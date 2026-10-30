Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Gemini propuso una serie de personajes que giran en torno a la angustia digital y los avances científicos fallidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween 2026 se perfila como una edición marcada por el terror conceptual y la fusión entre tecnología y miedo clásico. Dos inteligencias artificiales, Gemini y ChatGPT, fueron consultadas para elaborar listados de disfraces originales pensados para esta celebración, y los resultados combinan referencias a la cultura digital, el folclore de terror tradicional y la experimentación con prótesis y maquillaje de caracterización.

Las propuestas de ambos sistemas muestran un patrón: el miedo ya no se limita a monstruos clásicos como vampiros o zombis genéricos, sino que explora ansiedades contemporáneas vinculadas a la realidad aumentada, los deepfakes y la IA, junto con relecturas de personajes históricos como médicos de la peste o novias fantasmales.

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Disfraces de terror tecnológico sugeridos por Gemini

Gemini propuso una serie de personajes que giran en torno a la angustia digital y los avances científicos fallidos. Uno de ellos es el denominado glitch de realidad aumentada, un disfraz que combina ropa urbana con un visor destrozado, cables expuestos y maquillaje facial que simula píxeles desfasados o una pantalla azul de error.

Un grupo de profesionales conversa con atuendos inspirados en personajes de ficción en una oficina decorada con motivos de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño incluye una luz LED intermitente en un ojo y una pantalla en el pecho con la leyenda “Error del huésped: Conciencia desconectada”.

Otra idea generada por el sistema es el paciente de terapia criogénica fallida, inspirado en la descongelación prematura de un cuerpo. Este disfraz utiliza bata de laboratorio o mono térmico rasgado, escarcha artificial, cristales de hielo y cianosis extrema en labios y dedos. Se complementa con tubos médicos rotos que gotean líquido anticongelante y lentes de contacto blancos que simulan córneas congeladas.

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Gemini también describió la entidad de deepfake o rostro robado, un concepto que plantea una criatura que intenta imitar un rostro humano sin lograrlo del todo. El disfraz requiere una máscara de látex o silicona con rasgos hiperrealistas pero asimétricos, cosida de forma burda sobre la cabeza real, con doble conjunto de ojos o una sonrisa demasiado ancha con dientes irregulares superpuestos.

Entre las propuestas más elaboradas figura el cirujano de almas, un personaje con atuendo de quirófano clandestino: delantal manchado de sangre coagulada, guantes quirúrgicos largos, mascarilla antigua y un arnés con frascos de vidrio iluminados por LED que contienen órganos flotantes o rostros diminutos suspendidos en líquido.

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Una mujer consulta una lista de compras mientras sostiene una máscara de lucha libre en un puesto de disfraces de un mercado popular mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta idea se suma a otras como el parásito fúngico humanoide, inspirado en el concepto del Cordyceps, y el astronauta de una misión perdida, con un traje espacial desgastado y un casco con el visor teñido de sangre seca.

Personajes clásicos reinterpretados según ChatGPT

El listado elaborado por ChatGPT se orientó hacia una reinterpretación de figuras tradicionales del terror y el folclore de Halloween. Entre sus propuestas aparece el médico de la peste, inspirado en los profesionales medievales que atendían epidemias, con máscara de pico alargado, túnica negra, guantes envejecidos y frascos misteriosos como accesorios.

Otra idea destacada es la muñeca de porcelana rota, que combina un vestido antiguo, peluca peinada, maquillaje blanco y grietas negras que recorren el rostro, con un ojo más abierto que el otro para acentuar el efecto inquietante.

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Así lucen las 10 propuestas planteadas por ChatGPT para disfrazarse en Halloween. (Gemini / ChatGPT)

En la misma línea se ubica la novia del cementerio, con vestido de novia deteriorado, velo negro, ramo de flores marchitas y una expresión inexpresiva como rasgo central del personaje.

ChatGPT también propuso el jinete sin cabeza, un disfraz que genera la ilusión óptica de no tener cabeza propia mientras se porta una cabeza falsa bajo el brazo, combinado con ropa oscura de época y maquillaje sangriento. A esto se suma el poseído de ojos negros, descrito como una persona de apariencia normal pero con ojos completamente negros, venas oscuras sobre la piel y movimientos corporales extraños que sugieren pérdida de humanidad.

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Entre las ideas con mayor componente de caracterización física aparece la criatura del bosque prohibido, que mezcla elementos humanos y naturales mediante ramas que emergen de la cabeza, musgo sobre el cuerpo y piel agrietada.

El listado se completa con la enfermera del hospital abandonado, el ser de otra dimensión con tentáculos y extremidades deformadas, y la señal maldita, un personaje con una televisión antigua como cabeza que muestra interferencias y rostros inquietantes, en una propuesta que remite al terror analógico.