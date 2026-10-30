Los Cerveceros de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial tras vencer a los Rays en cinco juegos

28 de octubre de 2026; San Petersburgo, Florida, EE. UU.; Los Cerveceros de Milwaukee celebran durante la entrega del trofeo tras derrotar a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Mundial de 2026 en el Tropicana Field. Crédito obligatorio: Jonathan Dyer-Imagn Images

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Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron su primertítulo de Serie Mundial el miércoles 28 de octubre de 2026, al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego de la final, disputado en el Tropicana Field. El resultado selló una serie de 4-1 y terminó con casi seis décadas sin campeonatos para una franquicia que solo había llegado una vez antes a esta instancia, en 1982, según Agencia AP.

La victoria también representó un triunfo para el mercado mediático más pequeño de las Grandes Ligas y para un equipo con la 19.ª nómina salarial más alta de la liga. Milwaukee había alcanzado la Serie Mundial tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles, uno de los clubes de mayor gasto, después de una década de trabajo para volver a competir por el campeonato.

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Jacob Misiorowski condujo la consagración desde el montículo con cinco entradas y dos tercios sin carreras y apenas dos hits permitidos. El derecho de 24 años abandonó el partido por un calambre en la pantorrilla derecha, cuando Milwaukee ya ganaba por cuatro carreras.

Misiorowski, velocidad récord y una salida decisiva

El abridor igualó su peor marca personal al conseguir solo dos ponches, pero sostuvo a Tampa Bay con control y potencia. De sus 86 lanzamientos, 51 alcanzaron al menos 100 mph; 30 llegaron a 101 mph o más, 12 tocaron las 102 mph y dos alcanzaron las 103 mph en la primera entrada.

28 de octubre de 2026; San Petersburgo, Florida, EE. UU.; Kevin Burkhardt observa mientras Mark Attanasio, propietario de los Milwaukee Brewers, recibe el Trofeo del Comisionado tras derrotar a los Tampa Bay Rays en el quinto partido de la Serie Mundial de 2026 en el Tropicana Field. Crédito obligatorio: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El personal de mantenimiento de los Rays debió acudir varias veces al montículo para rellenar un hoyo provocado por la larga zancada del zurdo de 2,01 metros. Misiorowski salió acompañado por el preparador físico principal Brad Epstein, afectado por una molestia similar a la que le hizo perder dos aperturas en mayo.

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Durante la postemporada, el lanzador registró marca de 2-0 y efectividad de 0,84 en 10 entradas y dos tercios, con cinco ponches. Su carga de trabajo ascendió a 193 entradas y dos tercios entre la temporada regular y los playoffs, por encima de las 141 entradas y un tercio que había acumulado el año anterior.

Apodado The Miz, Misiorowski fue elegido para el Juego de Estrellas de 2025 apenas un mes después de debutar. Esa campaña terminó con récord de 5-3, efectividad de 4,36 y 87 ponches en 66 entradas, antes de dominar la liga en 2026.

El derecho cerró la temporada regular con marca de 16-5 y se convirtió en el cuarto lanzador desde 1950 que lideró las Grandes Ligas en efectividad, con 1,80; ponches, con 252; y promedio de bateo de sus rivales, con 0,157. También realizó 1.115 lanzamientos de 100 mph o más, una cifra que superó el anterior récord de 673, fijado por Jordan Hicks con los Cardinals de San Luis en 2018.

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28 de octubre de 2026; San Petersburgo, Florida, EE. UU.; Los Cerveceros de Milwaukee celebran con el Trofeo del Comisionado tras derrotar a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Mundial de 2026 en el Tropicana Field. Crédito obligatorio: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Su máxima velocidad fue de 105,5 mph, registrada ante Pete Crow-Armstrong, de los Cubs de Chicago, el 27 de junio. En los playoffs, sin embargo, los bateadores lograron extender turnos con numerosos fouls ante sus envíos.

Abner Uribe y Gary Sánchez, los dominicanos campeones

El relevista dominicano Abner Uribe integró el bullpen campeón después de aportar durante la temporada regular y la postemporada. Nacido el 20 de junio de 2000 en Santo Domingo, República Dominicana, viste el número 45 y debutó en las Grandes Ligas el 8 de julio de 2023.

La plantilla reunió relevistas caribeños, receptores veteranos, figuras jóvenes y referentes consolidados; uno aportó solidez desde el bullpen en octubre, mientras otro sumó experiencia ofensiva como cátcher en partidos clave. (Imagen de cortesía)

Uribe había firmado una campaña de 2025 con efectividad de 1,67 en 75 apariciones y siete salvamentos. En la fase regular de 2026 terminó con seis victorias, tres derrotas, efectividad de 1,97 y 62 ponches en 59,1 entradas, de acuerdo con las estadísticas oficiales de las Grandes Ligas.

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En los playoffs disputó 11 juegos, lanzó 11 entradas y dos tercios, consiguió 11 ponches y registró efectividad de 1,54. Compartió la celebración con Jackson Chourio, Yelich, Contreras y el cerrador Trevor Megill.

Gary Sánchez fue el otro dominicano que integró la plantilla de Milwaukee en 2026. El receptor aportó poder ofensivo y experiencia detrás del plato a un equipo que combinó jugadores jóvenes con veteranos acostumbrados a partidos de máxima exigencia.

Uribe se incorporó a una lista de peloteros dominicanos campeones de Serie Mundial que incluye a David Ortiz, ganador de tres anillos con los Boston Red Sox en 2004, 2007 y 2013. Ortiz fue una figura ofensiva central en el título de 2004, que puso fin a una sequía de 86 años sin campeonatos para Boston.

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28 de octubre de 2026; San Petersburgo, Florida, EE. UU.; Los Cerveceros de Milwaukee levantan el trofeo de la Serie Mundial tras derrotar a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Mundial de 2026 en el Tropicana Field. Crédito obligatorio: Jonathan Dyer-Imagn Images

Manny Ramírez ganó dos Series Mundiales con los Red Sox, en 2004 y 2007. Pedro Guerrero obtuvo el título con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 y compartió el premio al jugador más valioso de aquella final.

Robinson Canó fue campeón con los Yankees de Nueva York en 2009, mientras que José Rijo recibió el premio al jugador más valioso de la Serie Mundial de 1990 con los Reds de Cincinnati. Jeremy Peña conquistó el campeonato con los Astros de Houston en 2022 y también fue elegido jugador más valioso de la final.