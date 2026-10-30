Tecno

OpenAI restringirá lo que ChatGPT responde a adolescentes sobre armas, aunque la pregunta parezca inocente

El chatbot también podrá cerrar conversaciones de usuarios obsesionados con la violencia y suspender sus cuentas de forma temporal

OpenAI anunció nuevas restricciones en ChatGPT para limitar información sobre armas a usuarios menores de edad. (Reuters)
OpenAI anunció nuevas restricciones en ChatGPT para limitar información sobre armas a usuarios menores de edad. (Reuters)
Guardar

OpenAI anunció el 30 de octubre que limitará la información sobre armas que ChatGPT entrega a usuarios menores de 18 años, incluso cuando la pregunta parezca inofensiva. La medida forma parte de un paquete de salvaguardas contra la violencia real, que la empresa empezará a aplicar en las próximas semanas.

Según la publicación oficial de la compañía, la versión de ChatGPT para adolescentes restringirá la información práctica sobre armas y sistemas de seguridad que pueda usarse para facilitar actos violentos. El límite rige aunque no haya señales de intención violenta en la conversación.

PUBLICIDAD

Las políticas de OpenAI ya prohibían ayudar a cualquier persona a planear o ejecutar actos de violencia, y limitaban la ayuda a adolescentes para conseguir armas. La nueva regla amplía esa protección a datos prácticos que antes no estaban cubiertos.

La empresa reforzó su sistema de predicción de edad para identificar a usuarios adolescentes y aplicarles protecciones adicionales. (Reuters)
La empresa reforzó su sistema de predicción de edad para identificar a usuarios adolescentes y aplicarles protecciones adicionales. (Reuters)

Los adolescentes podrán seguir usando ChatGPT para prevenir o desescalar la violencia, buscar apoyo y contactar a un adulto de confianza, precisó la empresa.

Cómo decidirá ChatGPT quién es menor de edad

OpenAI dijo que reforzó su sistema de predicción de edad, lanzado el año pasado. El sistema analiza varias señales, como los patrones de comportamiento, para estimar si un usuario es menor de 18 años, y traslada a los adolescentes a la experiencia con más protecciones.

PUBLICIDAD

Quien sea clasificado como menor por error podrá confirmar que es adulto con un trámite rápido a través de Persona, el socio de verificación de edad de la empresa. Así se le retirarán las protecciones adicionales.

ChatGPT reducirá los detalles que ofrece sobre ataques masivos del pasado para todos los usuarios, sin importar su edad. (Reuters)
ChatGPT reducirá los detalles que ofrece sobre ataques masivos del pasado para todos los usuarios, sin importar su edad. (Reuters)

La compañía agregó que busca aplicar los límites más estrictos también cuando prevea que una persona es menor, aunque sus conversaciones no muestren intención violenta.

Cambios que alcanzan a todos los usuarios

Para todos los usuarios, sin importar la edad ni el motivo de la consulta, ChatGPT dará menos detalle sobre ataques masivos del pasado. Eso incluye las armas y el equipo utilizados, cómo se obtuvieron y las comparaciones de magnitud del daño que puedan aumentar la notoriedad del atacante.

OpenAI aclaró que los usuarios podrán seguir pidiendo ayuda para entender esos hechos, el impacto en las víctimas y las señales de alerta que permiten prevenir nuevos casos.

La compañía podrá cerrar automáticamente conversaciones que muestren obsesión con la violencia o intención de causar daño grave. (Reuters)
La compañía podrá cerrar automáticamente conversaciones que muestren obsesión con la violencia o intención de causar daño grave. (Reuters)

Además, cuando una conversación muestre que alguien está obsesionado con la violencia o con causar un daño grave a otra persona, ChatGPT podrá cerrar el chat de forma automática. Si ocurre varias veces, la empresa podrá pausar la cuenta de manera temporal.

Con el control parental, los padres vinculan su cuenta a la de sus hijos. En julio, OpenAI amplió las alertas para avisarles si la cuenta del adolescente era desactivada por violar las normas sobre violencia. Ahora trabaja en notificarles también cuando la cuenta se pause por hablar de forma reiterada de violencia.

La empresa informó que realizó más de 200 denuncias a las autoridades en el tercer trimestre de 2026 por amenazas inminentes de violencia, y afirmó que esos avisos ayudaron a frustrar planes violentos.

OpenAI realizó más de 200 denuncias a las autoridades en el tercer trimestre de 2026 por amenazas inminentes de violencia. (Europa Press)
OpenAI realizó más de 200 denuncias a las autoridades en el tercer trimestre de 2026 por amenazas inminentes de violencia. (Europa Press)

El anuncio llega, según Reuters, en medio del escrutinio creciente a las empresas de IA por los riesgos de los chatbots para los jóvenes. La agencia recordó que este mes la organización sin fines de lucro Common Sense Media halló que la versión para adolescentes de ChatGPT avisaba a los padres tarde o nunca cuando las cuentas registraban conversaciones sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios.

OpenAI publicará su primer informe de seguridad comunitaria a principios de 2027, con datos del segundo semestre de 2026, y lo actualizará cada seis meses.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTviolenciaMenores de edadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

El fenómeno de Intel alcanzó a otras empresas tecnológicas. Las acciones de Nvidia bajaron 4,22% y las de ASUS retrocedieron 4,63%

El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

El satélite de centro de datos de Google ya se comunica con la Tierra: este fue su primer mensaje

El aparato en órbita tiene cuatro chips pero solo puede encender uno por unos 20 minutos seguidos por falta de energía

El satélite de centro de datos de Google ya se comunica con la Tierra: este fue su primer mensaje

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

El multimillonario propone un impuesto al valor agregado generado por los robots para financiar un “ingreso alto universal”

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

Los tres querían frenar un pedido de cifras sobre contenido dañino. Meta espera aún otro fallo, sobre cómo se calculan las multas

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

Jimmy Donaldson, de 28 años, empezó a publicar contenido en internet cuando tenía 13. En aquel entonces, llevaba una vida adolescente habitual en Carolina del Norte, Estados Unidos

Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

DEPORTES

Franco Colapinto sale a pista en el segundo entrenamiento del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto sale a pista en el segundo entrenamiento del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Gimnasia La Plata visita a Estudiantes de Río Cuarto en busca de ser líder de la Zona B del Torneo Clausura

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

La calculadora del Superclásico con la mira de Boca y River entre la clasificación a las copas, el pase a los playoffs y el título Anual

En medio de las tensiones con Manchester United, Lisandro Martínez está en el radar de dos potencias de España

TELESHOW

Los famosos recordaron a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Eterno”

Los famosos recordaron a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Eterno”

Los tips de Luciana Salazar para despertar sin arrugas, no achatar la cola al dormir y cuidar el pelo

La reacción de Dolli Irigoyen al ser consultada por la actitud de Maru Botana en MasterChef: “Una falta de respeto”

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

La emoción de Moria Casán al recibir un mensaje de su padre por medio de una médium: “Hizo que toda que mi vida fuera lúdica”

INFOBAE AMÉRICA

El Zoológico La Aurora en Guatemala abrirá un altar comunitario para recordar a las mascotas fallecidas

El Zoológico La Aurora en Guatemala abrirá un altar comunitario para recordar a las mascotas fallecidas

Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, impulsa acuerdos con Italia para fortalecer el deporte y la infraestructura deportiva

El Canal de Panamá ajusta su operación para agilizar reservas y atraer buques más eficientes

Cancillería de Honduras confirma investigación sobre cinco posibles connacionales fallecidos tras viajar a Rusia por falsas ofertas de trabajo

Costarricense Rebeca Grynspan vuelve a liderar votación para dirigir la ONU, pero potencias mundiales mantienen bloqueada la elección