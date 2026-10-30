Tecno

“Si vas a entrar al mundo laboral, conviene empezar tu carrera en momento de grandes cambios”: Sam Altman, CEO de OpenAI

El directivo sostuvo que amplios sectores de los empleos actuales quedarán a cargo de sistemas de inteligencia artificial

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, habló sobre el futuro del empleo durante una entrevista con la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford. (Reuters)
Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, habló sobre el futuro del empleo durante una entrevista con la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford. (Reuters)
Guardar

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que los jóvenes que ingresan ahora al mercado laboral tienen una oportunidad singular para destacar debido a la transformación que provoca la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

En una entrevista con la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford, el ejecutivo sostuvo que “si vas a entrar al mundo laboral, conviene empezar tu carrera en momento de grandes cambios cuando el terreno de juego está más abierto”.

PUBLICIDAD

Según Altman, numerosas tareas que hoy realizan personas serán ejecutadas de forma distinta, más rápida y económica por sistemas de inteligencia artificial. “Es totalmente cierto que una enorme cantidad de tareas que la gente hace hoy serán realizadas mejor, más barato y más rápido por la IA, y de manera completamente diferente”, señaló el directivo.

25/05/2023 25 May 2023, Bavaria, Munich: Chief executive officer (CEO) of OpenAI and inventor of the AI software ChatGPT Sam Altman participates in a panel discussion at the Technical University of Munich (TUM). Photo: Sven Hoppe/dpa
Altman afirmó que comenzar una carrera en tiempos de grandes cambios ofrece un terreno de juego más abierto para los jóvenes profesionales. (Europa Press)

El empresario añadió que amplios sectores de los empleos actuales, tal como se desempeñan en la actualidad, quedarán completamente a cargo de sistemas automatizados.

La transición no será inmediata, pero abrirá oportunidades

Pese al alcance de los cambios que anticipa, Altman advirtió que la transformación no ocurrirá con la velocidad que muchos esperan. Sin embargo, consideró que ese proceso de reconversión puede generar oportunidades concretas para quienes estén dispuestos a dejar de lado las trayectorias profesionales tradicionales y evaluar qué tipo de negocios pueden construirse a partir de las nuevas herramientas tecnológicas.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de OpenAI cuestionó la actitud de quienes recién egresan de programas de posgrado en negocios. “Mi decepción crónica con los estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que era genial hace cinco años en lugar de intentar algo nuevo”, expresó. Para Altman, el momento actual representa una ocasión propicia para emprender proyectos inéditos antes que replicar modelos de negocio ya consolidados.

El fundador de OpenAI cuestionó a los estudiantes de MBA por replicar modelos de negocio ya consolidados en lugar de innovar. (Reuters)
El fundador de OpenAI cuestionó a los estudiantes de MBA por replicar modelos de negocio ya consolidados en lugar de innovar. (Reuters)

Nuevas empresas podrían superar en tamaño a OpenAI

El fundador de OpenAI planteó que la tecnología desarrollada por su compañía habilita la creación de negocios que resultaban inviables apenas unos años atrás. “Hay muchas empresas que se pueden construir sobre la tecnología que OpenAI ha puesto en el mundo que serán mucho más grandes y, espero, más importantes que OpenAI”, afirmó.

El empresario cuenta con experiencia previa en la fundación de compañías desde cero. En 2005 abandonó sus estudios de ciencias de la computación en Stanford para cofundar Loopt, una plataforma de redes sociales basada en geolocalización que luego fue adquirida por otra empresa. Posteriormente se incorporó a la aceleradora de startups Y Combinator, donde ejerció como presidente entre 2014 y 2019.

A partir de esa trayectoria, Altman planteó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para que una nueva generación de emprendedores aborde problemas que antes parecían fuera de alcance. “Creo que las personas con alto potencial, impulso, ideas, una nueva forma de ver las cosas y nuevas habilidades tienden a desempeñarse relativamente bien cuando el terreno se mueve más”, señaló ante estudiantes de Stanford.

En 2005, Altman abandonó sus estudios en Stanford para cofundar Loopt, una plataforma de redes sociales basada en geolocalización. (Reuters)
En 2005, Altman abandonó sus estudios en Stanford para cofundar Loopt, una plataforma de redes sociales basada en geolocalización. (Reuters)

El planteo de Altman coincide con un repunte en la actividad emprendedora de Estados Unidos. Durante 2025, los ciudadanos estadounidenses presentaron 5,7 millones de solicitudes para iniciar nuevos negocios, la cifra anual más alta registrada por la Oficina del Censo en las dos décadas que lleva recopilando ese tipo de datos.

Referentes del sector tecnológico respaldan la postura de Altman

El cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, coincidió en que los emprendedores que construyen sus proyectos con inteligencia artificial desde el inicio cuentan con una ventaja frente a quienes intentan adaptar la tecnología a estructuras empresariales ya existentes.

“Cualquiera que haya fundado una empresa en los últimos dos años ha estado construyendo una compañía en la era de la IA, y tiene una ventaja predeterminada, porque el ADN de su organización pertenece a este nuevo mundo”, declaró en una entrevista con la revista Fortune el año pasado. Ohanian agregó que existen fundadores con gran motivación dispuestos a competir con empresas ya establecidas, y que ese origen marca una diferencia sustancial en la capacidad de ejecución de los nuevos proyectos.

Mark Cuban, exinversor de Shark Tank, definió a la inteligencia artificial como una herramienta de apalancamiento indispensable para emprender. (Reuters)
Mark Cuban, exinversor de Shark Tank, definió a la inteligencia artificial como una herramienta de apalancamiento indispensable para emprender. (Reuters)

El empresario Mark Cuban, exinversor del programa Shark Tank, también instó a los emprendedores a utilizar la inteligencia artificial como ventaja competitiva. “Si no la estás usando para moverte más rápido o tomar decisiones más inteligentes, estás en desventaja”, dijo Cuban a Fortune en 2025.

El empresario definió a la tecnología como una herramienta de apalancamiento y sostuvo que “el emprendedor con más éxito será el que entienda cómo usar la inteligencia artificial de manera adecuada”.

Temas Relacionados

OpenaiSam AltmanChatgptEmpleoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

El multimillonario propone un impuesto al valor agregado generado por los robots para financiar un “ingreso alto universal”

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

Los tres querían frenar un pedido de cifras sobre contenido dañino. Meta espera aún otro fallo, sobre cómo se calculan las multas

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

Jimmy Donaldson, de 28 años, empezó a publicar contenido en internet cuando tenía 13. En aquel entonces, llevaba una vida adolescente habitual en Carolina del Norte, Estados Unidos

Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

El 31% de las pymes en América Latina perdió dinero por ciberataques: phishing y falsas aplicaciones de IA

La falta de protocolos, copias de seguridad y capacitación puede ampliar el impacto de una intrusión

El 31% de las pymes en América Latina perdió dinero por ciberataques: phishing y falsas aplicaciones de IA

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Desde los fondos de pantalla hasta los temas de conversación, estas opciones permiten darle una estética de Halloween a la aplicación sin alterar sus funciones de seguridad

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

DEPORTES

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

La calculadora del Superclásico con la mira de Boca y River entre la clasificación a las copas, el pase a los playoffs y el título Anual

En medio de las tensiones con Manchester United, Lisandro Martínez está en el radar de dos potencias de España

Alexander Zverev será el nuevo N°1 desde el lunes y escribirá su nombre en la historia del tenis: la lista con los 30 tenistas que llegaron a la cima

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Franco Colapinto saldrá a pista en el segundo entrenamiento del GP de México

TELESHOW

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

La emoción de Moria Casán al recibir un mensaje de su padre por medio de una médium: “Hizo toda que mi vida fuera lúdica”

El video del momento en que las cenizas de Coco, el chofer de Moria Casán, fueron arrojadas al mar

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

INFOBAE AMÉRICA

Neuroarquitectura: los paseos botánicos virtuales tienen efectos positivos en la salud, asegura un estudio

Neuroarquitectura: los paseos botánicos virtuales tienen efectos positivos en la salud, asegura un estudio

Declaran culpable por homicidio a expolicía por la muerte de Keyla Martínez en Honduras

El Niño eleva el riesgo de muertes por calor en el mundo: qué prevé el mapa para Argentina

Crean el primer atlas de suelos marcianos: nombre, clasificación y 2.000 tipos de terreno con un elegido para cultivar

“Aquí se vive a otro ritmo”: La íntima escapada familiar de Usher en Costa Rica