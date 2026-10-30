Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

El hotel alojamiento y el predio abandonado hacia donde saltó el fallecido

Guardar

Un hombre de 45 años murió tras escapar por una ventana de un hotel alojamiento y saltar hacia un predio lindero, en el ciudad bonaerense de Moreno. De acuerdo con la investigación, se había negado a pagarle a una trabajadora sexual y también habría intentado robarle.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes pasado en el hotel alojamiento “Tú y Yo”, situado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, casi en la esquina con la calle Justo Daract.

PUBLICIDAD

El hombre había ingresado al establecimiento junto con una joven de 18 años. Luego de mantener relaciones sexuales, se negó a abonar el servicio. Eso no fue todo, ya que la trabajadora relató luego que también habría querido robarle pertenencias.

Lo cierto es que el cliente escapó por una ventana y cayó desde una altura de unos cinco metros hacia el terreno vecino, donde hay escombros y una construcción derruida. Como consecuencia del golpe, sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones.

Seis mujeres habían sido detenidas inicialmente sospechadas de haber matado al hombre a golpes

La secuencia siguió: la joven alertó a otras trabajadoras sexuales que se encontraban en el establecimiento y juntas encontraron al hombre en el predio, tratando de esconderse. Enfurecidas, lo golpearon.

PUBLICIDAD

En este contexto, seis mujeres, cuatro de ellas trans, fueron detenidas de manera inicial en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Sin embargo, la situación de las mujeres cambió tras la autopsia de rigor. Las fuentes consultadas indicaron que el análisis determinó que el fallecimiento se produjo por las lesiones sufridas durante la caída.

En concreto, el informe forense consignó un paro cardíaco, neumotórax y politraumatismos, y estableció que los golpes posteriores no fueron determinantes para la muerte.

PUBLICIDAD

Las otras dos detenidas en el procedimiento

De este modo, la causa, que en un principio había sido caratulada como homicidio, pasó a investigarse como averiguación de causales de muerte y lesiones leves agravadas. Las seis mujeres fueron notificadas por ese delito, mientras se esperan estudios forenses complementarios.

Todas recuperaron la libertad, salvo una de ellas, que continúa detenida por una orden de detención vigente en otro expediente.