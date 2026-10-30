“Si vas a entrar al mundo laboral, conviene empezar tu carrera en momento de grandes cambios”: Sam Altman, CEO de OpenAI

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, habló sobre el futuro del empleo durante una entrevista con la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford. (Reuters)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que los jóvenes que ingresan ahora al mercado laboral tienen una oportunidad singular para destacar debido a la transformación que provoca la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

En una entrevista con la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford, el ejecutivo sostuvo que “si vas a entrar al mundo laboral, conviene empezar tu carrera en momento de grandes cambios cuando el terreno de juego está más abierto”.

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Según Altman, numerosas tareas que hoy realizan personas serán ejecutadas de forma distinta, más rápida y económica por sistemas de inteligencia artificial. “Es totalmente cierto que una enorme cantidad de tareas que la gente hace hoy serán realizadas mejor, más barato y más rápido por la IA, y de manera completamente diferente”, señaló el directivo.

Altman afirmó que comenzar una carrera en tiempos de grandes cambios ofrece un terreno de juego más abierto para los jóvenes profesionales. (Europa Press)

El empresario añadió que amplios sectores de los empleos actuales, tal como se desempeñan en la actualidad, quedarán completamente a cargo de sistemas automatizados.

La transición no será inmediata, pero abrirá oportunidades

Pese al alcance de los cambios que anticipa, Altman advirtió que la transformación no ocurrirá con la velocidad que muchos esperan. Sin embargo, consideró que ese proceso de reconversión puede generar oportunidades concretas para quienes estén dispuestos a dejar de lado las trayectorias profesionales tradicionales y evaluar qué tipo de negocios pueden construirse a partir de las nuevas herramientas tecnológicas.

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El director ejecutivo de OpenAI cuestionó la actitud de quienes recién egresan de programas de posgrado en negocios. “Mi decepción crónica con los estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que era genial hace cinco años en lugar de intentar algo nuevo”, expresó. Para Altman, el momento actual representa una ocasión propicia para emprender proyectos inéditos antes que replicar modelos de negocio ya consolidados.

El fundador de OpenAI cuestionó a los estudiantes de MBA por replicar modelos de negocio ya consolidados en lugar de innovar. (Reuters)

Nuevas empresas podrían superar en tamaño a OpenAI

El fundador de OpenAI planteó que la tecnología desarrollada por su compañía habilita la creación de negocios que resultaban inviables apenas unos años atrás. “Hay muchas empresas que se pueden construir sobre la tecnología que OpenAI ha puesto en el mundo que serán mucho más grandes y, espero, más importantes que OpenAI”, afirmó.

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El empresario cuenta con experiencia previa en la fundación de compañías desde cero. En 2005 abandonó sus estudios de ciencias de la computación en Stanford para cofundar Loopt, una plataforma de redes sociales basada en geolocalización que luego fue adquirida por otra empresa. Posteriormente se incorporó a la aceleradora de startups Y Combinator, donde ejerció como presidente entre 2014 y 2019.

A partir de esa trayectoria, Altman planteó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para que una nueva generación de emprendedores aborde problemas que antes parecían fuera de alcance. “Creo que las personas con alto potencial, impulso, ideas, una nueva forma de ver las cosas y nuevas habilidades tienden a desempeñarse relativamente bien cuando el terreno se mueve más”, señaló ante estudiantes de Stanford.

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En 2005, Altman abandonó sus estudios en Stanford para cofundar Loopt, una plataforma de redes sociales basada en geolocalización. (Reuters)

El planteo de Altman coincide con un repunte en la actividad emprendedora de Estados Unidos. Durante 2025, los ciudadanos estadounidenses presentaron 5,7 millones de solicitudes para iniciar nuevos negocios, la cifra anual más alta registrada por la Oficina del Censo en las dos décadas que lleva recopilando ese tipo de datos.

Referentes del sector tecnológico respaldan la postura de Altman

El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, coincidió en que los emprendedores que construyen sus proyectos con inteligencia artificial desde el inicio cuentan con una ventaja frente a quienes intentan adaptar la tecnología a estructuras empresariales ya existentes.

“Cualquiera que haya fundado una empresa en los últimos dos años ha estado construyendo una compañía en la era de la IA, y tiene una ventaja predeterminada, porque el ADN de su organización pertenece a este nuevo mundo”, declaró en una entrevista con la revista Fortune el año pasado. Ohanian agregó que existen fundadores con gran motivación dispuestos a competir con empresas ya establecidas, y que ese origen marca una diferencia sustancial en la capacidad de ejecución de los nuevos proyectos.

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Mark Cuban, exinversor de Shark Tank, definió a la inteligencia artificial como una herramienta de apalancamiento indispensable para emprender. (Reuters)

El empresario Mark Cuban, exinversor del programa Shark Tank, también instó a los emprendedores a utilizar la inteligencia artificial como ventaja competitiva. “Si no la estás usando para moverte más rápido o tomar decisiones más inteligentes, estás en desventaja”, dijo Cuban a Fortune en 2025.

El empresario definió a la tecnología como una herramienta de apalancamiento y sostuvo que “el emprendedor con más éxito será el que entienda cómo usar la inteligencia artificial de manera adecuada”.