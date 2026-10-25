A pocas horas de su lanzamiento, el iPhone Duo ya enfrenta quejas por pantallas rotas

El iPhone Duo acumula denuncias por daños en su pantalla plegable horas después de su lanzamiento (X: @TexasTSLA)

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Usuarios del iPhone Duo de Apple comenzaron a compartir en redes sociales imágenes de pantallas agrietadas y fallas en el panel interno del dispositivo apenas horas después de adquirirlo. Las fotografías, difundidas en distintas plataformas y foros, muestran un patrón de daño que se repite en varios casos: fisuras verticales que nacen en la bisagra de la pantalla plegable y líneas brillantes de píxeles que se extienden hacia el costado derecho del display.

Además de las fracturas, varios compradores señalaron la aparición de píxeles muertos en la zona cercana al pliegue, lo que alimentó las dudas sobre la durabilidad del panel flexible, uno de los atributos centrales del teléfono. Los reclamos se multiplicaron desde el primer día de venta oficial del iPhone Duo, el primer celular plegable de la compañía, cuya preventa agotó las existencias iniciales y postergó entregas para algunos clientes hasta 2027, según The National.

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Múltiples casos coinciden en el mismo tipo de fisura junto al pliegue

Los registros publicados por compradores describen marcas que nacen en el pliegue y una franja brillante hacia el costado derecho, con sectores que quedaron inutilizables (X: @TexasTSLA)

Las publicaciones que circulan en distintas plataformas coinciden en la ubicación del desperfecto. Las marcas arrancan en el punto exacto donde el panel se dobla y, en la mayoría de los registros, generan una franja luminosa que recorre parte de la superficie. Algunos equipos, incluso, dejaron de responder al tacto en el sector dañado, lo que volvió inutilizable la mitad del display.

Uno de los testimonios que recogió el medio corresponde a un comprador en Australia. Según su relato, el dispositivo se agrietó tras abrirlo menos de 20 veces en un lapso de apenas seis horas. El afectado describió que sintió una resistencia inusual en el mecanismo de apertura justo antes de escuchar un crujido, y aseguró que no encontró marcas externas ni señales de que algún objeto se hubiera trabado en la articulación. Al acudir a una tienda de Apple, el personal le entregó una unidad de reemplazo de forma inmediata.

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En Estados Unidos, la situación tomó otro cariz. Un usuario publicó en la red social X que le comunicaron en una tienda que no podría sustituir componentes del Duo hasta enero, lo que dejó en evidencia las dificultades de ciertos operadores para gestionar las solicitudes ante el escaso inventario disponible.

Apple envía unidades defectuosas a sus ingenieros en California

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran grietas verticales y líneas luminosas de píxeles junto a la bisagra del primer teléfono flexible de Apple (X: @Play4Index)

Frente a las quejas, la tecnológica optó por entregar equipos nuevos a parte de los afectados, aun cuando las existencias en tiendas son limitadas. En paralelo, la compañía planea derivar los dispositivos dañados a sus equipos de ingeniería en California para determinar el origen de las fallas y evaluar si corresponde introducir modificaciones en los próximos lotes de fabricación, de acuerdo con lo publicado por el medio.

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Hasta el momento, no se confirmó si los casos difundidos responden a un defecto de diseño o de manufactura generalizado, o si se trata de incidentes aislados dentro de la primera tanda de producción. Apple tampoco emitió un comunicado oficial sobre la situación.

Las averías que se produzcan durante el uso habitual del teléfono deberían quedar cubiertas por la garantía estándar de un año, y los compradores recientes cuentan además con un plazo de 14 días para gestionar la devolución.

El primer plegable de Apple llega a un mercado donde Samsung y Google llevan años de ventaja

La preventa agotó las existencias iniciales y postergó entregas para algunos clientes hasta 2027, mientras sus rivales acumulan años de desarrollo en bisagras y paneles (REUTERS/Isabel Infantes)

Los inconvenientes representan un traspié temprano para el desembarco de Apple en el segmento de celulares con pantalla plegable, un terreno donde Samsung y Google acumulan varias generaciones de productos y años de desarrollo en bisagras y paneles flexibles. Ambas marcas atravesaron contratiempos similares con sus primeros modelos, pero lograron mejorar la resistencia de sus displays con el paso de las generaciones.

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El volumen real de equipos afectados sigue siendo una incógnita. Los casos documentados en redes sociales y sitios especializados constituyen una fracción pequeña respecto del total de unidades comercializadas durante el lanzamiento, y todavía no es posible determinar si la cifra crecerá conforme más compradores reciban sus pedidos en las próximas semanas. Sin el plan AppleCare+, el costo de reparación de la pantalla interna del iPhone Duo oscila entre USD 49 y USD 1.499, según el tipo de intervención que requiera el aparato, de acuerdo al sitio Tech Spot.