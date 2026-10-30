Ciencia

Neuroarquitectura: los paseos botánicos virtuales tienen efectos positivos en la salud, asegura un estudio

Un experimento en Pensilvania demuestra cómo contemplar entornos diseñados por computadora reduce el cansancio cognitivo y alivia la sensación de encierro. Los registros biomédicos constatan además un estímulo inmediato en la vitalidad corporal

Marco de visor que encuadra un jardín con fuente de agua, nenúfares, flores amarillas y violetas, setos verdes y pérgolas blancas.
Las poblaciones urbanas pasan más del noventa por ciento del día en espacios cerrados, un factor que detona fatiga mental y estrés crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vida moderna transcurre casi por completo entre cuatro paredes. Las poblaciones urbanas pasan más del 90% de sus jornadas dentro de edificios cerrados, una desconexión ambiental que los especialistas denominan déficit de naturaleza y que suele detonar cuadros de fatiga mental, sobrecarga cognitiva y estrés crónico.

Esta falta de contacto con entornos verdes afecta de manera silenciosa el bienestar cotidiano de millones de personas en todo el mundo, mientras el acceso a parques amplios o paisajes abiertos se vuelve un recurso escaso en las grandes urbes. Por esta razón, un equipo científico demostró que los jardines ornamentales virtuales logran restaurar la mente humana.

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Durante décadas, la psicología ambiental sostuvo una división estricta entre dos extremos opuestos. Por un lado, se consideraba que únicamente la naturaleza virgen poseía la virtud de aliviar el agotamiento psíquico; por el otro, se asumía que las estructuras urbanas representaban fuentes invariables de tensión.

En esa comparación tradicional quedaba una incógnita abierta: nadie había medido con precisión qué sucede en el organismo cuando una persona contempla espacios verdes intermedios, esto es, rincones diseñados por el ser humano donde conviven la arquitectura y la vegetación cuidadosamente arreglada.

Ilustración de una persona con visor de realidad virtual sentada en una oficina, con flores, ramas y agua que salen del dispositivo.
Los investigadores definieron el concepto de fascinación estimulada para describir la calma cerebral combinada con un aumento de la alerta física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esclarecer esta duda, un estudio publicado en la revista Building and Environment reveló que los jardines ornamentales generan un impacto neurológico tan reparador como el de los paisajes silvestres, aunque con un matiz biológico inesperado.

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Al sumergir a voluntarios en réplicas digitales de alta definición, los investigadores descubrieron que estos espacios botánicos serenan la actividad cerebral al tiempo que elevan la alerta física, un estado mixto que bautizaron como fascinación estimulada. El hallazgo demuestra que no hace falta internarse en un bosque remoto para obtener un respiro orgánico, ya que el diseño del entorno verde produce efectos profundos en el cuerpo.

Los jardines diseñados reducen la fatiga cerebral mientras aceleran las respuestas del cuerpo

La investigación fue desarrollada por especialistas de la Universidad Drexel en colaboración con Longwood Gardens, un reconocido centro botánico situado en Pensilvania, Estados Unidos.

El equipo convocó a 32 adultos sanos para experimentar cinco escenarios inmersivos de trescientos sesenta grados mediante visores de realidad virtual. Los voluntarios recorrieron una oficina cerrada desprovista de plantas, dos paisajes naturales con escasa intervención humana y dos jardines ornamentales caracterizados por fuentes geométricas y arreglos florales minuciosos.

Visor de realidad virtual apoyado en una mesa, con un dibujo de un estanque, flores y arcos vegetales visibles a través de sus lentes.
Los autores del proyecto propusieron la aplicación de pausas inmersivas en entornos laborales cerrados para aliviar la sobrecarga cognitiva de los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante seis minutos en cada espacio, los participantes llevaron dispositivos portátiles capaces de medir sus reacciones en tiempo real. Los científicos emplearon la espectroscopia de infrarrojo cercano, una técnica neurofisiológica cuya función es registrar la oxigenación de la sangre en la corteza prefrontal, el sector cerebral a cargo de la concentración y los pensamientos reflexivos internos. En simultáneo, una pulsera monitoreó la actividad electrodérmica, es decir, los cambios eléctricos diminutos generados por el sudor en la piel frente a estímulos del entorno.

Los datos revelaron que las escenas de oficina provocaron una mayor exigencia en la corteza prefrontal medial. Por el contrario, los jardines ornamentales disminuyeron esa actividad cerebral casi en la misma medida que los bosques o las praderas. Sin embargo, la pulsera registró una mayor transpiración cutánea en los jardines respecto a la oficina, lo cual evidenció una activación fisiológica pronunciada.

“El jardín ornamental calmó el cerebro de manera similar a las escenas naturales, pero a la vez puso al cuerpo en mayor alerta”, afirmó Kevin L. Ramirez-Chavez, investigador doctoral en el laboratorio de Ayaz de la Universidad Drexel, según el comunicado de prensa.

La fascinación estimulada define una nueva forma de descanso mental

El resultado contradijo la hipótesis inicial de los expertos, quienes suponían que los jardines actuarían como un simple término medio entre el asfalto y lo silvestre. En cambio, surgió un perfil psicofisiológico singular. “El estudio demuestra que estos espacios verdes diseñados evocan respuestas fisiológicas distintas y no una simple reacción positiva o negativa”, afirmó Hasan Ayaz, profesor en la Escuela de Ingeniería Biomédica y Ciencias de la Salud de la Universidad Drexel, según el comunicado de prensa.

Escritorio con una taza de café, lentes y un brazalete ante una pared con apertura hacia un jardín con pérgolas, flores y losas de piedra.
Especialistas de la Universidad Drexel y del centro botánico Longwood Gardens analizaron las reacciones de 32 voluntarios mediante visores de realidad virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir, la abundancia de colores, simetrías y detalles botánicos despierta el interés sensorial sin sobrecargar la capacidad de atención. En palabras de los autores, “los ambientes verdes pueden generar perfiles de respuesta disociables”, según se detalla en el estudio. Esta combinación de mente tranquila y cuerpo despierto da sustento al concepto de fascinación estimulada, al demostrar que la belleza estructural produce una captación estética que vigoriza el organismo mientras concede un alivio cognitivo genuino.

La tecnología inmersiva proyecta aplicaciones para entornos de trabajo cerrados

Si bien la investigación constató que los paisajes naturales obtuvieron las valoraciones más altas en capacidad restauradora percibida, los jardines ornamentales demostraron ser una alternativa eficaz para revitalizar a personas que carecen de áreas verdes accesibles. Según explicaron los autores, este hallazgo sienta las bases para diseñar pausas inmersivas programadas destinadas a empleados confinados en oficinas sin ventanas, una herramienta práctica orientada a aliviar la fatiga cognitiva acumulada durante la jornada.

El trabajo científico también reconoció limitaciones metodológicas concretas. La realidad virtual utilizada no incorporó estímulos como aromas botánicos, corrientes de aire ni variaciones térmicas ambientales, factores que influyen en las vivencias directas en la naturaleza. Asimismo, el seguimiento evaluó intervalos de seis minutos en un grupo acotado de 32 participantes, por lo que el equipo subrayó la necesidad de ejecutar investigaciones complementarias con mediciones continuas para corroborar la persistencia de estos efectos en la salud general.

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