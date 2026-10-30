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Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

Jimmy Donaldson, de 28 años, empezó a publicar contenido en internet cuando tenía 13. En aquel entonces, llevaba una vida adolescente habitual en Carolina del Norte, Estados Unidos

Un hombre joven con camiseta negra de manga corta posa con los brazos cruzados frente a un fondo de árboles
MrBeast es el youtuber con más suscriptores del mundo, gracias a un canal principal que reúne 524 millones de seguidores y lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la plataforma. (Google)
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MrBeast es actualmente el youtuber con más suscriptores del mundo. Su canal principal tiene 524 millones de suscriptores y su patrimonio neto asciende a USD 2.600 millones, de acuerdo con Fortune. Pero ¿a qué se dedicaba el creador de contenido antes de ser millonario y famoso?

Jimmy Donaldson, de 28 años, comenzó a subir videos a internet a los 13 años. Sus inicios estuvieron marcados por una adolescencia común en Carolina del Norte, Estados Unidos: creció en un hogar de clase media con dificultades económicas, junto a una madre soltera que trabajaba en varios empleos, según CNN.

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A qué se dedicaba MrBeast antes de la fama y el dinero

Antes de la fama y el dinero, MrBeast construyó su carrera con videos caseros, horas de análisis sobre YouTube y desafíos de resistencia que buscaban captar la atención de la audiencia.

Mucho antes de convertirse en millonario y famoso, Donaldson comenzó a publicar videos en internet cuando tenía apenas 13 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Mucho antes de convertirse en millonario y famoso, Donaldson comenzó a publicar videos en internet cuando tenía apenas 13 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Jimmy Donaldson comenzó a publicar contenido a los 13 años. En febrero de 2012 subió su primer video bajo el nombre de MrBeast6000 y, durante los siguientes cuatro o cinco años, experimentó con distintos formatos.

Sus primeros contenidos incluyeron gameplays (videos en los que jugaba videojuegos), vlogs, análisis sobre las ganancias de otros creadores y retos de menor escala. En paralelo, dedicaba largas horas a estudiar el algoritmo de YouTube, las visitas, las miniaturas y las tendencias de la plataforma.

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Donaldson también ingresó a la Universidad de Carolina del Este, aunque abandonó sus estudios dos semanas después para dedicarse por completo a la edición de videos. En esa etapa, llegó a vivir o trabajar desde su propio automóvil.

De acuerdo con Fortune, Jimmy Donaldson acumuló un patrimonio neto estimado en USD 2.600 millones, una cifra que refleja la expansión de sus actividades más allá de YouTube. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo
De acuerdo con Fortune, Jimmy Donaldson acumuló un patrimonio neto estimado en USD 2.600 millones, una cifra que refleja la expansión de sus actividades más allá de YouTube. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El punto de inflexión llegó en 2017, cuando publicó un video en el que contaba hasta 100.000. El desafío le demandó cerca de 40 horas de grabación.

Ese contenido se volvió viral y cambió el rumbo de su canal. A partir de entonces, los retos de resistencia comenzaron a convertirse en una de las marcas de sus videos.

MrBeast dará asesoría financiera a creadores de contenido

MrBeast se alió con Mastercard para impulsar herramientas financieras y oportunidades de negocio destinadas a creadores de contenido y consumidores.

Donaldson ingresó a la Universidad de Carolina del Este, pero decidió abandonar sus estudios apenas dos semanas después de comenzar. REUTERS/Mohammed Benmansour
Donaldson ingresó a la Universidad de Carolina del Este, pero decidió abandonar sus estudios apenas dos semanas después de comenzar. REUTERS/Mohammed Benmansour

La iniciativa, desarrollada junto con Beast Industries, la compañía fundada por Jimmy Donaldson, contempla programas de tarjetas de marca compartida, beneficios exclusivos, recursos de educación financiera y experiencias vinculadas con la comunidad del youtuber.

El objetivo de la colaboración es ayudar a que las personas conviertan sus ideas y su presencia en línea en proyectos sostenibles.

Según Jeff Housenbold, director ejecutivo de Beast Industries, el acuerdo permitirá ofrecer habilidades prácticas y confianza para llevar adelante iniciativas propias.

El video de la cuenta hasta 100.000 se volvió viral y modificó el rumbo de su canal, al demostrar que los retos extremos podían atraer a una audiencia masiva. REUTERS/Hamad I Mohammed
El video de la cuenta hasta 100.000 se volvió viral y modificó el rumbo de su canal, al demostrar que los retos extremos podían atraer a una audiencia masiva. REUTERS/Hamad I Mohammed

Jill Kramer, directora de marketing y comunicaciones de Mastercard, sostuvo que la nueva generación está creando formas de comercio mientras moldea la cultura digital.

Donaldson pasó de publicar videos en YouTube a construir una empresa con presencia en medios de comunicación, productos de consumo, plataformas tecnológicas, servicios móviles y propuestas financieras.

La alianza busca aprovechar ese alcance para conectar cultura y comercio mediante servicios orientados a quienes buscan desarrollar negocios.

MrBeast pide un Tesla Roadster volador

MrBeast pidió a Tesla un Roadster con capacidad de vuelo para grabar un video, tras la presentación del nuevo deportivo eléctrico de la compañía. Jimmy Donaldson publicó la solicitud el 17 de octubre en X, pero Elon Musk y Tesla no respondieron públicamente.

FILE PHOTO: Tesla unveils its long-delayed Roadster nearly a decade after first revealing a next-generation version of its original electric sports ​car, at a launch event in Waco, Texas, US, on October 15, 2026, in this still image taken from a handout video. Tesla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo
FILE PHOTO: Tesla unveils its long-delayed Roadster nearly a decade after first revealing a next-generation version of its original electric sports ​car, at a launch event in Waco, Texas, US, on October 15, 2026, in this still image taken from a handout video. Tesla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

El vehículo que interesó al creador es el Roadster Rocket, un monoplaza disponible solo por invitación.

Tesla afirmó que puede volar con 10 propulsores de gas frío, alerones activos y un sistema de succión bajo la carrocería. Sin embargo, el modelo no estará habilitado para circular en vías públicas y Musk advirtió que no fue optimizado para la seguridad.

La empresa prevé iniciar la producción en 2028. Musk también anunció una pista de pruebas con loopings en Texas, donde los propietarios podrían ensayar maniobras, incluidas funciones autónomas.

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