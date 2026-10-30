Justicia dominicana condena a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual

ARCHIVO: Wander Franco, pelotero dominicano de los Rays de Tampa Bay, llega a la corte acompañado de su abogado Teodosio Jáquez, el jueves 12 de diciembre de 2024, en Puerto Plata (AP Foto/Ricardo Hernández)

Guardar

Tribunal dominicano condenó a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor.

Un tribunal de apelación de República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones que deberá determinar el juez de Ejecución de la Pena, por abusar sexualmente de una menor de edad.

PUBLICIDAD

La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló el perdón judicial que el jugador de los Tampa Bay Rays había recibido en mayo, aunque entonces ya había sido declarado penalmente responsable de abusar de la adolescente.

Según la acusación del Ministerio Público, Franco mantuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21. La fiscalía había pedido una pena de cinco años de prisión en la apelación contra el fallo de mayo. El periódico Imparcial indicó que en ese momento, el jugador ya había disputado dos temporadas en Grandes Ligas y contaba con uno de los contratos más importantes otorgados a un pelotero de su edad.

PUBLICIDAD

“El caso se hizo público el 13 de agosto de 2023, después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre la relación. Para entonces, Franco había cumplido 22 años y acababa de participar en su primer Juego de Estrellas de MLB. Su último partido con los Rays había sido apenas un día antes, el 12 de agosto de 2023″, sostiene el medio.

Fotografía de archivo en la que se registró al dominicano Wander Franco, al actuar para los Rays de Tampa Bay, durante un partido de la MLB, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

Condena de diez años para la madre de la víctima

El tribunal también confirmó la condena de 10 años de prisión contra la madre de la víctima por explotación sexual comercial y lavado de activos. Los jueces rechazaron los recursos que habían presentado los procesados.

La corte ordenó además el decomiso de 2,1 millones de pesos incautados a la mujer.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. En ese proceso, los magistrados consideraron que el beisbolista había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, con quien, según aquel fallo, el jugador sostuvo un noviazgo consentido.

PUBLICIDAD

Cómo llegó el caso a la condena con pena suspendida

ARCHIVO: Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, conversa con su abogado Teodosio Jáquez durante su juicio por abuso sexual de una menor en Puerto Plata, República Dominicana, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)

La sentencia inicial fue anulada por la Corte de Apelación, que dispuso la realización de un nuevo juicio. En mayo de este año, Franco obtuvo un perdón judicial pese a que el tribunal lo declaró responsable penalmente por el abuso sexual de la adolescente.

El Ministerio Público apeló esa resolución. Tras el nuevo trámite, la Corte de Apelación impuso la pena suspendida y dejó en manos del juez de Ejecución de la Pena la definición de las condiciones que deberá acatar Franco durante el período fijado por la condena, informó la agencia EFE.

Sobre la trayectoria

El jugador debutó en la MLB con los Tampa Bay Rays en 2021 y, a los 20 años, firmó una extensión de contrato por 11 años y más de USD 180 millones.

PUBLICIDAD

Su desempeño se caracterizaba por la seguridad en sí mismo, la originalidad ofensiva y la capacidad para rendir bajo presión. Esas cualidades estaban asociadas con una alta autoconfianza y tolerancia competitiva.

Al llegar a las Grandes Ligas, era considerado uno de los prospectos más esperados de la última década. La extensión reflejó la proyección deportiva del jugador y la confianza de la organización en su madurez temprana.