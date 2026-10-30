Crimen y Justicia

Un hombre se negó a pagarle a una trabajadora sexual y murió tras saltar desde un hotel alojamiento

Ocurrió en Moreno. Investigan si el fallecido también intentó robarle a la joven con la que tuvo el encuentro. Seis mujeres fueron detenidas por golpearlo cuando intentaba escapar, pero la autopsia estableció que murió tras caer desde unos cinco metros

Murió al saltar de un hotel alojamiento
El hotel alojamiento y el predio abandonado hacia donde saltó el fallecido
Guardar

Un hombre de 45 años murió tras escapar por una ventana de un hotel alojamiento y saltar hacia un predio lindero, en el ciudad bonaerense de Moreno. De acuerdo con la investigación, se había negado a pagarle a una trabajadora sexual y también habría intentado robarle.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió durante la madrugada del martes pasado en el hotel alojamiento “Tú y Yo”, situado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, casi en la esquina con la calle Justo Daract.

PUBLICIDAD

El hombre había ingresado al establecimiento junto con una joven de 18 años. Luego de mantener relaciones sexuales, se negó a abonar el servicio. Eso no fue todo, ya que la trabajadora relató luego que también habría querido robarle pertenencias.

Lo cierto es que el cliente escapó por una ventana y cayó desde una altura de unos cinco metros hacia el terreno vecino, donde hay escombros y una construcción derruida. Como consecuencia del golpe, sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones.

Murió al saltar de un hotel alojamiento
Seis mujeres habían sido detenidas inicialmente sospechadas de haber matado al hombre a golpes

La secuencia siguió: la joven alertó a otras trabajadoras sexuales que se encontraban en el establecimiento y juntas encontraron al hombre en el predio, tratando de esconderse. Enfurecidas, lo golpearon.

PUBLICIDAD

En este contexto, seis mujeres, cuatro de ellas trans, fueron detenidas de manera inicial en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Sin embargo, la situación de las mujeres cambió tras la autopsia de rigor. Las fuentes consultadas indicaron que el análisis determinó que el fallecimiento se produjo por las lesiones sufridas durante la caída.

En concreto, el informe forense consignó un paro cardíaco, neumotórax y politraumatismos, y estableció que los golpes posteriores no fueron determinantes para la muerte.

Murió al saltar de un hotel alojamiento
Las otras dos detenidas en el procedimiento

De este modo, la causa, que en un principio había sido caratulada como homicidio, pasó a investigarse como averiguación de causales de muerte y lesiones leves agravadas. Las seis mujeres fueron notificadas por ese delito, mientras se esperan estudios forenses complementarios.

Todas recuperaron la libertad, salvo una de ellas, que continúa detenida por una orden de detención vigente en otro expediente.

Temas Relacionados

MorenoHotel alojamientoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Las últimas dos audiencias del debate oral se centraron en los procedimientos realizados durante los primeros días de la investigación. Ramón González declaró que no vio el elemento ni el contenido del sobre que firmó

Juicio por Loan: un testigo aseguró que firmó un acta sin ver el elemento secuestrado

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El informe forense determinó que la docente sufrió múltiples heridas de arma blanca, presentaba lesiones defensivas y tenía la mano izquierda amputada. Los detalles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

La intendenta de Santa Isabel, María Elisabet Cabral, constató en el banco que se realizaron dos transferencias hacia cuentas de terceros

Un municipio de La Pampa denunció que le hackearon una cuenta bancaria y le robaron la plata de los sueldos

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

El cargamento fue descubierto por la Policía Federal durante un control en Entre Ríos. El camión había salido de Misiones y tenía como presunto destino Buenos Aires. El conductor fue detenido e imputado por encubrimiento de contrabando

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

Encontraron a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años dormía dentro del auto

Los cuerpos fueron hallados en Los Helechos, a 750 metros de la ruta provincial 5. El niño fue trasladado a un centro de salud y quedó bajo resguardo, mientras la Justicia ordenó autopsias y pericias para determinar qué ocurrió

Encontraron a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años dormía dentro del auto

DEPORTES

Tras ganar el BOAT, Cristiano Ronaldo convirtió un hat-trick en Arabia Saudita: cómo quedó en la carrera por los 1.000 goles

Tras ganar el BOAT, Cristiano Ronaldo convirtió un hat-trick en Arabia Saudita: cómo quedó en la carrera por los 1.000 goles

La importante obra en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar con el sueño de la F1: la fecha clave para concretar las negociaciones

“Necesita ser despedido”: la sentencia de una leyenda del Manchester United al técnico Michael Carrick y los candidatos a reemplazarlo

El conmovedor gesto de Messi con Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su familia tras un terremoto: “Estuvo muy presente”

River Plate no irá a la conferencia previa al Superclásico y suma tensión al vínculo con la AFA

TELESHOW

El duro descargo de una especialista en educación contra Nicole Neumann: “Basta de esta sarta de opinólogos sin ningún sustento”

El duro descargo de una especialista en educación contra Nicole Neumann: “Basta de esta sarta de opinólogos sin ningún sustento”

Sofía Gonet se quitó el vestido que usó en los Premios Ídolo y mostró las marcas que le dejó en la piel: “Todo sea por servir”

La China Ansa habló de su pelea con Santiago Maratea en la grabación de PH: “Toqué una fibra que lo descolocó”

Zaira Nara relató el insólito blooper de sus vecinos: con quién confundieron a su novio Jakob Von Plessen

Cómo fue el escándalo en PH Podemos Hablar entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Se repicó mal”

INFOBAE AMÉRICA

Los Cerveceros de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial tras vencer a los Rays en cinco juegos

Los Cerveceros de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial tras vencer a los Rays en cinco juegos

Binance investiga posible hackeo de más de USD 5.000 millones: bloqueos, retiros suspendidos y fuerte caída del precio de bitcoin

Justicia dominicana condena a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual

Bukele y Keiko Fujimori se reúnen en Casa Presidencial para discutir los retos de seguridad que comparten El Salvador y Perú

El pasaporte cubano como instrumento de presión: lo que revelan los casos de tres activistas en Madrid