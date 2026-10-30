Cuba

Panamá ofrece mediar entre Cuba y Washington

La iniciativa, presentada ante las Naciones Unidas, queda supeditada a que Washington y La Habana acepten retomar contactos políticos, sin que exista aún una negociación formal ni pronunciamientos de las partes

Las banderas de Panamá y Estados Unidos, entrelazadas, flotan sobre el Canal de Panamá con barcos en sus esclusas bajo un cielo con nubes al atardecer.
Las banderas de Panamá y Estados Unidos se superponen visualmente sobre el Canal de Panamá al atardecer, señalando la relación entre ambos países y la vía interoceánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá ofreció su territorio como sede para un eventual acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, afirmó este jueves 29 de octubre que su país podría facilitar conversaciones si ambas partes aceptan abrir una instancia de diálogo. La declaración llegó un día después de que el Gobierno de José Raúl Mulino presentara esa propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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“Desearíamos que se diera una oportunidad de diálogo entre Cuba y Estados Unidos”, dijo Martínez-Acha Vásquez, según informó la agencia EFE. El canciller sostuvo que Panamá cuenta con antecedentes de entendimiento internacional que podrían ser útiles para una negociación entre Washington y La Habana.

Foto de archivo: Vista panorámica de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, 10 de noviembre de 2021. Foto tomada el 10 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini
Foto de archivo: Vista panorámica de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, 10 de noviembre de 2021. Foto tomada el 10 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

La oferta de sede neutral para acercar a Cuba y Estados Unidos

El jefe de la diplomacia panameña indicó que la posibilidad de una reunión depende de la voluntad política de ambos Gobiernos. “Panamá, con su tradición y su historia de entendimiento, podría ser un espacio para esas conversaciones. Quizás una posición neutral podría permitir avanzar. Si ambos países lo desean, deben estar dispuestos a conversar”, señaló.

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La propuesta fue planteada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. La presencia del funcionario europeo dio marco a las declaraciones de Martínez-Acha Vásquez sobre la necesidad de reducir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Panamá defendió ante la ONU que el diálogo constituye una herramienta para superar desacuerdos entre Estados y ampliar la cooperación internacional. La posición panameña combinó esa oferta de mediación con un llamado al régimen cubano para que fortalezcan la institucionalidad democrática, garanticen el respeto por los derechos humanos y aseguren la participación ciudadana.

La iniciativa no supone, por ahora, una negociación formal ni una respuesta pública de Cuba o Estados Unidos. El planteo deja abierta la posibilidad de que Panamá actúe como anfitrión si las dos partes deciden retomar contactos políticos.

Panamá
El letrero de Panamá en la Cinta Costera Way, un lugar popular para tomar fotografías entre los turistas en la Ciudad de Panamá, Panamá, Centroamérica (Freepik).

Resolución de la ONU: 130 votos contra el embargo

La oferta panameña se produjo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara el miércoles la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

El texto obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Aunque la resolución expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros, no tiene carácter vinculante para Estados Unidos.

Cuba presenta esta iniciativa cada año desde 1992 con el objetivo de reclamar el levantamiento del embargo estadounidense. La medida rige desde el 3 de febrero de 1962 y ha sido uno de los principales puntos de conflicto en la relación bilateral durante más de seis décadas.

La votación coincidió con el ofrecimiento de Panamá para alojar un eventual proceso de conversaciones. El canciller panameño vinculó la posibilidad de un acercamiento con la necesidad de que ambas administraciones asuman una disposición concreta para dialogar.

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La postura de Panamá incluye dos mensajes: la defensa de una salida diplomática entre Estados Unidos y Cuba y el reclamo de cambios institucionales dentro de la isla. Por el momento, ninguno de los dos países anunció si considera la propuesta panameña ni si evalúa abrir una nueva ronda de contactos.

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