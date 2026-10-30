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Steam regala un nuevo juego de terror por tiempo limitado: cómo descargar Asleep Acto 1

El juego transcurre en el nordeste brasileño de la década de 1990 y acompaña a Ana Lúcia, una joven atrapada entre sueños inquietantes y un mundo que altera su percepción de la realidad

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Steam habilitó una promoción temporal para incorporar Asleep: Acto 1 sin costo a la biblioteca personal. (Steam)
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Steam ofrece gratis Asleep: Acto 1 por tiempo limitado. Los usuarios pueden añadir a su biblioteca este juego de terror psicológico antes de que concluya la promoción y conservarlo en su cuenta.

La oferta estará disponible hasta el día 2 de noviembre de 2026, según indica la página de Steam. El título, desarrollado por Black Hole Games y editado por CriticalLeap, fue lanzado el 9 de mayo de 2022.

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Asleep: Acto 1 sitúa al jugador en el nordeste de Brasil durante los años 90 y sigue la historia de Ana Lúcia, una joven que se mueve entre pesadillas y una realidad perturbadora. El juego combina gráficos pixelados con animaciones fluidas y mecánicas de sigilo.

Página web con una imagen de un personaje que corre por una calle, texto descriptivo a la derecha y miniaturas de video en la parte inferior
La oferta estará vigente hasta el 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información publicada en Steam. (Steam)

Cómo acceder a este juego gratis

Para obtener Asleep: Acto 1, los usuarios deben ingresar a la página del juego en la tienda de Steam e iniciar sesión con su cuenta. Allí aparecerá la opción “Añadir a la cuenta” junto al descuento del 100%.

Una vez seleccionada esa opción, el juego quedará asociado de forma permanente a la biblioteca del usuario, siempre que el proceso se complete antes de que venza la promoción.

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Steam también ofrece una demostración de Asleep, aunque esta es una descarga distinta de la edición gratuita de Asleep: Acto 1. Para conservar el primer episodio, es necesario elegir específicamente la opción de añadir el juego a la cuenta.

Dibujo de una persona con camiseta a rayas junto a una silla y un escritorio con un cuaderno y lápices en tonos oscuros
La historia se desarrolla en el nordeste de Brasil durante la década de 1990. (Steam)

De qué trata este juego gratis de Steam

La aventura pone al jugador en la piel de Ana Lúcia, una chica solitaria y confundida que intenta comprender qué ocurre en el universo que la rodea. Con poca información y una mente al límite, deberá reunir pistas en un cuaderno de bocetos y resolver acertijos.

La linterna es una de las herramientas centrales de Asleep: Acto 1. La luz permite descubrir objetos, iluminar zonas ocultas y reaccionar ante los enemigos que acechan en la oscuridad.

Cada monstruo responde de una manera diferente a la iluminación. Por eso, el jugador debe usar mecánicas de sigilo para evitar los peligros y aprender cuándo conviene atraer o esquivar a cada amenaza.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
El título combina una estética de gráficos pixelados con animaciones y elementos de sigilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué requisitos deben cumplir las PC para jugar este título

En computadoras con Windows, Asleep: Acto 1 requiere un sistema operativo de 64 bits, Windows 7 o una versión posterior, un procesador Intel Core i3 M380, 1 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica Intel HD 4000.

El juego también necesita DirectX en su versión 10 y 1 GB de espacio disponible en el almacenamiento. Steam aclara que el cliente de la plataforma solo es compatible con Windows 10 y versiones posteriores.

Como configuración recomendada, la página de Steam mantiene el requisito de un procesador y sistema operativo de 64 bits, además de DirectX 10 y 2 GB de espacio disponible. El título no es compatible con realidad virtual.

La versión para macOS exige OS X Lion 10.7.5, 1 GB de memoria RAM y compatibilidad con OpenGL 3.0 o superior. REUTERS/Evelyn Hockstein
La versión para macOS exige OS X Lion 10.7.5, 1 GB de memoria RAM y compatibilidad con OpenGL 3.0 o superior. REUTERS/Evelyn Hockstein

Para macOS, el título requiere OS X Lion 10.7.5 en versiones de 32 o 64 bits, un procesador Intel Core i3 M380, 1 GB de memoria RAM y compatibilidad con OpenGL 3.0 o superior, o OpenGL 2.1 con extensiones ARB aceptables.

En equipos Mac, Asleep: Acto 1 necesita 1 GB de espacio disponible como requisito mínimo y 2 GB de almacenamiento recomendado.

CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusó a Valve de frenar la industria de videojuegos para PC al mantener un ecosistema cerrado alrededor de Steam.

Tim Sweeney cuestionó a Valve por el modelo de Steam, sus comisiones y sus políticas sobre el uso de inteligencia artificial en videojuegos. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Tim Sweeney cuestionó a Valve por el modelo de Steam, sus comisiones y sus políticas sobre el uso de inteligencia artificial en videojuegos. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La disputa surgió tras críticas a la comisión del 30% que cobra la plataforma y a la dependencia de los estudios de sus herramientas y usuarios.

Sweeney defendió un modelo abierto que facilite la comunicación entre jugadores de distintas plataformas y permita colaboraciones entre juegos.

Cuestionó la obligación de Steam de informar si un título usó inteligencia artificial, al considerar que esas etiquetas podrían perjudicar a los desarrolladores.

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