Keiko Fujimori recorrió el Hospital Rosales y evaluó su modelo de atención especializada en El Salvador

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, evaluó la cirugía robótica y las herramientas digitales en el Hospital Rosales de El Salvador. Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, continuó este viernes su visita oficial a El Salvador con un recorrido por el Hospital Nacional Rosales, donde conoció la infraestructura, el equipamiento tecnológico y la capacidad de atención.

Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Salud peruano, Luis Dyer, durante la visita guiada por el director del centro médico, Marvin Aguilar.

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La agenda incluyó la revisión de espacios destinados a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y servicios de atención especializada para pacientes.

En una conversación difundida por medios internacionales, Fujimori planteó una comparación con la situación de los hospitales de su país. “Me he sorprendido, primero, que haya una atención a cabalidad y que no haya pacientes en espera”, señaló ante las autoridades salvadoreñas.

A su vez, agregó que su país enfrenta todavía dificultades por la acumulación de pacientes en establecimientos públicos. A partir de esa observación, consultó cómo el hospital logró responder a la demanda quirúrgica y mantener el orden observado durante el recorrido.

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Keiko Fujimori, acompañada por el ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, recorrió el Hospital Nacional Especializado Rosales junto a su director, Marvin Aguilar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Aguilar respondió que la clave está en una estrategia que procure evitar que los pacientes terminen sin seguimiento dentro del sistema. Según explicó, el diseño de los nuevos espacios permite acortar traslados y ordenar el flujo de personas entre las distintas áreas médicas.

El director del Rosales destacó, por ejemplo, la conexión directa entre el servicio de emergencias y los quirófanos destinados a casos urgentes. También mencionó que el hospital dispone de laboratorios clínicos en dos zonas del complejo, una distribución que busca reducir los tiempos de espera para análisis y diagnósticos.

“Hemos establecido una estrategia bien estructurada para garantizar que no se nos quede ningún paciente en el olvido”, sostuvo Aguilar. El funcionario añadió que la disponibilidad de recursos básicos, como sillas de ruedas, carros camilla y equipos de reserva, forma parte de la planificación operativa ante emergencias o aumentos de demanda.

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En el área quirúrgica, el sistema contempla una secuencia que comienza con la consulta y la programación del paciente, continúa con la evaluación preanestésica y culmina con el ingreso a quirófano. El personal recibe con antelación la lista de procedimientos previstos para la jornada siguiente, según relató el director.

El diseño del hospital conecta de forma directa el área de emergencias con los quirófanos de urgencia y distribuye laboratorios en dos sectores del edificio. (Cortesía: Noticiero El Salvador)

“Todo el personal sabe los procedimientos que se realizarán al siguiente día”, explicó Aguilar, quien vinculó esa coordinación con la ampliación de los servicios médicos.

Un centro hospitalario de última generación para fortalecer la atención pública

La visita se produjo cuatro meses después de la inauguración del Nuevo Hospital Nacional Rosales, el 1 de junio de 2026. La renovación del complejo aumentó su oferta de 32 a 47 especialidades médicas e incorporó tecnología para cirugía robótica, diagnóstico por imágenes y atención de patologías complejas.

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El centro hospitalario cuenta con dos robots quirúrgicos, nueve quirófanos multifuncionales y un quirófano híbrido que combina procedimientos médicos con equipos de imagen.

El nuevo Hospital Nacional Rosales se reinauguró el 1 de junio de 2026, ampliando la cobertura a 47 especialidades médicas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La infraestructura incluye 612 camas, de las cuales 502 son censables y 110 corresponden a atenciones de menos de 24 horas. En nefrología, el hospital dispone de 140 máquinas de hemodiálisis, con una capacidad informada de hasta 420 pacientes por día.