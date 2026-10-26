Tecno

Por qué se está rompiendo la pantalla del nuevo iPhone Duo

Antes de abrir el teléfono, los técnicos lo sometieron a una prueba con polvo fluorescente para rastrear cómo se filtra la suciedad

Apple lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el 23 de octubre pasado a USD 1.999. REUTERS/Isabel Infantes
Apple lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el 23 de octubre pasado a USD 1.999. REUTERS/Isabel Infantes
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Un sitio especializado en reparaciones electrónicas desarmó el iPhone Duo y le otorgó la mejor nota de reparabilidad jamás dada a un teléfono plegable. En el proceso, encontró una posible explicación mecánica para las pantallas agrietadas que reportaron algunos de los primeros compradores del dispositivo.

Apple lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, el 23 de octubre pasado a USD 1.999. Horas después de recibir sus unidades, varios compradores publicaron en Reddit fotos de líneas brillantes y grietas en la pantalla interna, siempre en el mismo punto, cerca de la bisagra.

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iFixit le dio al teléfono una puntuación de reparabilidad de cinco sobre 10, la más alta que otorgó hasta ahora a un plegable. El sitio destacó que Apple reutilizó trucos de los iPhone convencionales, como baterías que se despegan con una descarga eléctrica y una pantalla externa fácil de extraer.

Una característica destacada del iPhone Duo es su pantalla interna, la cual cuenta con una terminación mate con microrrelieves y píxeles ovalados orientados en distintos ángulos. REUTERS/Annegret Hilse
Una característica destacada del iPhone Duo es su pantalla interna, la cual cuenta con una terminación mate con microrrelieves y píxeles ovalados orientados en distintos ángulos. REUTERS/Annegret Hilse

“Para ser un primer intento, Apple lo hizo bien”, concluyó el equipo del sitio especializado en su informe.

Antes de abrir el teléfono, los técnicos lo sometieron a una prueba con polvo fluorescente para rastrear cómo se filtra la suciedad. Hallaron partículas en el puerto USB-C, en las rejillas del parlante y dentro de la bisagra, en menor cantidad que en el Galaxy Z Fold8 o el Pixel 11 Pro Fold, pero bastó para que sonara crujiente.

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El teléfono llegó al mercado después de más de 15 años de patentes y rumores sobre un iPhone plegable, según remarcó iFixit. Bajo el microscopio, los técnicos hallaron que la pantalla interna usa una terminación mate con microrrelieves que dispersan los reflejos y disimulan el pliegue central, además de píxeles ovalados orientados en distintos ángulos para reducir ese mismo efecto.

Un modelo en 3D apunta a la bisagra

Para investigar las roturas reportadas, el sitio especializado construyó un modelo tridimensional de la bisagra a partir de tomografías computadas, patentes de Apple y el video de su propio desmontaje. Después comparó ese modelo con las fotos de los daños que compartieron los usuarios afectados.

Los técnicos hallaron que la pantalla interna usa una terminación mate con microrrelieves que dispersan los reflejos. REUTERS/Hollie Adams
Los técnicos hallaron que la pantalla interna usa una terminación mate con microrrelieves que dispersan los reflejos. REUTERS/Hollie Adams

La comparación mostró que las fallas se concentran cerca de la transición entre el hueco por donde pasa el cable que conecta las dos mitades de la pantalla y el soporte central de la bisagra, un punto donde confluyen varios bordes de piezas metálicas.

iFixit planteó dos hipótesis sobre la causa: que una barra de soporte central no se retrae del todo al cerrar el teléfono, o que los rieles curvos que guían el movimiento de la bisagra se elevan por encima de las placas planas y terminan por presionar la pantalla.

El sitio aclaró que no pudo confirmar cuál de los dos mecanismos provoca las roturas. Según explicó, la coincidencia entre la geometría interna de la bisagra y la ubicación de los daños reportados ofrece una pista sólida, pero no una causa definitiva.

El plegable iPhone Duo cuenta con un sistema de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles cada una. REUTERS/Carlos Barria
El plegable iPhone Duo cuenta con un sistema de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles cada una. REUTERS/Carlos Barria

USD 999, el precio de una pantalla sin garantía

Mientras dura el lanzamiento, Apple reemplaza sin cargo los equipos con pantallas dañadas, según consignó iFixit. Pasado ese período, un cambio de la pantalla interna fuera de garantía costará USD 999, casi la mitad del precio del teléfono. El reemplazo de la capa exterior que oculta el pliegue, en cambio, cuesta USD 49, o USD 19 para quienes tienen AppleCare+.

El sitio especializado estimó que una reparación equivalente en el Pixel 10 Pro Fold de Google demanda entre tres y cinco horas de trabajo artesanal, y señaló que el procedimiento en el iPhone Duo será más rápido, aunque igual de delicado, porque no hace falta desarmar el otro lado del equipo para desconectar la pantalla.

Un relevamiento independiente de AppleInsider matizó la magnitud del problema. El medio consultó a fuentes que trabajan hace más de 15 años en mostradores de soporte técnico de siete tiendas de Apple, cuatro de ellas insignias. Hasta el 25 de octubre, solo uno de esos locales había recibido un equipo con la pantalla rota pese a la ola de publicaciones virales en redes sociales.

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