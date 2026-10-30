República Dominicana

Justicia dominicana condena a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual

El pelotero dominicano de Grandes Ligas recibió una sanción tras revocarse su perdón judicial por abusar de una menor, mientras las autoridades fijan las medidas obligatorias que deberá cumplir en libertad condicional

ARCHIVO: Wander Franco, pelotero dominicano de los Rays de Tampa Bay, llega a la corte acompañado de su abogado Teodosio Jáquez, el jueves 12 de diciembre de 2024, en Puerto Plata (AP Foto/Ricardo Hernández)
ARCHIVO: Wander Franco, pelotero dominicano de los Rays de Tampa Bay, llega a la corte acompañado de su abogado Teodosio Jáquez, el jueves 12 de diciembre de 2024, en Puerto Plata (AP Foto/Ricardo Hernández)
Guardar

Tribunal dominicano condenó a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor.

Un tribunal de apelación de República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones que deberá determinar el juez de Ejecución de la Pena, por abusar sexualmente de una menor de edad.

PUBLICIDAD

La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló el perdón judicial que el jugador de los Tampa Bay Rays había recibido en mayo, aunque entonces ya había sido declarado penalmente responsable de abusar de la adolescente.

Según la acusación del Ministerio Público, Franco mantuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21. La fiscalía había pedido una pena de cinco años de prisión en la apelación contra el fallo de mayo. El periódico Imparcial indicó que en ese momento, el jugador ya había disputado dos temporadas en Grandes Ligas y contaba con uno de los contratos más importantes otorgados a un pelotero de su edad.

PUBLICIDAD

“El caso se hizo público el 13 de agosto de 2023, después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre la relación. Para entonces, Franco había cumplido 22 años y acababa de participar en su primer Juego de Estrellas de MLB. Su último partido con los Rays había sido apenas un día antes, el 12 de agosto de 2023″, sostiene el medio.

Fotografía de archivo en la que se registró al dominicano Wander Franco, al actuar para los Rays de Tampa Bay, durante un partido de la MLB, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew
Fotografía de archivo en la que se registró al dominicano Wander Franco, al actuar para los Rays de Tampa Bay, durante un partido de la MLB, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

Condena de diez años para la madre de la víctima

El tribunal también confirmó la condena de 10 años de prisión contra la madre de la víctima por explotación sexual comercial y lavado de activos. Los jueces rechazaron los recursos que habían presentado los procesados.

La corte ordenó además el decomiso de 2,1 millones de pesos incautados a la mujer.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. En ese proceso, los magistrados consideraron que el beisbolista había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, con quien, según aquel fallo, el jugador sostuvo un noviazgo consentido.

Cómo llegó el caso a la condena con pena suspendida

ARCHIVO: Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, conversa con su abogado Teodosio Jáquez durante su juicio por abuso sexual de una menor en Puerto Plata, República Dominicana, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)
ARCHIVO: Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, conversa con su abogado Teodosio Jáquez durante su juicio por abuso sexual de una menor en Puerto Plata, República Dominicana, el lunes 2 de junio de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)

La sentencia inicial fue anulada por la Corte de Apelación, que dispuso la realización de un nuevo juicio. En mayo de este año, Franco obtuvo un perdón judicial pese a que el tribunal lo declaró responsable penalmente por el abuso sexual de la adolescente.

El Ministerio Público apeló esa resolución. Tras el nuevo trámite, la Corte de Apelación impuso la pena suspendida y dejó en manos del juez de Ejecución de la Pena la definición de las condiciones que deberá acatar Franco durante el período fijado por la condena, informó la agencia EFE.

Sobre la trayectoria

El jugador debutó en la MLB con los Tampa Bay Rays en 2021 y, a los 20 años, firmó una extensión de contrato por 11 años y más de USD 180 millones.

Su desempeño se caracterizaba por la seguridad en sí mismo, la originalidad ofensiva y la capacidad para rendir bajo presión. Esas cualidades estaban asociadas con una alta autoconfianza y tolerancia competitiva.

Al llegar a las Grandes Ligas, era considerado uno de los prospectos más esperados de la última década. La extensión reflejó la proyección deportiva del jugador y la confianza de la organización en su madurez temprana.

Temas Relacionados

República DominicanaAbuso sexual infantilPrisiónMinisterio Públicojugador profesionalbeisbolistaWander Franco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana acogió la Conferencia de la Coalición de las Américas contra el crimen organizado

Luis Abinader abrió en Santo Domingo la reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles, organizada junto al Comando Sur de Estados Unidos para impulsar intercambio de inteligencia y operaciones combinadas

República Dominicana acogió la Conferencia de la Coalición de las Américas contra el crimen organizado

República Dominicana descarta afectados entre sus ciudadanos tras el accidente de trenes en Toledo

El Consulado General de República Dominicana en Madrid informó que no identificó, hasta ahora, ciudadanos dominicanos entre los fallecidos o heridos del siniestro ocurrido en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla este miércoles

República Dominicana descarta afectados entre sus ciudadanos tras el accidente de trenes en Toledo

República Dominicana elevó 3.7% la inversión extranjera directa y 14% las exportaciones

El desempeño de ambos indicadores durante los primeros nueve meses de 2026 elevó el monto conjunto a USD 17,771.5 millones, según cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana.

República Dominicana elevó 3.7% la inversión extranjera directa y 14% las exportaciones

“Sobrevivimos bebiendo agua amarga y comiendo raciones vencidas”, denuncia un dominicano atrapado en el frente ruso

El operario caribeño relata desde las trincheras el calvario de subsistir con raciones descompuestas y heladas bajo cero, tras viajar engañado por una falsa propuesta laboral técnica

“Sobrevivimos bebiendo agua amarga y comiendo raciones vencidas”, denuncia un dominicano atrapado en el frente ruso

Policía dominicana abatió a “La Rabia” criminal condenado en ausencia por el homicidio de un agente

El sospechoso Christopher Eugenio Acevedo Metz, de 36 años, habría disparado contra una patrulla de investigación, según la versión oficial, y los agentes respondieron al fuego durante la intervención del operativo

Policía dominicana abatió a “La Rabia” criminal condenado en ausencia por el homicidio de un agente

TECNO

Reddit pasará a exigir inicio de sesión tras perder más de un millón de visitas semanales desde buscadores

Reddit pasará a exigir inicio de sesión tras perder más de un millón de visitas semanales desde buscadores

Utiliza Gemini de Google para conseguir trabajo: ingresa este prompt en la IA para mejorar la hoja de vida

Las centrales de gas para centros de datos borrarían 15 años de reducción de emisiones de CO2 en Estados Unidos

“Mi mayor decepción con estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace 5 años”: Sam Altman, creador de ChatGPT

Alexa+ llega a nuevos formatos: Amazon integra su asistente en relojes, marcos y altavoces Echo

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

Murió Patrick Stewart, eterno Capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y Charles Xavier en ‘X-Men’

MUNDO

El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Gobierno anunció el despliegue de 70.000 agentes ante el riesgo de violencia durante las protestas de Halloween en Francia

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino