director financiero, David Zinsner, advirtió: “Vemos que la desaceleración de las PC continuará al menos durante la primera mitad del próximo año”. Intel proyecta, de acuerdo con Quartz, que el mercado de computadoras personales caerá 12% en 2026 y otro 10% en 2027.

Explosión en Israel y la falta de capacidad de producción

Zinsner señaló a Reuters que la explosión de octubre en la planta de Kiryat Gat restará unos USD 300 millones a los ingresos del cuarto trimestre y reducirá el margen bruto en unos 200 puntos básicos.

La empresa espera un impacto similar en el primer trimestre, por lo que el efecto total ascendería a unos USD 600 millones en ventas.

Intel proyectó una ganancia ajustada de 25 centavos por acción. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La fábrica estuvo detenida durante dos semanas y produce principalmente chips para centros de datos.

CNBC indicó que el accidente provocó la muerte de dos trabajadores y dejó a un tercero gravemente herido. Intel todavía evalúa cuántas obleas, los discos de silicio utilizados para fabricar chips, pueden aprovecharse.

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Intel elevó su inversión prevista para 2026

Intel elevó su previsión de inversión de capital para 2026 desde USD 18.000 millones hasta USD 20.000 millones y anticipó que el gasto aumentará de forma considerable en 2027. En agosto, la compañía había reunido USD 23.000 millones mediante una oferta de acciones.

El impacto en otras empresas del sector

La caída de Intel también se reflejó en otras compañías vinculadas a los semiconductores. Según el panel de empresas relacionadas del gráfico de Google, Advanced Micro Devices perdía 10,88%, Nvidia retrocedía 4,22%, Micron Technology caía 5,30% y ASUS bajaba 4,63%.