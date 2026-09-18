Elon Musk revela video de paciente comunicándose gracias a implante cerebral de Neuralink

Las imágenes muestran a un participante no identificado en el ensayo clínico utilizando el implante cerebral de Neuralink para comunicar el mensaje. Crédito: Neuralink.

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Un mensaje de tres palabras generó un nuevo hito en la carrera por conectar el cerebro humano con la tecnología. “Te amo”, dice una voz sintética en un video de 23 segundos publicado en X por Elon Musk y su empresa Neuralink, bajo el título “una hermosa sorpresa”. Las imágenes muestran a un participante no identificado del ensayo clínico que utiliza el implante cerebral de la compañía para transmitir el mensaje.

El clip se suma a una demostración más detallada que Neuralink difundió en marzo, protagonizada por otro participante identificado únicamente como Kenneth. A Kenneth se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2024, enfermedad que le provocó la pérdida gradual del habla. Según la empresa, se convirtió en el segundo participante implantado dentro de su programa VOICE, en enero. “Ahí está. Te estoy hablando con mi mente”, dijo durante esa demostración.

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Cómo funciona el implante que traduce pensamientos en palabras

El estudio VOICE de Neuralink examina si su implante inalámbrico N1 puede traducir señales asociadas con la intención de hablar en texto o palabras audibles. El dispositivo utiliza filamentos de electrodos diminutos colocados en el cerebro para registrar la actividad neuronal, que después un software de decodificación intenta interpretar.

Neuralink publicó un video de 23 segundos en el que un participante del ensayo clínico comunica un mensaje a través de su implante cerebral. (Reuters)

A diferencia de lo que algunos podrían imaginar al escuchar la expresión “chip cerebral”, el proceso difiere por completo de una lectura indiscriminada de los pensamientos privados de una persona.

Los sistemas actuales requieren que el usuario realice de manera deliberada una acción mental entrenada, como intentar hablar, imaginar el movimiento de un dedo o pensar en desplazar un cursor. No pueden, al menos por ahora, rastrear recuerdos ni transmitir cada pensamiento fugaz que atraviesa la mente de una persona.

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Antecedentes académicos previos al avance de Neuralink

La traducción de patrones cerebrales en habla no es un concepto nuevo, aunque los avances recientes en inteligencia artificial aceleraron el desarrollo del campo. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) tradujeron por primera vez actividad cerebral en oraciones en 2021. Más tarde, en 2023, un equipo de la Universidad de Stanford, en California, alcanzó una velocidad de 62 palabras por minuto con un participante que padecía ELA.

Kenneth, diagnosticado con ELA en 2024, fue el segundo participante implantado dentro del programa VOICE de la compañía. (Reuters)

Mientras UCSF desarrolló un sistema que genera texto, habla sintética y movimientos faciales a través de un avatar digital, en 2025 otros investigadores demostraron la decodificación en tiempo real de habla interna imaginada de forma deliberada, aunque la precisión resultó inconsistente y los experimentos involucraron solo a un puñado de participantes.

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El aporte de Neuralink a esta frontera tecnológica consiste en su intento de convertir esos avances de laboratorio en un dispositivo compacto e inalámbrico de uso regular.

Musk habla de una futura “telepatía conceptual”

Musk describió el trabajo médico de su empresa como una forma de “restaurar el habla”, aunque sus ambiciones van más allá. El empresario predijo en reiteradas ocasiones que los implantes cerebrales podrían permitir en el futuro el intercambio de conceptos sin necesidad de hablar ni escribir.

Elon Musk anticipó en 2020 una futura "telepatía conceptual" que permitiría transmitir pensamientos sin hablar ni escribir. (Reuters)

“Podríamos enviar el pensamiento verdadero”, afirmó durante una presentación de Neuralink en 2020, en la que describió una futura forma de “telepatía conceptual”. “Suponemos que sería consensuado, porque definitivamente no querés que la gente te envíe cosas al cerebro sin tu consentimiento”, agregó en esa ocasión.

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Riesgos médicos y dudas sobre la privacidad de los datos

Para las personas con parálisis, secuelas de un accidente cerebrovascular o enfermedades degenerativas, el potencial de esta tecnología resulta considerable. Sin embargo, todavía conlleva riesgos médicos y éticos sin resolver.

Los implantes cerebrales requieren cirugía, con riesgos que incluyen infección, sangrado y convulsiones. Sus electrodos deben seguir funcionando pese a los cambios que experimenta el tejido cerebral, mientras que las baterías, las conexiones inalámbricas y el software deben mantenerse confiables durante años.

Los dispositivos de Neuralink permanecen en fase experimental y aún no cuentan con aprobación de la FDA para su comercialización. (Europa Press)

A esto se suma el problema de los datos. La Comisión Australiana de Derechos Humanos advirtió que la información recolectada por la neurotecnología representa “un riesgo significativo para la privacidad”. Su análisis de 30 empresas de neurotecnología de consumo halló que 24 de ellas tenían políticas que podrían permitirles vender los datos neuronales de sus usuarios. Ese estudio no incluyó el implante clínico de Neuralink, pero pone en evidencia la necesidad de una regulación previa a la eventual llegada masiva de interfaces cerebrales de consumo.

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El dispositivo aún no cuenta con aprobación regulatoria

En su estado actual, los dispositivos de Neuralink siguen en fase de investigación y no cuentan con autorización para su venta comercial. “Los dispositivos de Neuralink son de carácter experimental y no han sido aprobados por la FDA ni por otras autoridades regulatorias”, publicó la compañía junto al video.

“Este video presenta a participantes voluntarios de un ensayo clínico que comparten sus experiencias personales, las cuales pueden no reflejar la de todos los participantes ni los resultados futuros”, agregó la empresa.