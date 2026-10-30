Nueva actualización de iPhone: iOS 27.3 llegaría en diciembre y con funciones nuevas de Salud

Para estimar la fecha exacta de iOS 27.3, resulta útil mirar atrás. Europa Press

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Apple prepara el próximo gran salto de software para el iPhone. Mientras iOS 27.2 llegó recientemente con mejoras para Mensajes, Siri AI y Fotos, además de un cambio de nombre para Apple Music, el desarrollo de iOS 27.3 ya se encontraría en una etapa avanzada.

Se espera que la versión beta esté disponible en los próximos días y que el lanzamiento público se concrete a mediados de diciembre, en línea con el calendario que la compañía mantiene desde hace varios años.

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El dato llama la atención porque el ciclo de actualizaciones de este año presenta un desfase en la numeración. Esto se debe a que Apple reservó iOS 27.1 de forma exclusiva para el iPhone Duo, lo que corrió un número a todas las versiones posteriores del sistema operativo, aunque el cronograma de fondo siga siendo el mismo de siempre.

Apple reservó iOS 27.1 de forma exclusiva para el iPhone Duo. (Apple)

Cuándo se lanzará iOS 27.3 según el historial de Apple

Para estimar la fecha exacta de iOS 27.3, resulta útil mirar atrás. Las actualizaciones equivalentes a una “x.2” en ciclos anteriores se lanzaron siempre en la segunda semana de diciembre: iOS 26.2 llegó un viernes 12 de diciembre, iOS 18.2 un miércoles 11 de diciembre e iOS 17.2 un lunes 11 de diciembre.

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Ese patrón sostenido durante tres años consecutivos permite proyectar con bastante certeza que iOS 27.3 seguirá el mismo esquema y se lanzará a mediados de diciembre, pese al corrimiento en la numeración que introdujo el iPhone Duo.

La lógica detrás de esta fecha no es casual. Apple busca publicar su última actualización relevante del año con margen suficiente antes de las vacaciones. De este modo, si aparece algún error grave tras el lanzamiento, el equipo técnico todavía tiene tiempo de desarrollar una corrección y distribuirla antes de que buena parte del personal se tome un descanso por las fiestas.

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iOS 27.2 llegó recientemente con mejoras para Mensajes, Siri AI y Fotos. (Captura Apple)

Antes de eso, se espera que la primera versión beta de iOS 27.3 esté disponible para desarrolladores en los próximos días, posiblemente el lunes 2 de noviembre, dando inicio al período de pruebas habitual previo a cada lanzamiento público.

Cabe recordar que, tras completar el ciclo de iOS 18, que se extendió hasta versiones como iOS 18.7 dedicadas a parches de seguridad y estabilidad, Apple modificó a fines de 2025 su esquema de nomenclatura de software, lo que explica la numeración actual bajo la serie iOS 27.

Las funciones de Salud que podrían regresar en la próxima actualización

Una de las novedades más esperadas de iOS 27.3 es el regreso de la aplicación Salud rediseñada. Esta versión renovada había aparecido brevemente en las primeras versiones beta de iOS 27.2, con una nueva pestaña de Longevidad y una sección denominada “Edad de salud”.

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Una de las novedades más esperadas de iOS 27.3 es el regreso de la aplicación Salud rediseñada. Europa Press

Sin embargo, Apple decidió retirar estas funciones antes del lanzamiento final de iOS 27.2. Se prevé que el rediseño regrese en iOS 27.3, esta vez con funciones adicionales que no llegaron a integrarse en el intento anterior.

Siri AI sumará más idiomas y avanza su llegada a China

Otro de los frentes activos en el desarrollo de iOS 27.3 tiene que ver con la expansión de Siri AI, el asistente rediseñado que Apple lanzó en inglés junto con iOS 27. Con la llegada de iOS 27.2, el asistente ya incorporó francés, japonés, coreano, portugués y español.

Apple adelantó que el chino tradicional, el noruego, el turco y el vietnamita se sumarán “antes de fin de año”, una referencia que apunta directamente a iOS 27.3 como la actualización encargada de completar esa expansión de idiomas.

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En paralelo, Bloomberg informó que Apple planea introducir algunas de las primeras funciones de Apple Intelligence en China con el lanzamiento de iOS 27.3. No obstante, según esa misma información, Siri AI continuará sin estar disponible en ese mercado, al menos en esta etapa del despliegue.