El duro descargo de una especialista en educación contra Nicole Neumann: “Basta de esta sarta de opinólogos sin ningún sustento”

La modelo contó una situación que vivió en el colegio de una de sus hijas por una evaluación y recibió un aluvión de críticas. La dura respuesta de Viviana “Vipi” Postay, especialista en gestión educativa (Video: Instagram)

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La discusión sobre cómo evaluar a estudiantes que sienten incomodidad al hablar ante un curso llegó al streaming de Nicole Neumann. La modelo y conductora cuestionó que a una de sus hijas le redujeran la calificación por no rendir bien un examen oral, y sus dichos recibieron una respuesta crítica de la docente, especialista en gestión educativa e influencer Viviana Postay, más conocida en sus redes como Vipi Postay.

Durante una emisión de Solo con Niki, Neumann contó que acudió a una reunión escolar para consultar por qué la nota de su hija se veía afectada si, según relató, obtenía buenos resultados en instancias escritas. “¿Qué estás puntuando? ¿Su timidez y sus ganas de exponer?”, planteó la modelo en referencia a los exámenes frente a la clase.

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La conductora relató que, ante la recomendación de recurrir a una psicopedagoga, decidió llevar a su hija a una consulta. De acuerdo con su relato, la profesional descartó que hubiera una dificultad que requiriera tratamiento. “No tiene un problema ella. Simplemente no le gusta ser el centro de atención ni el foco de la mirada. Fin”, reprodujo la modelo sobre lo que le habría explicado la psicopedagoga.

La modelo cuestionó la presión que, según su visión, puede sufrir una estudiante que no se siente preparada para hablar ante 30 compañeros (Video: Solo con Niki)

“Si hay un acto, no hay que obligarla a actuar; que haga la organización de las escenas, que indique quién tiene que entrar, que tire letra al que está en el escenario, porque ella disfruta de eso”, expresó. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y fue cuestionada no solamente por la comunidad docente.

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La directora y especialista en gestión educativa Vipi Postay reaccionó a las declaraciones en un video difundido en redes sociales. “El problema es la mamá”, afirmó al inicio de su intervención. Postay cuestionó que Neumann definiera la instancia oral como una situación de presión. “¿Preguntas bajo presión? ¿Esto es un interrogatorio de la CIA?”, ironizó, antes de defender la tarea docente en la evaluación de las capacidades comunicativas de los alumnos.

“Los docentes tenemos que evaluar que el niño o la niña también se exprese bien oralmente”, sostuvo. La educadora agregó que evitar por completo la exposición pública no sería una solución: “Si vos tenés un chico y no lo hacés hablar frente a público, por supuesto que al principio sentirá cosas, pero no es que abrís el placard y lo tenés encerrado ahí”.

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“De educación opina cualquiera”: el duro cuestionamiento de la especialista en educación Vipi Postay a Nicole Neumann (Instagram)

La especialista explicó que la función de la escuela incluye ayudar a los estudiantes a desarrollar herramientas para hablar ante otros. “La escuela, una de las cosas que tiene que hacer, es traccionar ahí despacito para lograr que se pare bien frente a público”, planteó. La docente vinculó esa capacidad con reclamos que, según dijo, también aparecen en otros ámbitos, como el liderazgo, la comunicación asertiva y la expresión oral. “Cuando las queremos enseñar, tenemos a mamitas como Nicole Neumann que nos dice que lo que estamos generando es una situación de presión sobre esta niña que no se quiere exponer”, expresó.

En el intercambio con su hermana Geraldine Neumann y Juan Otero, la modelo insistió en que las exigencias escolares deberían contemplar las diferencias entre los alumnos. “No todo el mundo está preparado en este mundo para lo mismo”, sostuvo cuando Otero contó que disfrutaba de las exposiciones orales porque le gustaba compartir ante la clase lo que sabía.

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La advertencia de la especialista que salió al cruce de Nicole Neumann: “Están construyendo una mirada sobre la educación que va en contra de los chicos”

Neumann vinculó su cuestionamiento con el sentido de la calificación. Según explicó, su reparo no se dirigía contra la enseñanza de herramientas de expresión, sino contra que la dificultad para exponerse reduzca una nota cuando la estudiante demuestra dominio del contenido en una evaluación escrita. “Si lo hace bien escrito, cuando no es públicamente, rinde bien y tiene buena puntuación, ¿por qué le bajás la calificación?”, insistió.

En su respuesta, Postay rechazó la idea de que una instancia oral equivalga a evaluar la timidez del alumno. “Sí, porque puntuamos timidez. Reíte, Nicole Neumann. Vos y todos los que tengan ganas de reírse”, dijo con ironía antes de volver a defender el trabajo gradual para que los chicos puedan hablar frente a otros.

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La especialista cuestionó además que voces sin formación pedagógica influyan en las percepciones de madres y padres acerca de las estrategias escolares. “Fijate vos cómo esta sarta de opinólogos sin ningún sustento puede estar construyendo una mirada sobre la educación que va en contra de lo que necesitan los chicos”, expresó.

Nicole Neumann criticó los exámenes orales en los colegios: “La terminás traumando más”

El video de la especialista en educación cerró con un llamado a difundir contenidos que, según planteó, permitan a las familias conocer otra mirada sobre las evaluaciones y el acompañamiento de estudiantes con dificultades específicas. “Te exigen habilidades blandas, pero si evaluás un examen oral te acusan de tortura. Vivimos en la era donde te llenan la cabeza con que la escuela tiene que enseñar ‘oratoria, liderazgo y comunicación asertiva’. Ah, pero cuando un docente sienta a un chico a dar un examen oral frente a sus compañeros, salta el coro de opinólogos mediáticos a decir que eso es ‘presión desmedida’ y ‘trauma infantil’”, se despachó.

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“¿Qué pretenden que hagamos? ¿Meter al alumno adentro de un placard y evaluarlo en susurros para que no sienta ni una pizca de incomodidad? Ojo con eso: hoy ser docente es caminar por un campo minado donde, por querer cuidar de más o apartar a un estudiante para que no se estrese, terminás con una denuncia absurda por situaciones que jamás existieron. Aprender a hablar en público, ordenar las ideas bajo cierta tensión y tolerar la mirada del otro no es maltrato: es una habilidad que se entrena con paciencia y oficio pedagógico", expresó.

Vipi Postay cuestionó los dichos de Nicole Neumann: “El problema es la mamá”

“Nadie nace sabiendo exponer; la escuela está justamente para traccionar ese proceso. Si a la primera timidez o incomodidad clausuramos la instancia oral porque ‘lo estamos exponiendo’, no estamos cuidando al estudiante: lo estamos dejando completamente desarmado para la vida adulta. Basta de comprar recetas de diván televisivo donde todo esfuerzo evaluativo se confunde con agresión”, concluyó Postay, quien es profesora y licenciada en historia (UNC), magíster en investigación educativa (UNC), especialista en gestión educativa (FLACSO) y doctoranda en Ciencias Sociales (FLACSO).

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