Spotify tendría para 2027 un servicio de pago para remezclar canciones con IA

Spotify prevé lanzar en el primer trimestre de 2027 un servicio de pago con inteligencia artificial para crear versiones de canciones.

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Spotify prevé lanzar en el primer trimestre de 2027 un servicio de pago que permitirá a sus suscriptores crear con inteligencia artificial sus propias versiones de canciones. Podría presentarlo en febrero, en torno a los premios Grammy, según el Financial Times.

Según las primeras informaciones, la empresa sueca de streaming evalúa cobrar entre USD 4 y USD 5 mensuales adicionales sobre la suscripción Premium. Spotify no ha respondido hasta el momento sobre este dato.

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El servicio permitiría, por ejemplo, convertir una canción folk en un tema de baile o hacer que un artista parezca interpretar la música de otro. Las regalías generadas por esas versiones volverían a los artistas originales y las reproducciones contarían para las listas de éxitos de las canciones de origen.

La plataforma evalúa un cobro de entre cuatro y cinco dólares mensuales adicionales sobre la suscripción Premium. (Spotify)

Las discográficas son la parte más delicada del proyecto. Según Financial, Spotify ya cerró acuerdos de licencia con Universal Music Group, con el grupo de sellos independientes Merlin y con la compañía francesa Believe. Todavía negocia con Sony Music y Warner Music, dos de las tres mayores discográficas del mundo.

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Spotify y Universal anunciaron acuerdos de licencia con IA

La herramienta no es una novedad total. En mayo pasado, Spotify y Universal anunciaron acuerdos de licencia para un complemento de pago basado en IA generativa, que permitiría a los fans crear covers y remezclas de artistas participantes, según informó la revista especializada Music Week.

Según la empresa, la herramienta está pensada solo para remezclas y covers con IA, no para obras totalmente nuevas, y se ofrecerá como complemento de pago para usuarios Premium. Cada remezcla enlazará a la canción y al artista originales.

Las regalías generadas por las versiones creadas con inteligencia artificial volverán a los artistas originales de cada tema.

Believe y su plataforma TuneCore aplicarán un consentimiento en dos pasos. Los artistas primero deciden si aceptan ser considerados para programas de IA y, después, si participan en el de Spotify. Lo mismo valdría para el resto: cada artista puede quedar fuera aunque su sello haya firmado.

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Artistas reticentes y rivales con ideas parecidas

Spotify y Universal se reúnen con artistas para convencerlos de que habiliten su música. Según el reporte, atraer a grandes figuras actuales resultó más difícil que lograr el interés de algunos artistas veteranos.

Hay que recordasr que el codirector ejecutivo de Spotify, Gustav Söderström, dijo en la presentación de resultados del segundo trimestre que la empresa podría avanzar sin el respaldo de todas las grandes discográficas, según Music Business Worldwide.

La competencia explora ideas parecidas. Universal licenció su catálogo a ElevenLabs para una plataforma de remezclas de fans, y Deezer presentó una herramienta de remezclas que no usa IA.

El directivo Gustav Söderström afirmó que los agentes de inteligencia artificial no reducirán el consumo de entretenimiento en la plataforma. (Captura Spotify)

América Latina concentra una mayor proporción de suscriptores Premium que de usuarios activos en Spotify

Spotify cerró el tercer trimestre de 2026 con 306 millones de suscriptores Premium y planteó que la inteligencia artificial puede ampliar el tiempo destinado al entretenimiento, en lugar de sustituirlo. La plataforma vinculó esa expectativa con una expansión de sus servicios de audiolibros, pódcast y herramientas para creadores, mientras sus ingresos y su beneficio operativo superaron las previsiones.

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La compañía informó que América Latina concentra el 24% de sus suscriptores Premium, una proporción superior a su participación dentro de la base total de usuarios activos. La región reúne el 21% de los 788 millones de personas que utilizan el servicio cada mes.

Los ingresos totales subieron 16% interanual, hasta 5.000 millones de euros, o 14% a tipo de cambio constante. El margen bruto mejoró 136 puntos básicos y llegó al 33%, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 672 millones de euros.

Alex Norström, co-CEO de Spotify, se refirió al desempeño trimestral: “Este ha sido un trimestre en el que cumplimos lo que dijimos. Hemos construido un negocio sólido que sigue creciendo de forma sostenida, invertimos cuando vemos oportunidades de crecimiento, nuestros costes se están moderando y todavía tenemos mucho recorrido por delante”.

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La empresa prevé que los agentes de IA liberen tiempo para escuchar música y pódcast

Gustav Söderström, co-CEO de Spotify, sostuvo que el avance de los agentes de inteligencia artificial no reducirá la demanda de entretenimiento dentro de la plataforma. “Spotify está en una de las pocas categorías que realmente pueden prosperar en la era de los agentes de IA”, afirmó.

El directivo diferenció las tareas que los usuarios buscan delegar de la experiencia de consumir contenidos culturales. “Los agentes son excelentes sustituyendo y encargándose de las cosas que la gente preferiría no hacer. A la gente le encanta librarse de las tareas pesadas. Pero con el entretenimiento ocurre justo lo contrario”.

Para explicar ese límite, puso el foco en la relación personal con las canciones. “Nadie le pide a un agente que le ‘resuma una canción’. El objetivo de librarse de esas tareas es liberar aún más tiempo para las cosas que de verdad disfrutamos”.

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La empresa indicó que los usuarios activos mensuales crecieron 11% interanual hasta 788 millones, con aumentos en todas las regiones. Los suscriptores Premium, que aportan los ingresos por pagos mensuales, avanzaron 9% frente al mismo período del año anterior.

Spotify ampliará su catálogo de más de 800.000 audiolibros a más de 180 mercados antes de que termine 2026. (App Store)

Spotify ampliará los audiolibros a más de 180 mercados antes de fin de año

Spotify prevé llevar su catálogo de más de 800.000 audiolibros a más de 180 mercados antes de que termine 2026. También extenderá el Spotify Partner Program a más de 35 nuevos mercados y lanzó Creator Memberships.

La compañía cuenta con más de ocho millones de títulos de pódcast y señaló que más de 560 millones de usuarios ya reprodujeron pódcast en video dentro de la plataforma. El consumo de este formato aumentó más de 140% desde el lanzamiento del programa para socios.

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La plataforma afirmó que pagó USD 11.000 millones a la industria musical durante 2025 y que el desembolso acumulado desde su fundación asciende a USD 70.000 millones. Spotify funciona en más de 2.000 dispositivos de más de 200 marcas.