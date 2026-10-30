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Chery presenta una tecnología que permite llamar el carro desde el celular

Durante el Chery International User Summit 2026, la marca presentó One Tap Departure, una tecnología que permite al vehículo salir de su estacionamiento y acercarse a un punto de encuentro para recoger al conductor

La función One Step Home localiza un espacio libre y completa el estacionamiento después del descenso de los pasajeros. (Chery)
La función One Step Home localiza un espacio libre y completa el estacionamiento después del descenso de los pasajeros. (Chery)
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Salir de un centro comercial con varias bolsas y esperar el vehículo en la salida, sin recorrer filas de automóviles ni buscar dónde quedó estacionado, fue la escena que Chery recreó para mostrar una tecnología que permite solicitar el carro desde una aplicación móvil. La función, denominada One Tap Departure, se presentó durante el International User Summit 2026.

La herramienta hace parte de SIVP (Super Intelligent Valet Parking), un sistema de inteligencia artificial (IA) aplicado al estacionamiento. En un parqueadero compatible, el usuario puede enviar una orden desde su celular para que el automóvil salga de su espacio y llegue a un punto de recogida establecido previamente.

La propuesta responde a situaciones habituales, como encontrar el vehículo después de hacer compras o acceder a él cuando otros automóviles dejan poco espacio para abrir las puertas. Su funcionamiento, sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por Chery, depende de la infraestructura del lugar y de las condiciones técnicas del sistema.

El automóvil circula a una velocidad máxima de 10 km/h dentro del parqueadero mientras identifica peatones, reductores de velocidad y otros vehículos.
El automóvil circula a una velocidad máxima de 10 km/h dentro del parqueadero mientras identifica peatones, reductores de velocidad y otros vehículos. (Chery)

One Tap Departure: el vehículo llega hasta el punto de encuentro

El usuario no necesita estar dentro del automóvil para activar la función. Desde la aplicación puede indicar el punto de recogida y solicitar que el vehículo se desplace hasta allí.

La herramienta puede resultar útil cuando el conductor lleva paquetes, viaja con niños o se encuentra en un parqueadero donde el acceso al automóvil es complicado.

Durante el trayecto, SIVP analiza el entorno para identificar peatones, otros vehículos y obstáculos. También ajusta el desplazamiento ante curvas, rampas y reductores de velocidad. De acuerdo con Chery, el vehículo puede circular a una velocidad máxima de 10 km/h dentro del estacionamiento.

La aplicación móvil permite al usuario consultar el estado de la maniobra, pausar el recorrido o asumir el control del automóvil ante una alerta.
La aplicación móvil permite al usuario consultar el estado de la maniobra, pausar el recorrido o asumir el control del automóvil ante una alerta. (Chery)

Desde la aplicación, el usuario puede consultar el estado de la operación, pausarla o asumir el control. Si el sistema detecta una situación que no puede gestionar de forma segura, detiene el vehículo y envía una alerta al teléfono.

Esta tecnología no permite que el automóvil se desplace de forma autónoma en cualquier lugar: requiere estacionamientos compatibles y condiciones específicas para operar.

Durante el encuentro, Chery mostró así una aplicación de la inteligencia artificial centrada en una tarea cotidiana de la movilidad, en lugar de limitarse a presentar desarrollos experimentales de mayor complejidad.

One Step Home: el carro también puede buscar dónde estacionarse

La presentación incluyó One Step Home, una función que actúa en el momento de llegada al destino. Los ocupantes pueden descender del vehículo y solicitar que este busque un espacio disponible y complete la maniobra de estacionamiento, siempre que el entorno sea compatible.

La camioneta Chery TIGGO 9 CSH incorpora en Colombia el sistema APA, una asistencia de parqueo distinta a la plataforma SIVP.
La camioneta Chery TIGGO 9 CSH incorpora en Colombia el sistema APA, una asistencia de parqueo distinta a la plataforma SIVP. (Chery)

Ambas herramientas cubren momentos diferentes de la experiencia: One Step Home se enfoca en encontrar un lugar para estacionar, mientras que One Tap Departure permite recuperar el automóvil cuando el usuario está listo para salir.

¿Llegará esta tecnología de estacionamiento autónomo a Colombia?

Aunque Chery presentó internacionalmente el sistema SIVP, la compañía no ha anunciado su disponibilidad en Colombia. En el mercado local, una de las tecnologías relacionadas con el estacionamiento es el sistema APA (asistencia de estacionamiento autónomo), incorporado en la Chery TIGGO 9 CSH.

Chery presentó la tecnología One Tap Departure durante el evento International User Summit 2026.
Chery presentó la tecnología One Tap Departure durante el evento International User Summit 2026. (Chery)

APA está diseñado para asistir al conductor durante la maniobra de estacionamiento, mientras que SIVP contempla funciones adicionales, como desplazarse dentro de parqueaderos compatibles y acercarse a un punto de recogida.

Por ahora, la presencia de APA en un vehículo comercializado en Colombia no significa que las funciones One Tap Departure y One Step Home estén disponibles en el país.

La presentación hace parte de Technology. For Family, uno de los componentes de la estrategia For Family de Chery, con la que la compañía explora tecnologías orientadas a facilitar la experiencia de movilidad de los usuarios.

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