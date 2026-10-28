WhatsApp cambia las copias de seguridad en Android y iPhone: así podrás revisar y borrar respaldos antiguos

WhatsApp rediseña las copias de seguridad en Android y iPhone - EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

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WhatsApp está renovando la pantalla de copias de seguridad de chats en Android y iPhone, con un diseño que separa el estado del respaldo de las opciones avanzadas de configuración. El cambio permitirá consultar con mayor rapidez si la protección automática está activa, cuándo se realizará el siguiente guardado y si el historial cuenta con cifrado de extremo a extremo.

La actualización importa porque las copias de seguridad conservan conversaciones, archivos y, en algunos casos, videos que pueden ocupar espacio en servicios como Google Drive o iCloud.

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En Android, WhatsApp prepara además una sección para revisar respaldos anteriores y borrar los que estén duplicados o ya no sean necesarios. La función todavía se distribuye de forma gradual.

Android permitirá borrar respaldos antiguos de WhatsApp (Foto: Meta)

La pantalla principal mostrará el estado de cada respaldo

El nuevo diseño reorganiza el apartado de copias de seguridad para que la primera pantalla se concentre en la información esencial. Allí aparecerá la confirmación de que las copias automáticas están activadas, la fecha prevista para el siguiente respaldo y el estado del cifrado de extremo a extremo.

También se mantendrá el botón para hacer una copia manual del historial de chats. Esta opción resulta útil antes de cambiar de teléfono, restaurar el dispositivo o realizar ajustes importantes en la aplicación.

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La intención es que el usuario pueda confirmar el estado de su copia sin recorrer una lista extensa de opciones. Hasta ahora, la pantalla reunía en un mismo espacio los datos del respaldo y las configuraciones complementarias, lo que podía dificultar la consulta rápida.

En la parte inferior habrá un acceso a una página secundaria. Allí quedarán agrupados los controles que no son necesarios para comprobar de inmediato si el contenido se está guardando correctamente.

WhatsApp separará las opciones avanzadas del estado del respaldo (Foto: Meta)

Las opciones avanzadas quedarán en un menú separado

La pantalla secundaria concentrará los ajustes relacionados con la frecuencia de las copias automáticas, la inclusión de videos y el cifrado de extremo a extremo. De esta manera, WhatsApp busca separar la consulta del estado general de la administración detallada del respaldo.

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Los usuarios de Android podrán ver la cuenta de Google vinculada a sus copias y acceder a herramientas para gestionar el espacio ocupado en Google Drive. En los dispositivos de Apple, la nueva interfaz incorporará una opción para desactivar las copias de seguridad en iCloud.

El rediseño no elimina las funciones existentes, sino que cambia la forma de acceder a ellas. Quienes quieran modificar la periodicidad del respaldo o incluir archivos de video deberán entrar en la página adicional desde el nuevo acceso directo.

La reorganización responde a un problema habitual: muchas personas solo abren este menú para comprobar si sus chats se guardaron o para iniciar una copia manual. Al separar las configuraciones, la aplicación reduce la cantidad de información visible en la pantalla principal.

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WhatsApp ampliará el control del espacio usado por las copias - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Android permitirá gestionar copias de seguridad anteriores

La novedad más relevante para los usuarios de Android es una sección denominada “Copias de seguridad anteriores”. Desde allí, WhatsApp prevé ofrecer herramientas para identificar respaldos antiguos o duplicados y eliminarlos con el objetivo de liberar espacio de almacenamiento.

Para revisar esos archivos, será necesario utilizar el acceso para gestionar las copias en el almacenamiento de Google. La herramienta puede resultar útil para quienes han cambiado de teléfono, restaurado la aplicación varias veces o mantienen respaldos que ya no necesitan.

Borrar una copia antigua puede liberar espacio, pero también elimina la posibilidad de restaurar los chats asociados a ese respaldo. Antes de confirmar la acción, conviene comprobar cuál es la copia más reciente y verificar que contiene las conversaciones que se desean conservar.

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WhatsApp también menciona la posibilidad de respaldar el historial de chats mediante su propio almacenamiento en la nube. Sin embargo, esta alternativa continúa en una fase temprana de prueba y todavía no está disponible de forma general.

La actualización llegará de forma gradual a ambas plataformas

La pantalla rediseñada de copias de seguridad ya aparece para algunos participantes del programa beta de Android e iOS. También está disponible para determinados usuarios de la versión estable más reciente de WhatsApp.

La distribución será progresiva, por lo que no todos verán el nuevo menú al mismo tiempo. Si la aplicación conserva el diseño anterior, será necesario esperar a futuras actualizaciones durante las próximas semanas.

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Por ahora, WhatsApp no ha comunicado una fecha para que la renovación llegue a todos los usuarios. Mientras avanza el despliegue, revisar el estado del respaldo y mantener una copia reciente sigue siendo la principal medida para evitar perder conversaciones al cambiar o reiniciar un teléfono.