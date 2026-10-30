Bukele y Keiko Fujimori se reúnen en Casa Presidencial para discutir los retos de seguridad que comparten El Salvador y Perú

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El presidente Nayib Bukele recibió este jueves en Casa Presidencial a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, durante la visita oficial que realiza al país. La agenda busca fortalecer la cooperación bilateral, intercambiar experiencias sobre seguridad y analizar estrategias ante retos comunes de la región.

En el evento, asistieron miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES). Después del acto protocolario, ambos mandatarios sostienen una reunión de trabajo sobre asuntos de interés mutuo.

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En el saludo oficial desde el recinto Ejecutivo no hubo declaraciones de parte de los mandatarios ni de los integrantes de los gabinetes presidenciales.

La conversación incluyó la lucha contra la criminalidad organizada y la cooperación en salud, educación y turismo; luego estaba prevista una conferencia de prensa.

El recibimiento incluyó el saludo oficial y la entonación de los himnos de El Salvador y Perú. A la mandataria suramericana la acompañan Carlos Espá, Ministro de Relaciones Exteriores (Canciller); César Astudillo, Ministro del Interior; Ernesto Álvarez Miranda, Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Luis Dyer Fernández, Ministro de Salud.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele y la política peruana Keiko Fujimori participan en una ceremonia protocolar en El Salvador. (Emerson Del Cid)

Presidenta peruana visitó el CECOT

Fujimori recorrió por la mañana las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

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La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guio la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

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La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

A esta hora de la noche, los mandatarios continúan reunidos y los medios de comunicación están a la espera de una conferencia de prensa en la que darían a conocer los puntos abordados.

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