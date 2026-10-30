El Gobernador de Chaco ordenó que los presos de su provincia fabriquen camas para los evacuados por El Niño

Leandro Zdero mandó a los presos a hacer camas para evacuados de El Niño

Guardar

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció que ordenó que los presos de su provincia fabriquen camas para quienes debieron ser evacuados a causa de las inundaciones provocadas por El Niño.

“He dispuesto que los presos de las cárceles del Chaco fabriquen parte de las camas para los evacuados por el fenómeno de El Niño. Y ya lo están haciendo”, manifestó el mandatario.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la información oficial, ya se habrían producido 100 unidades en las distintas penitenciarías de la provincia. Según datos del Comité para la prevención de la tortura, son más de 1.200 las personas que están alojadas en cárceles chaqueñas.

La provincia del norte es, junto a Corrientes, la más golpeada hasta ahora por la crecida de las aguas del río Paraná. Según los últimos datos oficiales, hay más de 2.200 afectados entre evacuados (trasladados a centros de asistencia) y autoevacuados (se retiraron por sus medios a casas de familiares o amigos).

Zdero aseguró que la orden para que los detenidos construyan camas forma parte de un “cambio de paradigma” en el que “ahora cada preso colabora trabajando”. Se entronca, aseveró, con la decisión de “poner fin a los celulares en las cárceles”.

PUBLICIDAD

Chaco es una de las provincias más afectadas por El Niño

“Se terminó el Estado ausente y el confort para los que delinquen. Dejamos atrás el Chaco del caos, de la complicidad, del desorden y de la injusticia. Paso a paso avanzamos y cumplimos con hechos”, definió.

Luego, reconoció: “Falta mucho. Pero vamos por el camino correcto”.

En los últimos días, el gobernador recorrió varios de los puntos afectados por las inundaciones. Acompañado de equipos de asistencia, escuchó a los vecinos cuyas casas quedaron bajo agua o que perdieron bienes materiales por la crecida.

Los operativos que la provincia puso en marcha incluyen entrega de alimentos y agua potabilizada, asistencia alimentaria, salud, educación y atención animal.

El detalle

Desde el gobierno que encabeza Zdero, aclararon que la participación de los presos es voluntaria (Instagram)

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, indicó que los internos alojados en la Unidad Penal de Resistencia comenzaron la fabricación de camas y cuchetas. Lo producido se destinará a los centros de evacuados que funcionan en el área metropolitana del Gran Resistencia. Esta zona abarca la capital, Barranqueras y Puerto Vilelas.

PUBLICIDAD

El programa se extenderá luego al resto de las cárceles chaqueñas.

El funcionario aclaró que la participación de los internos es voluntaria. Las tareas forman parte de un proceso de formación en oficios. “No se les obliga a trabajar. Los presos están en un esquema de capacitación, de aprendizaje y también de colaboración con el Estado provincial y con la sociedad toda”, sostuvo.

Incluso mencionó que podría constituirse en una salida laboral para los internos una vez que cumplan su condena.

“Es un aporte que hace el gobierno a través de las personas que están privadas de libertad y que trabajan para darle una respuesta, a una parte de la gente que sufre este fenómeno climático y que está necesitando”, dijo el funcionario en declaraciones a Diario Norte.

PUBLICIDAD

El avance del agua

En Corrientes, la baja circunstancial del caudal de agua les permitió a muchos el retorno a sus hogares

La crecida del río Paraná impactó en un total de 630 hogares chaqueños, según datos oficiales. Hasta el viernes, son 2.239 las personas afectadas y registradas. En esta instancia, el gobierno provincial mantiene cuatro centros de contención en funcionamiento. Gran parte de los afectados se refugia en casas de familiares o amigos y no asiste a estos albergues.

El lugar más damnificado sigue siendo Puerto Vilelas. La localidad conforma el extremo sur del Gran Resistencia. Allí hay 1.350 personas que debieron dejar sus hogares. De ese total, 661 fueron evacuadas y 689 se autoevacuaron.

En Corrientes, en tanto, la baja circunstancial de las aguas del Paraná permitió que muchas familias regresen a sus hogares en la zona norte de la provincia. Según datos de Defensa Civil provincial, la cifra de 700 afectados que había días atrás se redujo a poco más de 400. La preocupación está enfocada ahora en lo que ocurrirá aguas abajo.

PUBLICIDAD