Tecno

Las acciones de Intel cayeron cerca de 20% tras pronosticar ventas inferiores por la crisis de las PC

Para el cuarto trimestre de 2026, la compañía tecnológica proyecta ingresos de entre USD 15.000 y 16.000 millones

Las acciones de Intel cayeron hasta un 20% tras presentar pronósticos de ingresos inferiores a las estimaciones de Wall Street. (REUTERS/Dado Ruvic)
Las acciones de Intel cayeron hasta un 20% tras presentar pronósticos de ingresos inferiores a las estimaciones de Wall Street. (REUTERS/Dado Ruvic)
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Las acciones de Intel cayeron entre 18% y más de 20% en las operaciones posteriores al cierre del jueves 29 de octubre de 2026, después de que la empresa pronosticara para el cuarto trimestre ingresos y ganancias inferiores a lo esperado, según Reuters. La compañía citó la debilidad del mercado de PC y una explosión en una fábrica de Israel.

Intel prevé ingresos de entre USD 15.000 y 16.000 millones en el cuarto trimestre. Los analistas consultados por LSEG esperaban USD 17.070 millones. La ganancia ajustada proyectada es de 25 centavos por acción, frente a los 43 centavos que anticipaba el mercado.

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La cotización cerró la jornada regular en USD 92,07 y bajó a USD 75,88 en la sesión posterior, según Yahoo Finance. Es el nivel más bajo desde abril, según eThe Oregonian. Las acciones de Intel habían subido más de 100% en lo que va de 2026.

La división de centros de datos e inteligencia artificial aumentó su facturación un 78%, mientras las ventas de procesadores para PC descendieron un 5%. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
La división de centros de datos e inteligencia artificial aumentó su facturación un 78%, mientras las ventas de procesadores para PC descendieron un 5%. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El tercer trimestre, terminado el 26 de septiembre, dejó ingresos de USD 16.510 millones, un 21% más que un año antes y en línea con lo previsto. La ganancia ajustada fue de 52 centavos por acción, por encima de los 40 centavos estimados.

Los chips para PC cayeron mientras los de centros de datos crecieron

Las ventas de la división de chips para computadoras bajaron 5%, a USD 8.100 millones, y quedaron por debajo de los USD 8.980 millones que esperaba el mercado. El negocio de centros de datos e IA, en cambio, subió 78%, a USD 7.300 millones, según CNBC.

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El director financiero, David Zinsner, dijo: “Vemos que la desaceleración de las PC continuará al menos durante la primera mitad del próximo año”. Intel proyecta, según Quartz, que el mercado de PC caerá 12% en 2026 y otro 10% en 2027.

La firma elevó su previsión de inversión de capital a 20.000 millones de dólares para el cierre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La firma elevó su previsión de inversión de capital a 20.000 millones de dólares para el cierre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El director ejecutivo, Lip-Bu Tan, atribuyó parte del problema al precio de la memoria. “Los precios de la memoria subieron mucho. Mi predicción es que en 2027 será un problema muy grave para todos”, dijo a Bloomberg, según Quartz. La empresa tenía previsto subir 10% los precios de sus procesadores para PC en octubre.

La explosión en Israel costará USD 600 millones en ventas

Zinsner dijo a Reuters que la explosión de octubre en la planta de Kiryat Gat, en Israel, restará unos USD 300 millones a los ingresos del cuarto trimestre y unos 200 puntos básicos al margen bruto. Se espera un efecto similar en el primer trimestre, unos USD 600 millones en total. CNBC indicó que el accidente mató a dos trabajadores e hirió de gravedad a un tercero.

La fábrica estuvo parada dos semanas y fabrica sobre todo chips para centros de datos. Intel aún evalúa cuántas obleas, los discos de silicio donde se fabrican los chips, se pueden aprovechar. Zinsner indicó que la producción empezaría a recuperarse hacia el fin de esa semana.

La firma elevó su previsión de inversión de capital a 20.000 millones de dólares para el cierre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)
La firma elevó su previsión de inversión de capital a 20.000 millones de dólares para el cierre de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

Tan reconoció a Bloomberg, según Quartz, que no pueden cumplir con los pedidos de los clientes. La empresa dice que no logra producir suficientes procesadores Xeon, los de servidores, para una demanda que superó sus cálculos. The Oregonian advirtió que eso la expone a perder mercado frente a rivales.

Intel eleva su previsión de capital para 2026

Intel elevó a USD 20.000 millones su previsión de inversión de capital para 2026, desde los USD 18.000 millones de julio, y dijo que en 2027 el gasto aumentará de forma considerable. En agosto había reunido USD 23.000 millones con una oferta de acciones.

El retroceso bursátil de Intel arrastró al sector de semiconductores y provocó bajas en las acciones de rivales como AMD y Broadcom. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El retroceso bursátil de Intel arrastró al sector de semiconductores y provocó bajas en las acciones de rivales como AMD y Broadcom. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La caída arrastró a otras empresas en la sesión posterior: AMD bajó 4% y Broadcom 2%, según Reuters.

Un analista de Rosenblatt Securities atribuyó el movimiento al “contagio” del ánimo negativo, y Reuters recordó que esos movimientos suelen exagerarse fuera del horario regular. AMD presentará resultados la próxima semana y Nvidia lo hará a mediados de noviembre, según CNBC.

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