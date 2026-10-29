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La China Ansa habló de su pelea con Santiago Maratea en la grabación de PH: “Toqué una fibra que lo descolocó”

La periodista de Telefe Noticias sostuvo que esperaba una respuesta sobre las campañas solidarias y señaló que “nosotros no traemos las preguntas desde casa”

La China Ansa explicó en SQP el motivo de su discusión con Santiago Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Video: SQP, América TV)
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La China Ansa rompió el silencio en SQP (América TV) tras el tenso cruce que protagonizó con Santiago Maratea durante la grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe) y defendió el sentido de la pregunta que derivó en la discusión. En diálogo con Yanina Latorre, la periodista explicó la dinámica del segmento que generó el conflicto y remarcó que nunca tuvo intención de cuestionar al influencer.

“Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”, señaló Ansa al inicio del ida y vuelta, en referencia al mecanismo del clásico segmento de cara a cara del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

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Sobre la pregunta, Ansa negó haber formulado una acusación directa y precisó el contenido real de su pregunta. “Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”, explicó la periodista, que reconoció haber mencionado la colecta destinada a un refugio de animales como ejemplo dentro de esa dinámica. “Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, agregó.

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La periodista descartó cualquier intención de ataque y recordó que su familia aportó dinero a las causas solidarias del joven

La expanelista de LAM (América TV) le recordó a Ansa que el ejemplo elegido no fue menor, ya que remitía directamente a una de las campañas que generó cuestionamientos públicos sobre Maratea. “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”, marcó Latorre. Ante esa observación, la periodista de Telefe Noticias explicó cuál era la respuesta que esperaba de parte del influencer. “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”, sostuvo.

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Ansa remarcó, además, el vínculo personal que mantiene con el influencer desde hace tiempo, lo que según su versión descarta cualquier intención crítica detrás de la pregunta. “Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó. Latorre coincidió en ese punto y recordó que la propia Ansa había realizado aportes económicos a las colectas impulsadas por Maratea. “Tenés muy buena onda con él, es más, me dijeron que vos donaste en sus causas”, le señaló la animadora.

La versión de Ansa en SQP se dio después de que trascendieran distintos relatos sobre lo ocurrido durante la grabación, realizada el jueves por la tarde y con emisión prevista para el sábado. Según había reconstruido Intrusos, el conflicto se desató cuando la periodista le consultó a Maratea por las campañas solidarias que encabezó, entre ellas la recaudación de 2023 para el club de Avellaneda, que alcanzó cerca de USD 3,5 millones. El influencer había interpretado esas repreguntas como un cuestionamiento sobre el manejo del dinero recaudado y elevó el tono de la conversación hasta el grito y en punto amenazó con abandonar el estudio.

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La recaudación encabezada por Maratea para el club de Avellaneda en 2023 alcanzó cerca de 3,5 millones de dólares (Foto NA: MARCELO CAPECE)

En ese contexto, Ansa también se refirió al origen de la molestia de Maratea y planteó una hipótesis sobre su reacción. “Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”, sostuvo la periodista, quien remarcó que la pregunta podría haberle tocado a cualquier otro invitado presente en la grabación. “Le podría haber tocado a Andy, le podría haber tocado a otro”, agregó.

Consultada sobre el malestar que generó el cruce, Ansa insistió en diferenciar su intervención de un ataque directo. “No fue con mala intención”, repitió en distintos pasajes de la entrevista, mientras remarcaba que su rol dentro de la dinámica del programa era, justamente, incomodar al otro invitado con una pregunta espontánea. La periodista evitó profundizar en los detalles del segmento para no anticipar contenido de la emisión, que Telefe transmitirá recién este sábado.

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