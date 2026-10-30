Dalma y Gianinna Maradona homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños: “¡El cielo es tuyo!”

Dalma y Gianinna homenajearon a Diego en el día de su cumpleaños (Instagram)

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Gianinna y Dalma Maradona recordaron este jueves a su padre, Diego Armando Maradona, en la fecha en que habría cumplido 66 años, con una serie de publicaciones en sus cuentas de Instagram que combinan fotografías de archivo, mensajes de extrañeza y, en el caso de Dalma, un pedido explícito de justicia. El homenaje llega días después de que concluyera el juicio por la muerte del exfutbolista: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro cerró las audiencias el 22 de octubre y fijó para el 22 de diciembre de 2026 la lectura del veredicto sobre los seis imputados que siguen procesados, por lo que las hijas del ídolo aguardan aún una resolución judicial.

El primero de los repasos lo abrió Gianinna con una fotografía en blanco y negro en la que Diego besa a su hija cuando era niña. En la imagen, ella lleva un piloto de lunares y sostiene un peluche con forma de panda, mientras su padre la abraza con un reloj visible en la muñeca. Sobre esa foto, Gianinna escribió: “Que los cumplas todo lo feliz del mundo papito lindo, ¡el cielo es tuyo! Aunque hoy tampoco haya dirección, FELIZ VIDA PA! Gracias por una vida juntos! Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca. Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabes lo que te extraño y nuestras charlas. Gracias por no dejarme nunca sola! Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar! En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar! GRACIAS! TE AMO Y TE EXTRAÑO!”.

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La segunda historia que compartió fue una producción fotográfica de estudio con un estampado de Versace de fondo que remite a la estética de los años 90. En la imagen aparece la familia completa: Diego, Claudia Villafañe y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, esta última todavía niña y con la lengua afuera a cámara. El texto fue más breve: “Feliz cumple Papi! Te extraño con toda mi alma! Gracias por ellas”.

La tierna foto de Benjamín junto a su abuelo

Gianinna puso el recordatorio en su teléfono

La ex de Daniel Osvaldo también recordó la época en la que sus padres estaban juntos

La tercera historia tuvo un formato distinto: una captura de pantalla de la pantalla de bloqueo de su teléfono, fechada el viernes 30 de octubre a las 10:10, con una foto de Diego con la camiseta de Boca Juniors, saludando con el brazo en alto desde lo que parece ser un palco o un túnel de estadio. Debajo de la hora, un recordatorio de calendario señalaba “DAM cumple 66 años, todo el día”, junto a la leyenda “Tienes el día libre”. La cuarta y última historia que subió Gianinna es una imagen de archivo, de aspecto más antiguo y menor calidad: Diego con anteojos de sol hace un gesto de garras detrás de Benja Agüero, el único hijo de con capucha y anteojos oscuros que sonríe a cámara.

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Por su parte, Dalma abrió sus publicaciones con una frase directa: “Es mentira que con el tiempo duele menos”. La historia, difundida bajo la cuenta “Margaritas”, combina ese texto con una fotografía en blanco y negro en la que se ve a una persona de cabello oscuro y rizado besando a un bebé. La frase completa que acompaña la imagen dice: “Es mentira que con el tiempo duele menos… Yo te extraño cada día más…”. Debajo de la fotografía, Dalma agregó un segundo mensaje: “¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te mereces”. La historia incluye, además, una imagen más pequeña en la que se observa a Diego Maradona agachado junto a su hija, rodeados de pelotas de fútbol, con la firma “Margaritas” y el nombre “Dalma Maradona” debajo.

En una segunda historia, Dalma compartió otra imagen con la etiqueta a su hermana menor visible en la esquina superior derecha. El texto que la encabeza dice: “Lo inexplicable de extrañarte tanto que duele”. La fotografía muestra a Diego en una escena de baile, con la boca abierta, vestido con una remera gris con una letra “D” en estilo gótico, rodeado de varias personas en un ambiente con luces anaranjadas y rojizas. Sobre esa misma imagen, en la parte inferior, un segundo texto en mayúsculas y con tipografía tipo máquina de escribir cierra la publicación: “Ya nos vamos a encontrar y vamos a volver a festejar así!”.

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"Es mentira que con el tiempo duele menos", escribió Dalma en la publicación

Las hermanas están a la espera del veredicto del juzgado

Ambas hermanas partieron del mismo punto: el dolor por la ausencia de su padre en la fecha de su nacimiento, con la coincidencia de que el tiempo, según sus propias palabras, no atenúa ese sentimiento. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús.