Binance prometió un “informe post mortem” del hackeo y dijo cuáles son sus 4 prioridades urgentes tras el robo de USD 6.300 millones

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En medio de un hackeo que se cree generó un impacto económico de unos USD 6.300 millones, la plataforma Binance anunció que restablecer los retiros, reforzar la transparencia a través del Proof of Reserves, recuperar los fondos congelados y publicar un informe post mortem son las cuatro prioridades que encarará en los próximos días tras el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.

El exchange detalló estos pasos en la segunda actualización sobre el incidente de seguridad que afectó a sus hot wallets el 29 de octubre.

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Los cuatro puntos, textuales, son:

Restablecer los retiros: “El equipo técnico tiene como objetivo comenzar a reanudar el servicio de retiros dentro de aproximadamente 34 horas, sujeto a la finalización de las verificaciones de seguridad. Esto procederá con un enfoque por fases”.

Reforzar la transparencia y la verificación a través del Proof of Reserves : “Estamos comprando el 20% restante de los activos tokenizados perdidos. Planeamos ejecutar una instantánea inicial de Proof Of Reserves en 12 horas y tener el resultado listo para el lunes 2026-11-02”.

Recuperar los fondos robados congelados: “Estamos trabajando con las fuerzas del orden, firmas de inteligencia blockchain , emisores de tokens y otros exchanges para rastrear y recuperar los fondos robados.”

Publicar un informe post mortem del incidente: “Estamos llevando a cabo una revisión de seguridad completa y proporcionaremos un informe técnico detallado que describa lo sucedido, las lecciones aprendidas y las salvaguardas adicionales que se están implementando”.

Hot wallets comprometidas

Según el comunicado, firmado por los co-CEOs Richard Teng y Yi He, el incidente ocurrió “aproximadamente a las 2026-10-29 20:05 (UTC)”, cuando las hot wallets de la compañía “se vieron comprometidas, lo que resultó en una pérdida de aproximadamente USD 6.300 millones en activos tokenizados”. La empresa calificó el episodio como “un grave incidente de seguridad” y aseguró haber trabajado “sin descanso” durante las 24 horas posteriores.

Richard Teng, cpCEO de Binance (REUTERS/Hollie Adams)

La empresa volvió a ser categórica respecto de quién absorberá las pérdidas: “Binance absorberá el impacto financiero de estos fondos robados, no nuestros usuarios”. Para sostener ese compromiso, la compañía afirmó haber apartado “más de USD 6.340 millones en fondos de la compañía, con USD 5.000 millones mantenidos en los activos tokenizados exactos afectados que fueron robados, como USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, etc.”.

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Según el comunicado, esa cifra “significa que ya hemos cubierto aproximadamente el 80% del monto afectado”, mientras continúa la compra del 20% restante “a través de canales de mercado y OTC”.

Puntos de vulneración adicionales a la laptop comprometida

El comunicado detalla una serie de medidas tomadas desde la detección del ataque: la contención de “la infraestructura comprometida”, la revocación de “las autorizaciones afectadas”, la implementación de “controles adicionales para prevenir más actividad no autorizada” y la suspensión temporal de los retiros “mientras realizamos revisiones de seguridad adicionales”. Los depósitos y el resto de los servicios de la plataforma, aclaró la empresa, “siguen operativos”.

El comienzo deL último comunicado de la empresa

En materia de recuperación, Binance indicó haber trabajado “con las fuerzas del orden, firmas de inteligencia blockchain, emisores de activos y socios de la industria para rastrear y congelar los activos afectados”, con un resultado de aproximadamente USD 3.000 millones congelados on-chain hasta el momento del comunicado.

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Sobre el origen del ataque, la empresa matizó su hipótesis inicial: “Nuestra investigación inicial sugirió que el incidente podría involucrar una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación posterior ha descubierto puntos adicionales de vulneración”. El comunicado subraya que “no hemos encontrado pruebas de que las claves privadas de las wallets hayan sido filtradas” y anticipa que la compañía compartirá “más hallazgos técnicos dentro de aproximadamente 48 horas”.

Firmas externas de inteligencia blockchain ya avanzaron sobre posibles responsables. TRM Labs atribuyó el robo “con alta confianza” al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte. El comunicado de Binance no hace referencia a esa atribución.

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La compañía asume “plena responsabilidad”

Hacia el cierre, Binance reafirmó su postura institucional: “Asumimos plena responsabilidad por abordar este incidente de seguridad, reforzar nuestra infraestructura de seguridad y garantizar que nuestros usuarios estén protegidos”.

La compañía pidió a los usuarios seguir “únicamente los canales oficiales de Binance” o contactar al “Soporte al Cliente oficial” para evitar desinformación durante el proceso de recuperación.

El texto cierra con un agradecimiento a la comunidad “por su paciencia y su confianza continua mientras trabajamos para superar esta situación”.