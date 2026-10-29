Las centrales de gas para centros de datos borrarían 15 años de reducción de emisiones de CO2 en Estados Unidos

Edificios del centro de datos en construcción durante una visita al centro de datos de OpenAI. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

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Las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico de Estados Unidos podrían subir 42% hasta 2030 si se construyen las centrales de gas que las empresas tecnológicas planean para alimentar sus centros de datos de IA. Eso borraría 15 años de reducciones, según un análisis interno del Sierra Club, organización ambientalista estadounidense.

El cálculo, que publicó Bloomberg el 28 de octubre, estima que la generación eléctrica del país emitiría 2.100 millones de toneladas de CO2 en 2030. Son 618 millones de toneladas más que en 2025. The Verge añadió que ese aumento equivale a la electricidad que consumen más de 128 millones de hogares en un año.

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La mayor parte del incremento no pasaría por la red convencional. Más de 460 millones de toneladas vendrían de plantas que las tecnológicas construyen por su cuenta, fuera de la red, para no esperar la conexión. Jeremy Fisher, asesor principal de clima y energía del Sierra Club, dijo que esa cifra equivale a las emisiones anuales de México.

Open AI y Oracle están construyendo un centro de datos en Abilene, Texas. (Foto: Open AI)

Las centrales conectadas a la red sumarían otras 154 millones de toneladas, un aumento de 10% sobre la proyección base de 2030. Un análisis aparte de las organizaciones Earthjustice y Better Data Center Project estima que hasta cuatro quintas partes de la energía de los proyectos autónomos podrían salir del gas natural.

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Una estimación mucho mayor que hace 18 meses

Fisher explicó que hace un año y medio el Sierra Club habría calculado un impacto equivalente a entre un cuarto y la mitad del actual. “Los números siguen desconcertándonos”, afirmó a Bloomberg. El análisis se apoya en documentos públicos y en proyecciones de otros grupos, entre ellos el recuento de plantas previstas que hizo la organización Environmental Integrity Project.

La cifra supera a las de otros trabajos. La organización Union of Concerned Scientists proyectó en enero que la electricidad fósil para centros de datos podría elevar entre 19% y 29% las emisiones del sector, hasta 342 millones de toneladas anuales en 2035. Un artículo de investigadores de Estados Unidos y Canadá, publicado en junio, calculó un alza de 28%.

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Las emisiones netas de gases de efecto invernadero del país bajaron de unos 6.580 millones de toneladas métricas en 2007, su punto máximo, a unos 5.350 millones en 2025, según The Verge. Esa tendencia empezó a revertirse el año pasado, cuando la demanda de los centros de datos presionó sobre el consumo de electricidad.

Esta fotografía aérea muestra una entrada al complejo del centro de datos de inteligencia artificial Stargate en Abilene, Texas, el 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Matt O'Brien, archivo)

Un pronóstico con mucha incertidumbre

El propio Bloomberg advierte que el margen de error es amplio: la diferencia entre las estimaciones más bajas y las más altas de demanda eléctrica supera el consumo conjunto de California y Florida. El resultado depende de cuántos centros de datos se construyan, de qué tecnología usen y de cuánta capacidad renovable entre en servicio.

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Brendan Pierpont, director de electricidad del centro de estudios Energy Innovation, dijo que existe el riesgo de que las emisiones sean suficientes para hacer retroceder años de avances. Precisó que no es un desenlace inevitable, porque dependen de factores como los retrasos en la entrega de turbinas de gas y las esperas para conectarse a la red.

Helen Kou, analista de BloombergNEF, señaló que un fuerte crecimiento del gas en las nuevas instalaciones llevaría a emisiones mayores. A su juicio, calcular con precisión cuántos proyectos de demanda se concretarán es “la gran pregunta del día”.

El análisis es interno y no figura completo en las fuentes consultadas. La contaminación del aire que generan esas plantas ya alimentó la oposición a los centros de datos en distintos puntos de Estados Unidos, según Bloomberg.

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